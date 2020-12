Il y a un peu plus d’un an, la star de Strictly Come Dancing, HRVY, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait un nouveau tatouage.

Le travail d’encre frappant – qui comporte une ligne de chiffres romains dans son cou – fait partie d’une petite collection que le musicien a réalisée ces dernières années.

Bien qu’il ait dû s’excuser auprès de sa mère après s’être fait tatouer, il a également révélé à l’époque qu’il y avait une signification touchante derrière les symboles.

Harvey est en fait très proche de sa famille – à tel point qu’il a pleuré sur Strictly quand il leur a parlé – et avait décidé de rendre un hommage touchant à sa mère Nicky.

Partageant une image de son encre à l’époque, la star de Strictly a expliqué que les chiffres romains indiquaient en fait l’anniversaire de sa mère.







(Image: hrvy)



Dans le post, HRVY a également promis à sa mère que ce serait son dernier tatouage.

Il a écrit: « Maman affligée … la dernière je le promets. (C’est l’anniversaire de ma mère) @rafael_valdez. »

Bien que l’encre du cou soit certainement l’art corporel le plus remarquable de la star, ce n’est pas le seul. Et toute son encre semble en fait avoir des significations importantes derrière elles.

Bien que son tatouage au cou soit parfois visible lorsqu’il joue sur Strictly, ses autres œuvres sont beaucoup plus cachées.







(Image: hrvy)







(Image: hrvy / Twitter)



Un an plus tôt, HRVY était ravi de révéler sur les réseaux sociaux qu’il s’était fait tatouer spontanément les doigts.

HRVY a révélé à ses partisans qu’il y avait une signification particulière derrière les petits points qu’il avait tatoués sur son doigt.

Il a écrit à l’époque: « Alors je suis passé devant un magasin de tatouage hier … 5 points, pour la santé et le succès des amis de la famille. »

« J’ai juste aimé le look de la croix, en espérant que ça me porte chance … et oui ça fait mal. »







(Image: hrvy / Instagram)



HRVY ne s’est pas arrêté là et a jusqu’à présent terminé sa collection de dessins délicats avec un autre tatouage pour marquer sa collaboration avec NCT Dream.

HRVY s’est associé à NCT Dream pour créer le morceau Don’t Need Your Love, puis a tatoué la première lettre de chaque œuvre sur son avant-bras.

Le design mignon comporte les lettres DNYL en forme de coeur dégoulinant.

Il a également un autre design époustouflant sur son poignet qui présente un loup solitaire aux yeux bleus audacieux.







(Image: hrvy)



HRVY participe actuellement à Strictly Come Dancing et est même entré dans l’histoire lors de la sixième semaine lorsqu’il a obtenu le score parfait aux côtés de sa partenaire de danse Janette Manrara.

Le duo a reçu un impressionnant 30 points après la danse de leur superbe couple lors du spectacle de samedi.

Juste après la représentation, HRVY est devenu émouvant lorsqu’un flux vidéo a été diffusé à l’écran avec ses parents, Nicky et Leigh, ainsi que ses frères.







(Image: hrvy / Twitter)











Viens danser strictement 2020

Le musicien a fait irruption pendant le spectacle alors que sa famille parlait de la fierté qu’ils étaient de ses efforts dans la série.

Plus tôt dans la série, Claudia a également surpris HRVY avec un message de sa nan, qui avait regardé l’émission de chez elle.

L’artiste a essuyé ses larmes pendant ce moment émouvant en apprenant à quel point sa famille souhaitait qu’il remporte l’émission de danse de la BBC.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033