La «  signature  » de Covid a été trouvée: des scientifiques suisses disent avoir détecté un «  biomarqueur  » qui aide à prédire tôt les cas graves de coronavirus

Détecter et traiter les formes potentiellement mortelles de la nouvelle maladie à coronavirus avant que les symptômes aigus ne se manifestent est un défi pour les médecins depuis le début de la pandémie. Désormais, une équipe de l’Université suisse de Zurich aurait peut-être trouvé une solution à ce problème, indique un communiqué de presse de l’université.

Les chercheurs, qui ont fait équipe avec des scientifiques de Tuebingen en Allemagne et de Toulouse et Nantes en France, ont découvert un «Biomarqueur» capable de prédire le développement d’un cas grave de Covid-19 aux tout premiers stades.

L’élément clé ici est les cellules T tueuses naturelles trouvées dans le sang d’un patient. Ces cellules sont un type de globules blancs engagés dans une réponse immunitaire. Selon les scientifiques suisses, l’évolution de leur nombre peut être un indicateur précoce et fort d’un danger imminent.

«Le nombre de lymphocytes T tueurs naturels dans le sang peut être utilisé pour prédire les cas graves de Covid-19 avec un degré élevé de certitude, même le premier jour d’hospitalisation d’un patient». dit Burkhard Becher, le principal chercheur de l’équipe.

Les diagnostics précoces basés sur la nouvelle méthode pourraient permettre aux médecins de développer un traitement optimal pour tout patient, y compris la fréquence des mesures d’oxygène, le type de thérapie et la nécessité de transférer un patient dans une unité de soins intensifs (USI), disent les scientifiques. .

«Les biomarqueurs prédictifs sont très utiles pour prendre ces décisions. Ils aident les cliniciens à prodiguer les meilleurs soins possible aux patients souffrant de symptômes graves. » dit Stefanie Kreutmair, un autre co-auteur de l’étude. «Nos découvertes permettent également d’étudier de nouvelles thérapies contre Covid-19.»

Les chercheurs ont également trouvé un moyen de faire la distinction entre une pneumonie aiguë causée par Covid-19 et d’autres types de pneumonie. L’équipe a analysé des échantillons de sang de patients atteints de pneumonie sévère provoquée par des agents pathogènes autres que le nouveau coronavirus. Ils ont comparé différents types de réponse immunitaire pour déterminer celle déclenchée par le nouveau coronavirus.

«En ce qui concerne Covid-19, cependant, les cellules T et les cellules tueuses naturelles affichent un comportement unique et décrivent une sorte de modèle dans le système immunitaire – la signature immunitaire spécifique de Covid-19,» Dit Becher.

Le nombre total de cas de Covid-19 dans le monde a dépassé 155 millions. Plus de 3 millions de personnes sont mortes de la maladie. Les États-Unis restent le pays le plus durement touché avec un total de 32 millions de cas signalés. Elle est suivie par l’Inde, qui a récemment dépassé le Brésil en tant que deuxième pays le plus infecté au monde. L’Inde a récemment été aux prises avec des taux d’infection record dans un contexte de crise aiguë d’oxygène médical.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!