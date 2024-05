La sexualité au spectacle de Madonna bouleverse les spectateurs ; maintenant il la poursuit

CLEVELAND, Ohio — Un homme qui a assisté à un concert de Madonna poursuit maintenant la chanteuse, affirmant que le spectacle expose les fans à de la « pornographie sans avertissement » en raison d’actes sexuels simulés et de femmes seins nus sur scène.

Rapports du magazine People le recours collectif a été déposé jeudi en Californie par Justen Lipeles. Le procès accuse Madonna, 65 ans, et le promoteur de la tournée, Live Nation, d’avoir « délibérément et de manière trompeuse » dissimulé des informations dans le cadre de la commercialisation des concerts.

Le procès se plaint également du début tardif de quatre concerts organisés en Californie, affirmant que le chanteur n’est monté sur scène qu’après 22 heures. De plus, le procès indique qu’il a chanté sur des enregistrements pendant la plupart des concerts et que la température lors des spectacles était « chaud et inconfortable. »

Lipeles a déclaré dans le procès qu’il était devenu physiquement malade à cause de la chaleur, Rapports hebdomadaires sur le divertissement. Forum Entertainment, Kia Forum, Acrisure Arena, le Golden 1 Center et le Chase Center sont tous nommés dans le procès.

Les départs tardifs n’étaient pas rares lors du « Celebration Tour » de Madonna, avec deux fans la poursuivant en justice en janvier à cause d’eux. Lors de son arrêt à Cleveland le 8 février, elle a commencé à se produire peu après 22 heures. Le spectacle a duré environ deux heures.

Madonna a été l’une des artistes pop les plus influentes au monde au cours de ses 40 ans de carrière. La « Reine de la pop » a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde et est l’artiste féminine la plus vendue de l’histoire. Elle était très présente sur MTV dans les années 1980 et au début des années 1990.

Elle était intronisé au Rock and Roll Hall of Fame En 2008.

Tester les limites sexuelles a constitué une grande partie de sa carrière, y compris la sortie de son livre « Sex » en 1992, qui présentait plusieurs photos érotiques de la chanteuse.