La signature de Gabriel Jesus aide les objectifs de Mikel Arteta à Arsenal

Arsenal est sur le point de signer son objectif numéro un dans la fenêtre de transfert.

Le célèbre journaliste de transfert Fabrizio Romano a annoncé un accord qui amène l’attaquant brésilien et de Manchester City Gabriel Jesus aux Emirats. Selon Romano, ces frais oscillent autour de 55 millions de dollars. À Manchester City, Jesus était excédentaire par rapport aux exigences au poste d’attaquant. City a acquis Erling Haaland du Borussia Dortmund et Julián Álvarez de River Plate cette année.

Arsenal a remporté une guerre d’enchères pour Gabriel Jesus contre des équipes de la Ligue des champions, notamment Chelsea et Arsenal. Ayant déjà une relation antérieure avec le manager d’Arsenal Mikel Arteta, Jesus s’intègre naturellement dans la ligne de front d’Arsenal.

Arrivé à Manchester City il y a cinq ans, Gabriel Jesus a bien servi à l’Etihad. La saison dernière, il a contribué huit buts et huit passes décisives dans la ligue. De plus, il a ajouté quatre buts en Ligue des champions. Jesus fait partie du club national le plus titré de l’histoire récente de la Premier League. Pour référence, City et Jesus ont remporté quatre des cinq derniers titres de Premier League. En plus de cela, City a remporté trois Carabao Cups, deux Community Shields et la FA Cup 2018/19.

Gabriel Jesus peut encore grandir à Arsenal

L’inconvénient majeur d’Arsenal dans la campagne à venir est le fait qu’il n’est qu’en Ligue Europa. Malgré cela, le club du nord de Londres donne au meilleur joueur du Campeonato Brasileiro Série A 2016 l’occasion la plus claire de faire passer son jeu au niveau supérieur. Le temps de jeu devrait aider l’attaquant à devenir davantage une figure d’élite.

Avec une rotation clé à Manchester City, il manquait peut-être de régularité pour grandir. Même alors, en 236 matchs, le natif de Sao Paulo a marqué 95 buts et aidé sur 41. Prenant le pas sur d’autres grands noms de l’Etihad, Jesus a quand même commencé au moins 20 matchs au cours des trois dernières saisons de championnat.

Gabriel Jesus à Arsenal, c’est parti ! Conditions personnelles pleinement convenues avec son agent Marcelo Pettinati et ses deux associés. Gabriel signe jusqu’en 2027, c’est fait à 100%. 🚨⚪️🔴 #AFC Arsenal a déjà convenu de frais de 45 millions de livres sterling avec Man City, comme révélé vendredi. Edu & Arteta, clé de l’accord. pic.twitter.com/06dTVNNLmM — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 26 juin 2022

Jesus rejoint une équipe d’Arsenal qui a raté de peu le top quatre la saison dernière. Le manque de buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette a été un facteur majeur. Avec le départ des deux joueurs, le seul buteur d’Arsenal est Eddie Nketiah. Nketiah a terminé la saison en force avec cinq buts. En compensation, il a obtenu un nouveau contrat de cinq ans au club.

Arteta et pressing avec attaquants

Gabriel Jesus et Nketiah se bousculent pendant des minutes à Arsenal. Leur compétition amicale devrait tirer le meilleur de l’autre.

Une chose que les deux attaquants ont en commun est qu’ils sont excellents pour presser et appliquer la pression sur leurs adversaires. Selon fbref.com, Gabriel Jesus classé dans le 83rd centile pour les tacles, le 96e percentile pour les interceptions et le 88e centile pour les blocs parmi les attaquants.

En février, Pep Guardiola a expliqué à quel point Gabriel Jesus était important pour le style de jeu de l’équipe.

« Il peut jouer aux trois positions devant, et quand on a besoin de joueurs qui peuvent beaucoup aider (avec le pressing), c’est le meilleur au monde. Avec lui, nous pouvons être si agressifs, nous pouvons obtenir un rythme supplémentaire pour les joueurs du milieu de terrain, nous pouvons rester élevés.

Dans un échantillon plus petit, Nketiah s’est classé dans le 87e centile pour les pressions, le 91St percentile pour les tacles et le 86e centile pour les interceptions.

Signatures supplémentaires

Le club n’en a pas fini de recruter des joueurs pour valoriser son produit final dans le dernier tiers. Selon certaines informations, le club serait également intéressé par l’acquisition de l’ailier droit Raphinha de Leeds. Le joueur de 25 ans veut rejoindre Barcelone, mais les problèmes financiers du club l’empêchent de progresser. Arsenal semble être l’équipe la plus agressive de la course.

L’international brésilien correspond également au profil pressant recherché par les Gunners. Il s’est classé dans le 91St centile en blocs, le 79e centile des interceptions et le 76e centile dans les dégagements qui montre qu’il revient à un niveau élevé pour aider son arrière. Le joueur de l’année 2017 Vitória Guimarães a marqué 11 buts et obtenu trois passes décisives en aidant Leeds à rester en Premier League.

Gabriel Jesus est un pas dans la bonne direction et acquérir Raphinha serait un coup d’État. La version d’Arsenal d’Arteta commence à prendre forme. Dans son système, la ligne de front est la première vague de défense, et il semble que le club disposera de certains des meilleurs attaquants pressants.

PHOTO : Kenta Harada/Getty Images