La signature surprise de Man Utd offre une opportunité parfaite pour Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United a créé la surprise en signant l’ailier de Swansea Daniel James en juin 2019.

En tant que club habitué à se faire connaître et à se faire signer avec beaucoup d’argent, le jeune Gallois représentait un nouveau départ.

«Daniel est un jeune ailier passionnant avec beaucoup de compétences, de vision, un rythme exceptionnel et une bonne éthique de travail», a déclaré Ole Gunnar Solskjaer. « Il a eu une excellente saison avec Swansea City et a tous les attributs nécessaires pour devenir un joueur de Manchester United. »

James symbolisait une approche différente du recrutement, un changement par rapport au modèle défaillant consistant à verser de l’argent sur des noms plutôt que sur des joueurs.

À son arrivée, il aurait immédiatement époustouflé ses nouveaux coéquipiers lors de leur tournée de pré-saison en Australie.

Il a dépassé les tests de condition physique initiaux et a présenté les attributs physiques et l’éthique de travail supplémentaire qui ont convaincu Solskjaer de l’amener au club.

«Daniel a déjà établi le marqueur et la norme sur le rythme de travail et l’attitude à l’entraînement», a déclaré Solskjaer. «À qui vous parlerez plus tard, si vous posez des questions sur lui, ce fut un plaisir de le voir.»

On s’attendait toujours à ce que l’ailier soit un travail en cours – et il était toujours évident que Solskjaer le reconnaissait.