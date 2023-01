La signification du “je” dans les iPhones d’Apple, lisez ici

Le “i” minuscule semble être devenu une partie inséparable de presque tous les produits du géant de la technologie Apple. De sa première introduction publique en 1998 avec l’iMac, au premier iPhone en 2007, aux iPods et iPads plus spécialisés, le préfixe a soutenu pendant plus de deux décennies et est toujours aussi fort. Bien que le “i” soit célèbre, certains oseraient dire iconique maintenant, tel ne semble pas être le cas avec sa signification. Beaucoup de gens ignorent le processus de réflexion derrière l’ajout de ce préfixe aux produits.

Bien que beaucoup pensent que la lettre au singulier signifie “internet”, ce n’est qu’un peu vrai. L’histoire remonte à l’époque où Steve Jobs, le célèbre co-fondateur d’Apple Inc, avait été ramené à bord après avoir été expulsé pour sauver les mourants. Jobs a inventé l’ordinateur qui était sur le point de ramener Apple au sommet. C’était un Macintosh avec une mise à niveau majeure : il permettait aux gens d’accéder à Internet.

Ken Segall, l’homme qui est devenu célèbre grâce à la célèbre campagne publicitaire Think Different d’Apple, a déclaré au New York Times en 2012 que Jobs voulait que le nom de la nouvelle machine fasse référence au Macintosh. L’équipe a également dû trouver le nom rapidement, car le lancement du produit n’était qu’à quelques jours.

Et donc, des noms tels que MacRocket, Macster, MacMan ont été mis en tambour. Jobs aimait MacMan, mais Segall n’était pas d’accord. Il pensait que cela ressemblait à Pacman, donnant à la machine une ambiance de jouet.

Après quelques réflexions, l’équipe a trouvé cinq noms, le dernier étant “iMac”. Segall a déclaré qu’avec ce nom, ils pouvaient énumérer ce qu’il représentait, comme “i” pour Internet, imagination et individu. Jobs l’a détesté au début, mais bientôt en une semaine environ, le nom avait grandi sur lui et il était prêt à aller de l’avant.

“Il n’y a jamais eu d’appel téléphonique de Steve disant, vous êtes vraiment des génies. Ce n’était que du silence, et c’était tout à coup un iMac, ce qui était génial”, a déclaré Segall.

Le jour de la présentation de l’iMac, Jobs était allé au-delà d’Internet ou des deux autres points que Segall avait déclarés. Il a parlé du “i” représentant cinq choses : Internet, individu, instruire, informer et inspirer. Vous pouvez l’entendre en parler ici :

La signification de ce “i” était large. Il pourrait être facilement adapté à d’autres machines. Aujourd’hui, les produits Apple peuvent faire bien plus que se connecter à Internet. Pourtant, l’idée de ce que la lettre signifie persiste.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici