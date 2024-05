La signification du prénom de Sofia Richie et Elliot Grainge révélée

Et Sofia n’est pas la seule à être ravie d’accueillir un nouveau membre dans sa famille. Ses parents, Diane et ex-mari Lionel Richieainsi que le père et la belle-mère d’Elliot, Lucian Grainge et Caroline Grainge, étaient tout aussi excités après avoir été surpris par la nouvelle.

« Nous sommes allés chez les parents d’Elliot, qui habitent à environ cinq minutes de chez nous », se souvient Sofia. « Je pense que j’avais une boîte – je veux dire que c’était une boîte Hermès ou une sorte de boîte – et j’ai dit à tout le monde que je leur avais acheté un cadeau de la Fashion Week de Milan. »

Après avoir déballé ce qu’il y avait réellement à l’intérieur, leurs familles étaient émerveillées.

« Il y a eu les trois tests de grossesse [in it] », a poursuivi Sofia. « C’est comme ça que nous l’avons dit à tous nos parents. »