« La seule vraie solution politique » : Ehud Olmert sur l’option à deux États et la guerre en Israël

Rolf Dobelli : Pourquoi le Hamas a-t-il attaqué maintenant, pas il y a un an ou dans un an ?

Ehoud Olmert : C’est une question très difficile à répondre. Je ne peux que spéculer. Je pense que l’éventuelle alliance entre l’Amérique, les Saoudiens et Israël aurait pu élever l’Autorité palestinienne dans une bien meilleure position pour représenter le peuple palestinien lors d’éventuelles négociations de paix entre lui et l’État d’Israël. Cela n’intéresse pas le Hamas. L’alliance envisagée vise à s’opposer à la pénétration potentielle de l’Iran et des Chinois dans cette partie du Moyen-Orient, qui constitue une menace pour les intérêts stratégiques de l’Amérique, des Saoudiens et aussi de l’État d’Israël. Ainsi, le partenariat aurait élevé l’Autorité palestinienne à un statut bien meilleur qu’aujourd’hui. Mais le seul intérêt du Hamas est d’être la seule puissance qui parle au nom des Palestiniens.

Dobelli : Pensez-vous qu’Israël sera capable d’éradiquer complètement les terroristes, le Hamas ?

Olmert : Écoutez, nous avons réussi à éradiquer les terroristes de Cisjordanie. C’était une période terrible, terrible. J’ai été maire de Jérusalem dans les années 2000 à 2002. J’ai dû faire face presque quotidiennement à des attentats suicides dans les cafés, dans les bus, dans les écoles, dans les rues, partout. Ce fut l’une des périodes les plus difficiles de ma vie et de l’histoire de la ville de Jérusalem. Et nous nous sommes arrêtés avec force, d’une manière très, très intelligente et sophistiquée. Mais nous l’avons arrêté. Ainsi, vous pouvez parfois réduire la terreur. Si vous le faites dans une grande guerre, c’est plus difficile, mais je pense que cela peut être fait. Cela peut coûter très cher. Cela pourrait leur coûter très cher, tout comme à nous.

Dobelli : Vous êtes depuis longtemps partisan de la solution à deux États. Pensez-vous que le moment est venu de le mettre enfin en œuvre ?

Olmert : Tout d’abord, je pense que c’est la seule véritable solution politique à ce conflit éternel entre Israël et les États palestiniens. Il n’y en a pas d’autre. Je dois donc croire que cela est possible. En supposant que l’opération israélienne à Gaza soit rapide, décisive, puissante et raisonnable en termes de prix payé par la population civile de Gaza, je pense que la communauté internationale sera unie contre le Hamas, ce qui peut donner une opportunité aux Palestiniens Pouvoir intervenir et entamer des négociations sérieuses. Cela nécessite également la coopération de la partie israélienne.

Dobelli : Si Donald Trump est réélu, en quoi cela changera-t-il la donne au Moyen-Orient ?

Olmert : J’espère vraiment qu’il ne le fera pas. À propos, il a commis une terrible erreur qui lui coûtera les 20 pour cent de la communauté juive qui votaient traditionnellement pour les Républicains. Il y a quelques jours, Trump a déclaré que le Hamas était une organisation très intelligente. Dire cela aujourd’hui est la manifestation ultime de la brutalité et de l’étroitesse d’esprit de celui qui a été président des États-Unis et qui veut être réélu. J’espère qu’il ne le fera pas. Rien de bon n’arrivera à l’Amérique, au Moyen-Orient ou au monde s’il est réélu.

Dobelli : L’Iran, la puissance derrière le Hamas, obtiendra-t-il un jour l’arme nucléaire ?

Olmert : Je vais te dire quelque chose. Biden a déclaré qu’il jure que l’Amérique ne permettra jamais à l’Iran d’avoir l’énergie nucléaire. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Il se peut donc qu’il y ait une situation dans laquelle des mesures devront être prises. Reste à savoir qui prendra ces mesures, comment elles seront mises en œuvre et quelles en seront les conséquences possibles, compte tenu des circonstances. Mais j’ai peur qu’il faille faire quelque chose. J’aimerais pouvoir vous dire ce que j’avais l’intention de faire, mais je pense que ce sera trop sensible.