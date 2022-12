La signature de Biden fait avancer les grands projets de la facture d’eau

Le président Joe Biden a signé vendredi un important projet de loi sur la défense qui comprend un projet de loi sur l’eau qui dirige le Corps des ingénieurs de l’armée sur de grands projets d’infrastructure pour améliorer la navigation et se protéger contre les tempêtes aggravées par le changement climatique.

Le plus gros projet de loin cette année est une barrière côtière du Texas de 34 milliards de dollars avec des vannes massives et d’autres structures pour protéger la région de Houston avec sa concentration de raffineries de pétrole et d’usines chimiques, menacées lors des ouragans majeurs.

La Loi sur le développement des ressources en eau de 2022 comprend également une autorisation de 3,2 milliards de dollars pour une nouvelle écluse Soo sur la rivière St. Marys qui relie le lac Supérieur au lac Huron.

Presque tout le minerai de fer américain est extrait près du lac Supérieur, mais pour créer de l’acier et construire des voitures, il doit voyager sur de gros navires à travers une seule écluse vieillissante du Michigan que les autorités fédérales ont appelée le talon d’Achille de l’économie industrielle nord-américaine.

Il y a deux écluses en service, mais une seule est assez grande pour accueillir les cargos d’environ 1 000 pieds (305 mètres) utilisés par l’industrie.

« Tout s’est construit autour du transport par voie d’eau sur les Grands Lacs », a déclaré Kevin Dempsey, président-directeur général d’un groupe sidérurgique. Si le verrou tombe en panne, cela pourrait bouleverser l’industrie et la fabrication, a-t-il déclaré. Les routes et le rail ne sont pas des alternatives viables.

Après des années d’études et de planification, les membres du Congrès font pression pour inclure leurs projets préférés dans la facture d’eau, généralement tous les deux ans. S’ils réussissent, ils vantent la création d’emplois et les avantages locaux dans leurs districts. Cette facture d’eau comprend 25 autorisations de projet.

Des versions de la nouvelle écluse du Michigan ont déjà été autorisées par le Congrès et sont déjà en construction. Mais le corps d’armée a déclaré que l’inflation, les changements de conception et d’autres facteurs avaient considérablement augmenté son coût. Cette année, le Congrès a autorisé le Corps à dépenser beaucoup plus. Une partie de l’argent doit encore être allouée. Les responsables disent que la nouvelle écluse devrait être terminée en 2030.

La nouvelle écluse Soo est à Sault Ste. Marie sur la péninsule supérieure orientale du Michigan, à environ 556 kilomètres au nord de Détroit. Le Poe Lock existant vieillit et les responsables du corps de l’armée ne veulent pas qu’il soit un point de défaillance unique pour une chaîne d’approvisionnement critique.

“Lorsque vous avez des composants en acier qui sont dans l’eau pendant 50 ans, ils ont tendance à se fatiguer et à se détériorer”, a déclaré Kevin McDaniels, ingénieur de district adjoint pour le district de Detroit du corps d’armée.

Le Sénat a voté 83 contre 11 plus tôt ce mois-ci pour adopter le projet de loi sur la défense nationale. En plus des infrastructures hydrauliques, il augmente les dépenses consacrées aux programmes de défense et comprend une mesure favorisée par les républicains pour mettre fin aux mandats de vaccination contre le COVID-19 pour les militaires américains. Il a été adopté à la Chambre avec un large soutien bipartite.

La facture d’eau permet également au Corps de passer plus facilement à l’utilisation des zones humides et d’autres solutions basées sur la nature pour lutter contre les inondations.

“Il y a beaucoup de choses ici qui sont importantes pour notre environnement, notre économie et pour la résilience climatique”, a déclaré Amy Souers Kober, porte-parole d’American Rivers.

Par exemple, lorsque les ouragans frappent, les protections côtières peuvent être construites en tenant compte du changement climatique, ce qui permet aux concepteurs de réfléchir à l’ampleur de la montée des mers lorsqu’ils élaborent leurs plans.

Il existe de nombreuses autres dispositions. Le projet de loi améliore la sensibilisation des tribus, permet au Corps de se concentrer davantage sur la conservation de l’eau dans les zones sujettes à la sécheresse et soutient les projets de restauration des écosystèmes. Au Michigan, il transfère une plus grande partie des coûts au gouvernement fédéral pour un projet visant à protéger les Grands Lacs des carpes envahissantes.

Le journaliste Corey Williams a contribué à cette histoire depuis Detroit.

Michael Phillis, l’Associated Press