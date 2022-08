La signature de Jules Kounde par Barcelone avant Chelsea est un coup d’État pour le club et pour la Liga

Comme c’est souvent le cas lors de la cérémonie lorsqu’un club dévoile sa nouvelle signature, la chose la plus intéressante dite lorsque Barcelone a défilé Jules Kounde sur son terrain d’entraînement lundi n’a pas été prononcée par le joueur. Au lieu de cela, on a dit de lui.

C’est arrivé lorsque Mateu Alemany, le nouveau directeur du football de Barcelone et le gars “get-it-done” qui s’assure que les relations du club sont désormais solides, intelligentes et stratégiques, a insisté pour revenir à la question de savoir pourquoi le défenseur de 55 millions d’euros était ‘ t déjà un joueur de Chelsea. Alemany a souligné qu’il avait dit à plusieurs reprises à Kounde (via son agent Jonathan Kebe) que “… si vous voulez que les choses soient réglées rapidement, alors prenez l’une de ces autres grosses offres que vous avez, mais arrêtez de m’appeler parce que je ‘ pas de nouvelles…”

Le représentant du Barça soulignait à quel point il a été brutalement compliqué pour le club de négocier les “leviers” économiques avec Sixth Street et Socios.com, d’une valeur de plusieurs centaines de millions d’euros, qui ont laissé le club liquide et avide de dépenses. Il a regardé dans les rangs massifs des médias pour trouver Kede, qui était assis là avec une partie de la famille de Kounde, et a demandé : « Qu’est-ce que c’était, Jonathan ? deux mois?”

Alemany a clairement indiqué que Kounde avait choisi Barcelone comme destination il y a plus de deux mois et malgré des semaines où le club n’avait pas pu lui donner d’espoir ou d’encouragement, le joueur de 23 ans avait obstinément résisté à Chelsea et avait attendu patiemment le feu vert de Camp Nou. Dans des circonstances normales, un international français comme Kounde serait désormais un pilier de la reconstruction de Chelsea après le départ de Roman Abramovich. Mais il voulait rester en Liga, il voulait rejoindre Barcelone et, surtout, il voulait jouer pour Xavi.

À Koundé, l’entraîneur catalan a attrapé un défenseur très talentueux qui : connaît la Liga sur le bout des doigts ; correspond parfaitement à la philosophie de jeu de son nouveau club; peut jouer dans quelques postes selon la formation; a cassé la tendance des jeunes et excellents footballeurs de LaLiga qui n’ont pas pu résister à l’appel de la Premier League, et dont l’agent vient tout juste de conclure un fabuleux contrat de 80 millions d’euros pour emmener Aurélien Tchouameni au Real Madrid.

C’est une victoire pour le club et l’entraîneur, mais aussi pour la Liga. Pas de succès pour un autre prédateur de Premier League cette fois.

J’ai rencontré et interviewé Kounde à quelques reprises, et c’est tout à fait le personnage. Par exemple, ce n’est peut-être pas une expression mondiale, mais au Royaume-Uni, nous avons grandi avec des footballeurs “durs” décrits avec la phrase “il ferait glisser sa grand-mère si cela aidait son équipe à gagner”.

Avancez Koundé… enfin presque. Il a déjà admis à Onze Mundial dans sa France natale : “Ma mère a dû supporter beaucoup quand j’ai traversé une phase difficile quand j’étais enfant. Mon équipe locale a été un peu un désastre, nous avons perdu beaucoup, et j’ai pu Je ne tolère pas ça. Ça me rendait fou et après un mauvais match, je devenais un cauchemar à la maison. Je serais de mauvaise humeur tout le week-end : comportement atroce. Je suis entré dans une telle rage que j’ai fini par me botter pauvre maman.

“Finalement, elle a demandé conseil à un professionnel et le médecin lui a dit” rends-le-lui. S’il te donne un coup de pied, donne-lui un coup de pied. Il va bientôt se calmer! Cette période n’a pas duré longtemps, mais ce n’était pas génial à l’époque.”

L’arrivée de Jules Kounde à Barcelone était son seul désir depuis qu’il était clair qu’il quittait Séville. Ce n’est pas seulement un coup d’État pour le Barça et le manager Xavi, mais pour la Liga de garder l’une de ses jeunes stars les plus prometteuses malgré les avancées de la Premier League. PAU BARRENA/AFP via Getty Images

Ces jours-ci, Koundé est loin d’être une tête brûlée. Notez qu’en dépit d’être un joueur rapide et agressif, du type “voir la balle-gagner la balle”, il n’a été averti que 26 fois en 227 matches de clubs et internationaux. Peu de fentes et presque aucune dissidence ; ses erreurs de jugement sont rares. C’est une statistique vraiment remarquable. Néanmoins, les fans de Barcelone se souviendront que l’un de ses deux cartons rouges en Espagne était pour avoir jeté le ballon à Jordi Alba lors d’un match nul 1-1 houleux et très physique à Séville, lorsque l’arrière gauche lui a donné un coup de coude et un coup d’épaule deux fois en bref. Succession.

C’est un “score” qu’il convient désormais de trier rapidement. Alba aime un compétiteur sérieux… tant qu’il porte la même couleur de chemise que lui.

L’autre carton rouge de Koundé ? Lorsque Javi Puado de l’Espanyol l’a manipulé et l’a tiré quatre fois sur 15 mètres et que Kounde a tenté de le repousser. C’était une expulsion terriblement douce, mais à chaque fois, cela montrait un petit reste du gamin qui avait l’habitude de donner des coups de pied aux tibias de sa mère.

