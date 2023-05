La signature par Man Utd du défenseur de Napoli Kim Min-jae est pratiquement terminée

Selon les informations du média italien Il Mattino, Manchester United est sur le point de signer le défenseur de Napoli Kim Min-jae.

Après avoir rejoint le club l’été dernier, le joueur de 26 ans a connu une saison exceptionnelle pour Naples et a joué un rôle central en guidant son équipe vers son premier Scudetto en plus de 30 ans.

Le rapport affirme que malgré les doutes de l’entourage du joueur, l’accord avec United est pratiquement conclu.

On pense que les Red Devils ont également mis à disposition une villa pour le centre arrière dans le quartier d’Alderley Edge. Kim aurait un accord de 9 millions d’euros par saison avec United; cependant, l’équipe de Manchester n’a pas encore rencontré Napoli pour payer la clause de libération de 65 millions d’euros pour le joueur.

Le rapport affirme également que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déjà fait savoir qu’il accepterait la totalité des frais et n’autoriserait aucun paiement différé.

De plus, De Laurentiis n’acceptera pas d’accord joueur plus cash car selon la rumeur, United pourrait proposer le défenseur suédois Victor Lindelof dans le cadre de la transaction.

United cherche à renforcer sa ligne arrière

Signer Kim serait une excellente affaire pour Eric ten Hag car cela renforcera la ligne arrière de United.

Le manager néerlandais a déjà un duo de défenseurs centraux de premier choix avec Lisandro Martinez et Raphael Varane au cœur de la défense.

L’arrivée du Sud-Coréen renforcerait encore la défense si United devait passer à trois arrières. De plus, cela augmenterait également la concurrence pour les places et fournirait une sauvegarde, car United est susceptible de participer à la Ligue des champions et de défier au niveau national la saison prochaine.

Napoli a signé Min-jae pour remplacer Kalidou Kouibaly qui a déménagé à Chelsea l’été dernier.

Napoli s’apprête à réaliser un gros bénéfice

Le Partenopei a versé 19,5 millions d’euros au club turc de Fenerbache pour les services du défenseur central. Avec une présence imposante dans les quatre arrières, la capacité de lire le jeu et fort dans les airs, le joueur a tous les attributs pour exceller en Premier League.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto