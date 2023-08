La signature des Patriots par Ezekiel Elliott est un excellent plan B pour Rhamondre Stevenson

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont faire de Rhamondre Stevenson l’un de leurs joueurs offensifs les plus importants – et probablement le joueur le plus important. Il a mené l’équipe dans les réceptions et les courses la saison dernière, et il y a une chance qu’il le fasse à nouveau en 2023.

Mais si le porteur de ballon de troisième année va vraiment alimenter l’attaque, alors les Patriots feraient mieux d’avoir un plan B – juste au cas où le bogue des blessures mordrait Stevenson. L’année dernière, Stevenson était en fait le plan B de Damien Harris. Il se trouve que Stevenson était plus efficace que Harris.

Jusqu’à cette semaine, la Nouvelle-Angleterre n’avait pas de doublure pour Stevenson.

Les Patriots devaient ajouter un vétéran capable de brancher et de jouer. Ils avaient besoin d’Ezekiel Elliott. C’est pourquoi ils convenu des conditions avec Elliott lundi a confirmé une source.

La Nouvelle-Angleterre probablement ne devrait pas ont eu un besoin si criant. C’est un discrédit pour le récent repêchage de Bill Belichick, car en 2022, il a passé deux choix sur les porteurs de ballon: Pierre Strong (quatrième tour) et Kevin Harris (sixième tour). Aucun de ces joueurs ne s’est intensifié malgré des opportunités majeures au cours des deux dernières semaines, l’équipe reposant Stevenson dans plusieurs entraînements de camp d’entraînement et le premier match de pré-saison.

Donc Zeke est dans le bâtiment. Il s’entraînera avec l’équipe cette semaine.

« À l’époque où il était à l’université, j’étais un grand fan », a déclaré Stevenson en juillet après la visite d’Elliott avec les Patriots. « Je suis toujours fan d’Ezekiel Elliott. »

Stevenson a ajouté: « Je suis confiant dans notre chambre en ce moment. Si quelqu’un d’autre entre, nous allons juste voir s’il peut travailler aussi dur que nous. »

Les Patriots signent un contrat d’un an avec l’ancien RB des Cowboys Ezekiel Elliott

Les Patriots ont augmenté leur offre initiale à Elliott, augmentant le montant qu’il peut gagner sur son contrat d’un an à 6 millions de dollars, avec 3 millions de dollars de salaire, 1 million de dollars de prime à la signature et 2 millions de dollars d’incitations. L’accord d’Elliott est unique. Il devrait gagner au moins autant que les Saints RB Jamaal Williams en termes de valeur annuelle moyenne, mais Elliott peut, s’il atteint toutes ses incitations, égaler l’AAV des Lions RB David Montgomery à 6 millions de dollars. La différence entre le deal de Zeke et celui de Montgomery et Williams ? Ils ont signé des contrats de trois ans. Zeke en a un.

Pourtant, la décision de Belichick d’augmenter l’offre a montré l’urgence qu’il ressentait de faire entrer Elliott dans le bâtiment.

Elliott, 28 ans, et Stevenson, 25 ans, sont incroyablement similaires. Il y a leur taille et leur poids – les deux mesurent 6 pieds et 225 livres. Et puis il y a leur style de course percutant, avec un talent pour punir la défense adverse. Ils peuvent tous les deux passer-protéger, ce qui leur permet de jouer tous les down. Ils peuvent également attraper des passes. Les deux arrières ont enregistré plus de 60 réceptions en saison.

Cela montre à quel point Stevenson est important pour l’attaque que les Patriots sont sortis et ont obtenu un coureur qui est si similaire. C’est comme lorsqu’une équipe avec un quart-arrière mobile signe un remplaçant qui a des compétences comparables. Il est crucial qu’ils aient un plan de secours qui corresponde à leur plan actuel.

On se demandait si Elliott avait encore de l’essence dans le réservoir après avoir effectué en moyenne 268 courses par saison pendant sept années consécutives. Et, pour être juste, sa production a chuté – sûrement en partie à cause du déclin constant du jeu en ligne offensive à Dallas. En 2022, Elliott s’est précipité pour seulement 3,8 verges par course, mais il a également enregistré sa note PFF la plus élevée (71,9) au cours des trois dernières années. Il est donc probable qu’avec un meilleur blocage, l’efficacité d’Elliott s’améliorera considérablement.

Le contrat de Zeke prépare le terrain pour une situation financière intéressante autour de Stevenson, qui en est à la troisième année de son contrat de recrue. Il fait face à un marché sombre pour les porteurs de ballon, qui ont été régulièrement dévalués financièrement, même si leur valeur sur le terrain reste forte.

Stevenson a-t-il des idées sur cet étrange marché ?

« J’aurai peut-être quelque chose à dire dans quelques années, mais j’entre juste dans ma troisième année », a-t-il déclaré en juillet. « J’essaie juste de m’améliorer et j’essaie juste de faire mon truc sur le terrain de football. »

La présence d’Elliott pourrait bien être une bonne chose pour Stevenson, qui doit se concentrer sur des chiffres massifs en 2024, son année de contrat. Stevenson a terminé la saison 2022 avec une poignée de bosses, d’entailles et d’ecchymoses. La saison en tant que bourreau de travail a rongé son corps. C’est bien que la Nouvelle-Angleterre fasse un effort pour éviter d’épuiser son dos avant ses années de revenus clés. Peut-être qu’une multipropriété avec Eilliot peut aider à préserver les jambes de Stevenson pour 2024, une saison financière décisive pour lui.

Diviser les portées avec Elliott est ce qu’il y a de mieux pour Stevenson – et pour toute l’attaque des Patriots.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