Le défenseur a finalement décidé que ça suffisait à Séville en avril quand Los Rojiblancos, mené 2-0 à la pause contre les futurs champions de Madrid, s’est effondré sur une défaite 3-2 ultra-dramatique dans le temps additionnel. Kounde a martelé son équipe pour avoir “jeté une bonne première mi-temps à la poubelle” et a critiqué le “manque de caractère et de personnalité” de Séville en seconde mi-temps. Des mots durs, même s’ils sont exacts, mais qui changent de carrière. C’était le moment d’y aller.

C’est un gars normalement serein, amusant, curieux de la vie, polyglotte et absolument obsédé par la musique en partie grâce à son père qu’il connaissait à peine comme batteur de talent. “Ma mère m’a acheté une petite batterie qui… comment dire… était plus un jouet. Je me souviens avoir passé tellement de temps avec. Ça a rendu ma mère un peu folle parce que c’était vraiment bruyant et que j’étais Je pense que cette année, ou la prochaine, je vais commencer à prendre des cours de piano parce que ma mère jouait du piano et c’est un instrument de classe.

Ne vous laissez pas berner par Kounde, cependant : il est cultivé, mais dur, surtout s’il détecte des normes ou des attitudes inférieures à la moyenne. C’est un trait qui lui a été martelé. Il a précédemment expliqué d’où venait cette demande : « Rejoindre Bordeaux [Kounde’s first senior club] C’était dur au début — ma timidité et mon retrait n’aidaient pas. Mon entraîneur, Jean-Luc Dogon, a travaillé très dur pour que je m’ouvre et que j’apporte plus d’agressivité dans mon jeu. Je lui suis vraiment reconnaissant.”

Kounde a fait des vagues pour son carton rouge contre Barcelone, lorsqu’il a lancé le ballon à Jordi Alba, mais l’incident n’est que la preuve de son esprit de compétition et est une rare exception à son jeu généralement serein. Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Plusieurs entraîneurs de Bordeaux ont forgé le gars que Barcelone vient de recruter. “Jocelyn Gourvennec était un homme dur”, a déclaré Koundé. “Je pouvais manquer une passe alors qu’un coéquipier en manquait deux ou trois, mais Gourvennec me tombait dessus comme une tonne de briques et laissait l’autre gars partir. C’était très injuste à l’époque, mais cela m’a définitivement laissé un fort une éthique de travail plus une détermination à ne jamais lâcher l’accélérateur.”

Je travaillais pour LaLiga TV avec Chelsea, l’Uruguay et la légende du Real Saragosse Gustavo Poyet, lui-même ancien entraîneur de Bordeaux, le jour où Séville a signé Kounde. Hors caméra, Gus m’a immédiatement dit : “Fantastique gamin, il adore partir à l’aventure sur le terrain, mais tant qu’il continue avec son attitude et sa volonté de défendre comme d’attaquer, il deviendra un joueur fabuleux. .” Il avait raison.

Kounde se souvient de ce sort : “Gustavo a vraiment cru en moi et m’a donné une grande confiance en mes propres capacités. Il voulait que nous aimions tout du football, que nous prenions des risques, que nous jouions de manière créative et que nous aimions faire partie d’un groupe. Peut-être le meilleur entraîneur que j’aie jamais connu. avais!”

La suite pour Koundé est une période d’expérimentation et, en un sens, une survie du plus apte. Au cours de leurs derniers matches, le joueur de 23 ans n’a pas été un choix automatique pour la brillante équipe de France de Didier Deschamps, du moins pas quand Les Bleus jouer à quatre derrière. Mais l’année dernière, jouant 90 minutes lors de la victoire en demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique et la victoire finale contre l’Espagne dans une ligne arrière à trois, Koundé était le premier choix de Deschamps.

Xavi, théoriquement, doit maintenant choisir entre Gerard Pique, Eric Garcia, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Frenkie de Jong (en supposant qu’il reste, de toute façon) et Kounde pour savoir qui commence au poste de défenseur central. Cela promet d’être une bataille royale juste pour obtenir une place de départ. Sera-t-il quatre en défense (donc seulement deux défenseurs centraux) ? Ou Xavi prévoit-il un 3-4-3 dans lequel Kounde se profile comme l’amalgame parfait d’ailier/arrière central exigé par cette formation ?

Encore une fois, la route vers le succès de ce gamin dépendra presque autant de ses durs chantiers en France que de sa maturation à Séville.

“En perçant, j’ai été utilisé comme arrière droit alors que j’avais toujours joué auparavant en tant que défenseur central”, a-t-il déclaré un jour. “Au début, j’étais un désastre total. Je me souviens de séances d’entraînement tortueuses pratiquant des centres vers les attaquants, avec moi envoyant le ballon partout. Je finissais par le croiser derrière eux ou le rendre trop bas ou trop haut – c’était catastrophique! J’avais l’habitude de rentrer chez moi complètement misérable.

Attention : il n’a accordé que quatre passes décisives sur l’ensemble de sa carrière en club, mais il a marqué 13 fois.

La dernière fois que Barcelone a signé un défenseur droit de Séville dans la vingtaine, mélomane, au talent exubérant et a quitté Chelsea sans un gars qu’ils pensaient avoir convaincu de venir à Londres, c’était Dani Alves il y a 16 ans. C’est beaucoup à la hauteur, mais également, c’est quelque chose que Kounde doit viser. Doutez de lui si vous le souhaitez, mais préparez-vous à avaler vos mots.