La signature de Davis reflète les anciens produits Big Ten du comté de Bureau – Shaw Local

La signature de Teegan Davis pour jouer au football pour l’Université de l’Iowa a permis pendant un certain temps de réfléchir aux anciens produits Big Ten du comté de Bureau.

Le dernier Princeton Tiger à avoir joué au football des Big Ten était Eric Foresman de l’Université de l’Illinois au début des années 1980. Bud Kittler, diplômé du PHS, a également joué pour l’Illini une décennie plus tôt.

Jim Howard de la classe PHS de 1970, a joué pour les Indiana Hoosiers au début des années 70.

Bureau County a vu sa part de joueurs suivre le chemin de Champaign pour jouer pour les Fighting Illini.

Ron Bohm de Walnut, membre de l’équipe finaliste des Blue Raiders en 1981, et les frères Tiskilwa, Todd et Tom Schertz, ont tous joué pour les Fighting Illini au début des années 80. Bohm était un joueur remplaçant pour les Cardinals de St. Louis lors de la grève de la NFL en 1987.

Ron Bohm de Walnut a joué pour l’Université de l’Illinois de 1982 à 1986.

Ils ont été suivis à Champaign par Mike Suarez (1989) de DePue.

Davis est le premier joueur de la vallée de l’Illinois à signer avec l’Iowa depuis Mike Goff (’94) de La Salle-Pérou, qui a poursuivi une carrière de 12 ans dans la NFL.

Parmi les autres joueurs de l’Illinois de la vallée de l’Illinois, citons Joe Rutgens de LP / Cedar Point (’57) et les frères Brown, Bill et Jim, Gerald Wood et Ken Gehler, tous de Mendota, et Doug Dieken de Streator. Rutgens (Redskins), Bill Brown (Vikings/Bears) et Dieken (Browns) ont tous poursuivi leur carrière au Pro-Bowl dans la NFL.

Darrel DeDecker d’Atkinson a joué pour l’Illini au début des années 60.

Ken Bourquin de Walnut, le “Blue Bullet”, était dans l’Illinois lorsque les Illini ont remporté le championnat du Rose Bowl et du Big Ten en 1952, mais n’était pas éligible pour jouer en tant que recrue. Il a été transféré dans l’ouest de l’Illinois pour lancer une carrière au Temple de la renommée et est retourné dans le comté de Bureau en tant qu’entraîneur du Temple de la renommée à Manlius et Bureau Valley.

* Grande cérémonie : Le hall du Prouty Gym était rempli de famille, d’entraîneurs, d’amis et de coéquipiers des équipes de football et de basket-ball pour regarder Davis signer sa lettre d’intention nationale.

L’annonce de sa bourse a été partagée par une multitude d’amis de la famille et de camarades de classe sur les réseaux sociaux, un témoignage du caractère d’un jeune homme, apprécié et respecté par ses amis/coéquipiers.

La signature de Davis a été un couronnement pour toute la famille Davis. Son père, Spencer, a joué pour l’Augustana College et ses frères, Drake et Wyatt, ont joué pour la Division II Northern Michigan University.

Il est le premier à signer avec un programme P5 et tous étaient également fiers de leur petit frère.

« Nous avons tous eu notre temps. C’est son tour maintenant », a déclaré Spencer.

* Club 1 000 points : Grady Thompson est devenu le 11e joueur de Princeton à marquer 1 000 points lorsqu’il a marqué 36 points lors de la victoire de samedi dernier contre Rochelle. Le moment qu’il a partagé avec sa mère, Amy, sa fan n°1, lorsqu’il lui a remis le ballon de jeu, était spécial.

Thompson a laissé tomber Jamie Reinhardt (2017-21) avec 1 010 points et Roger Angel (1959-62) avec 1 009 points pour se hisser au 9e rang du tableau des scores des Tigers.

La grande question, peut-il attraper le record de tous les temps détenu par le légendaire grand tigre Joe Ruklick?

Ruklick, un centre Prep All-American avec un crochet mortel, a marqué 1 306 points en jouant pour les équipes d’État de Princeton en 1953-54 et 1954-55. Il a récolté 944 points en tant que senior pour mener les Tigers à une quatrième place à l’état.

Le grand légendaire de Princeton, Joe Ruklick, est le meilleur buteur de tous les temps des Tigers avec 1 306 points en carrière. Il a mené les Tigers de 1955 à une quatrième place dans le système de classe unique. (fichier BCR)

Il a poursuivi une carrière All-American pour Northwestern et a joué trois ans dans la NBA, le plus célèbre pour sa passe décisive pour le panier du 100e point de Wilt Chamberlain en 1962.

Thompson devrait laisser passer à la fois le numéro 7 Rick Allen (1968-70) à 1 017 et le numéro 1 Bill Howard (1956-60) à 1 026 lors de son prochain match.

À partir de là, il a encore six échelons pour gravir l’échelle des Tigers jusqu’au sommet avec le n ° 6 Rick Larson (1966-69) à 1 077, le n ° 5 Matt McDonald (1989-92) à 1 140, le n ° 4 John Rumley. (1976-79), ancien entraîneur du PHS, à 1 179, le n° 3 Vern Magnuson (1956-59) à 1 234 et le n° 2 Gary White (1963-66) à 1 298.

Thompson affiche une moyenne de 25,6 points au cours des 12 premiers matchs des Tigers. Avec 18 matchs à jouer et s’il maintient sa moyenne, Thompson briserait le record de Ruklick et terminerait la saison régulière avec environ 1 472 points.

Connaissant Joe, décédé le 17 septembre 2020, il encouragerait Thompson à battre son record. Il m’a dit que jouer au basket Princeton Tiger était comme La Mecque.

* Se souvenir d’un héros : En tant que jeunes fans de sport, nous avons tous eu nos héros en grandissant. L’un des miens était Franco Harris, qui a fait de moi un fan des Steelers de Pittsburgh à un jeune âge avec son emblématique “Immaculate Conception”. Malheureusement, nous avons perdu Franco, 72 ans, trois jours seulement avant que son uniforme n ° 32 ne soit retiré avec un hommage au 50e anniversaire de «l’Immaculée Conception».

J’avais un maillot Franco n ° 32 que ma fille a porté le jour du sport à l’école. J’ai pu rencontrer Franco lorsqu’il est venu aux Quad Cities il y a des années pour une exposition d’autographes. Sachant quand il était censé apparaître au spectacle, je suis allé à l’aéroport un peu à l’avance et je l’ai attrapé pour un autographe. Il n’aurait pas pu être plus gentil, un Hall of Famer hors du terrain.

RIP n° 32. Merci pour les souvenirs.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR depuis 1986. Contactez-le à khieronymus@bcrnews.com