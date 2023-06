La Sierra Leone se prépare pour l’élection présidentielle dans un contexte de crise économique et de manifestations imminentes

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Avec une frustration croissante due à une économie en difficulté, un chômage en hausse et des manifestations meurtrières imminentes, les Sierra-Léonais se rendent aux urnes le samedi 24 juin pour choisir leur prochain président.

Treize personnes sont en lice pour le poste le plus élevé dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Mais les experts disent qu’il s’agira probablement d’une course à deux chevaux entre le président sortant Julius Maada Bio – élu en 2018 et luttant pour son deuxième mandat – et Samura Kamara, le chef du All People’s Congress Party, le principal camp d’opposition de Sierra Leon.

Le vainqueur a besoin de 55% des voix pour décrocher la victoire au premier tour ou il entre en ruissellement dans les deux semaines.

Plus de trois millions de personnes sont inscrites pour voter dans la semaine à venir. Cela marquerait la cinquième élection présidentielle du pays depuis la fin d’une guerre civile brutale de 11 ans – il y a plus de deux décennies – qui a fait des dizaines de milliers de morts et détruit l’économie du pays.

Depuis, la Sierra Leone a connu deux passations de pouvoir pacifiques, du parti au pouvoir au parti d’opposition.

Le bio fait l’objet de critiques croissantes en raison de conditions économiques débilitantes. Près de 60 % de la population de plus de sept millions d’habitants de la Sierra Leone sont confrontés à la pauvreté, le chômage des jeunes étant l’un des plus élevés d’Afrique de l’Ouest.

De multiples manifestations anti-gouvernementales meurtrières ont secoué le pays, avec des appels à la démission de Bio. Alimentée par une hausse du coût de la vie, la dernière en août a fait des dizaines de morts, dont des forces de sécurité.

En avril, la Sierra Leone, qui possède l’une des devises les plus faibles du monde, a vu l’inflation grimper à plus de 43 % – contre un sommet de plus de 41 % en mars – et le taux de change par rapport au dollar américain est sous pression, selon analystes économiques.

L’élection intervient également au cours d’une vague de troubles politiques régionaux, avec des affrontements meurtriers entre les partisans du chef de l’opposition, Ousmane Sonko, et la police au Sénégal ainsi que des coups d’État militaires au Burkina Faso et au Mali.

Ainsi, la Sierra Leone ayant un vote pacifique est d’une plus grande importance, disent les analystes.

« Nous avons vu ce recul démocratique dans la région. Donc, si l’élection (présidentielle) en Sierra Leone est libre, équitable et crédible, elle pourrait être un indicateur de la démocratie régionale », a déclaré Jamie Hitchen, analyste politique spécialisé dans la Sierra Leone et chercheur honoraire à l’Université de Birmingham.

Le vote de cette semaine devrait être une course serrée. Ce sera l’inverse des élections présidentielles de 2018 lorsque Bio – à l’époque représentant le parti d’opposition – a affronté Kamara du parti alors au pouvoir, que l’ancien président avait choisi comme successeur.

Bio, à l’époque, a battu de justesse Kamara dans un second tour par une marge de moins de 5%, principalement en raison du soutien dans les districts du sud et de l’est. Kamara a recueilli le soutien des régions du nord et de l’ouest.

Ancien chef d’État militaire, Bio est arrivé au pouvoir en promettant de mettre fin à la corruption endémique. Les analystes disent qu’il avait investi dans l’amélioration de l’éducation dans le pays et pris des mesures pour lutter contre la corruption endémique. Le pays s’est classé 110 sur l’indice de Transparency International en 2022, passant de 129 lorsqu’il a pris ses fonctions. Mais la faiblesse de l’économie a suscité des critiques, les Sierra-léonais descendant dans la rue pour protester contre la pauvreté généralisée.

Bio a inventé sa campagne présidentielle actuelle, « Le Manifeste du peuple 2023 », promettant de « consolider les gains » réalisés pendant son mandat.

« Malgré les temps turbulents dans le monde, nous avons fait le travail au cours des cinq dernières années », a-t-il déclaré lors de son lancement de campagne en mai, assurant à ses partisans une « victoire dans les sondages, avec Dieu de notre côté ».

L’adversaire de Bio, Kamara, un politicien chevronné qui a occupé divers postes gouvernementaux, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères, se présente tout en faisant face à des accusations de corruption, depuis 2021, pour avoir prétendument détourné des fonds publics d’un projet de rénovation à New York alors qu’il était ministre. Son affaire devrait être entendue au tribunal à la mi-juillet. Il espère catapulter le soutien en promettant de résoudre les problèmes économiques du pays.

Quel que soit le vainqueur des élections, la croissance économique devrait rester lente, embourbée par une expansion mondiale lente et une hausse de l’inflation intérieure, a déclaré Rukmini Sanyal, analyste pour l’Economist Intelligence Unit, une division de recherche et d’analyse du groupe Economist.

Le nouveau gouvernement sera confronté aux mêmes défis macroéconomiques et donc « le risque de troubles sociaux » se poursuivra à court terme, a déclaré Sanyal. La frustration du public face à l’inflation galopante, à la pauvreté généralisée et au taux de chômage élevé « jouera un rôle clé dans l’érosion de la popularité du (parti) sortant », a-t-elle déclaré.

Pourtant, les habitants disent que les prix ont tellement augmenté qu’un autre mandat de l’actuel président n’est pas réconfortant.

« Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse gérer l’économie car il est clair que (le président) en est incapable et nous souffrons », a déclaré Alpha Kamara, chauffeur de taxi dans la capitale, Freetown.

Certaines personnes, cependant, disent que le parti au pouvoir a fait ses preuves et qu’elles sont prêtes à lui donner plus de temps. « Je veux voir plus de développement, c’est pourquoi je vais voter pour Bio », a déclaré Mohamed Lamin, un local, « il nous a fourni une éducation gratuite, construit des routes, un nouvel aéroport et bien d’autres (projets) ».

Les groupes de défense des droits avertissent que les troubles économiques aggravent la méfiance d’une population déjà sceptique à l’égard des institutions gouvernementales et qu’aucune des parties n’a jusqu’à présent présenté « une voie à suivre significative ».

« L’une des plus grandes peurs de (la population) est la peur de la crise. Nous vivons dans une société où nous avons un niveau énorme de méfiance entre nous », a déclaré Abdul Fatoma, directeur général de Campaign For Human Rights Development International, un groupe de défense local.

« L’opposition et le parti au pouvoir ne nous donnent pas de feuille de route claire sur la façon dont nous allons réorganiser l’économie », a-t-il dit, « Comment allons-nous renforcer la confiance dans les investisseurs (et) les hommes d’affaires ? »

Mais pour de nombreux Sierra-Léonais, une fois que les votes seront exprimés le 24 juin, ce qu’ils rechercheront, c’est un président capable de rassembler les gens.

« Au cours de leurs 100 premiers jours, (le gagnant) devrait essayer de ne pas vilipender ses adversaires, ni de créer un environnement hostile où les gens commencent à se sentir exclus », a déclaré Thomas Moore Conteh, directeur exécutif du Citizens Advocacy Network, un groupe local de défense des droits. .

« Ce que nous attendons, c’est (un président qui) unifie le pays et travaille à la construction d’une économie puissante. »

———-

Mednick a rapporté de Dakar, Sénégal