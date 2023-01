La sieste d’un léopard sur un arbre offre une importante leçon de vie, les internautes s’amusent

Dans la vie, votre plus grand concurrent, c’est vous-même. Vous devez toujours vous efforcer de vous améliorer dans un domaine particulier et ne pas rivaliser avec vos camarades. Si vous avez confiance en quelque chose, vous n’avez pas besoin de prouver votre valeur à quelqu’un d’autre. De même, si vous êtes conscient de vos défauts, personne dans ce monde ne peut vous rabaisser. On dirait que cette leçon de vie est maintenant transmise non pas par un humain, mais par un animal sauvage dangereux. Oui, une image virale d’un léopard dormant comme un bébé innocent a attiré l’attention pour toutes les bonnes raisons.

La photo désormais virale a été publiée sur Twitter par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien, le 24 décembre. La photo a récemment gagné en popularité, grâce à la belle légende et à la belle image. “Prouvez-vous à vous-même, pas aux autres”, lit-on dans le tweet.

La photo montre un léopard faisant une sieste bienheureuse de la manière la plus adorable. L’animal tacheté peut être vu plaçant sa tête entre deux branches divisées d’un arbre, tandis que ses membres antérieurs pendent en dessous. Le prédateur dangereux a sa queue tissée à travers une autre ouverture de branche tandis que les membres postérieurs de l’animal pendent par derrière.

Le léopard ne semble pas se soucier du monde, semblant oublier ses devoirs d’animal sauvage et de carnivore intelligent car il profite d’un bon sommeil sur l’arbre. La photo ne manquera pas de changer votre opinion sur la créature terrifiante, car le léopard donne l’impression d’un animal domestique sur la photo.

La population de Twitter a rapidement inondé les commentaires de multiples réactions amusantes. Alors qu’un utilisateur a noté: “Ce chat a eu du swag”, un autre a plaisanté, “Just chill.” Un troisième individu a souligné que le cliché aurait été parfait s’il y avait une pancarte “Ne pas déranger” dedans. Jusqu’à présent, la photo a amassé plus de 54,1k vues avec plus de 2k likes sur la plateforme de microblogging.

Bien que cette image puisse vous sembler mignonne, la situation serait différente si un léopard se promenait librement dans les rues. Dans une situation similaire, la terreur s’est emparée des résidents d’un complexe d’habitation de la société Ajnara Le Garden du Grand Noida après que des images vidéo d’un léopard dans un immeuble en construction ont fait surface sur Internet. Bien que les Rangers et les membres du Département des forêts soient déterminés à capturer le dangereux prédateur, leurs efforts n’ont pas porté leurs fruits.

