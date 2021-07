La signature de Lionel Messi à Manchester City serait un « dopage financier », selon le président de la Liga Javier Tebas | Actualités footballistiques

Le président de la Liga, Javier Tebas, a affirmé que la seule façon pour Manchester City de signer Lionel Messi était le «dopage financier».

Messi est devenu agent libre le 1er juillet et bien que l’Argentin souhaite rester à Barcelone, le club catalan ne peut pas lui proposer un nouvel accord en raison de sa situation financière.

Tebas a exclu que la Liga assouplisse ses règles de fair-play financier pour permettre au sextuple vainqueur du Ballon d’Or de rester au Camp Nou, affirmant que Messi doit subir une baisse de salaire substantielle.

Il a également averti Manchester City et le Paris Saint-Germain que leurs récentes pertes financières signifient qu’ils ne seraient pas en mesure d’égaler le salaire précédent de l’Argentin.

Image:

Le président de la Liga Javier Tebas



« Il ne pourra pas signer [for Barcelona] dans les conditions précédentes, c’est impossible », a déclaré Tebas. « Je ne pense pas qu’un club européen serait en mesure de payer ce montant.

« Manchester City a perdu 270 millions d’euros [during the Covid-19 pandemic] donc évidemment ils n’envisageraient même pas de signer Messi [on his old salary].

« S’ils le font, ce sera le dopage financier. J’ai dit [Pep] Guardiola ça aussi. Je lui ai dit directement : « auriez-vous gagné autant de titres sans autant de dopage économique ? »

« Lorsque le TAS (Cour arbitrale du sport) a libéré Manchester City, il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet. (Jose) Mourinho et tous ces autres entraîneurs l’ont dit. Si cela se produit, je pense que ce serait absolument incroyable.

« C’est le genre de gouvernance où nous devrions établir des procès-verbaux. Ce dopage économique est ce qui nuit vraiment au football.

« Ce n’est pas de l’argent réel qui est impliqué car il n’est pas généré par les clubs. Si l’argent de l’industrie du football n’est pas généré par le football, cela ne fait que provoquer de l’inflation. Et c’est un mauvais type d’inflation.

« Ensuite, cela ruine le football parce que les clubs doivent déployer tous ces efforts qui sont bien au-dessus de leurs capacités financières.

« Nous devons vraiment nous battre contre cela et nous continuerons à le faire tout le temps. C’est l’un de nos problèmes en suspens dans le football européen et s’il n’est pas résolu rapidement, cela pourrait nous conduire à une situation financière très compliquée. »

Manchester City a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Sky Sports Nouvelles.

Ce n’est pas la première fois que Tebas vise Manchester City et le PSG. En 2017, il les accusait également de « dopage financier » tandis qu’en avril dernier il appelait à un renforcement des contrôles au sein du football pour contrôler le pouvoir des « clubs publics ».

Image:

Messi a mené l’Argentine en finale de la Copa America



Messi a aidé à guider l’Argentine vers la finale de la Copa America et jouera samedi contre les hôtes du Brésil dans l’espoir de remporter un premier trophée majeur avec son pays.

Mais son avenir en club doit encore être réglé avec la reprise de la saison en Liga dans cinq semaines.

Tebas a déclaré que le seul moyen pour le Barça de garder son capitaine était de se débarrasser de plus de joueurs, après avoir récemment vendu l’arrière gauche Junior Firpo à Leeds United et l’international américain Konrad de la Fuente à Marseille.

« Si aucun joueur ne part, c’est impossible », a-t-il ajouté.

« Actuellement, le Football Club Barcelona, ​​comme d’autres clubs, a dépassé la limite d’effectifs sportifs établie par la Liga en raison de la pandémie.

« Mais dans les cas particuliers où ils l’ont dépassé, nous avons un règlement, qui s’appelle un par quatre. Nous leur permettons donc de signer de nouveaux joueurs, chaque fois qu’ils réduisent la masse salariale actuelle.

« Le règlement est pour chaque euro qu’ils veulent utiliser pour les inscriptions, ils doivent en économiser quatre. »