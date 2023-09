La seule victime vivante de l’empoisonnement au déjeuner aux champignons en Australie est sortie de l’hôpital

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le seul survivant de l’empoisonnement mortel aux champignons en Australie est sorti de l’hôpital samedi, près de trois mois après l’incident.

Ian Wilkinson, un pasteur baptiste local de Korumburra, s’est battu pour sa vie, tandis que tous les autres qui ont mangé le repas sont morts empoisonnés le 30 juillet, y compris les anciens beaux-parents du cuisinier. La famille a mangé un plat de bœuf Wellington qui contiendrait des champignons mortels.

Une tragédie a frappé l’Australie lorsqu’Erin Patterson a invité ses anciens beaux-parents Gail et Tom Patterson à un repas, avec la sœur de Gail, Heather Wilkinson, et son mari, Ian. Quelques jours après le repas, Gail et Tom, tous deux âgés de 70 ans, ainsi que Heather, 66 ans, étaient tous morts et Ian, 68 ans, a été hospitalisé dans un état critique.

Dans un communiqué, un porte-parole de la famille a déclaré que la santé de M. Wilkinson s’était suffisamment améliorée pour qu’il puisse sortir de l’hôpital.

« Nous sommes heureux d’annoncer qu’Ian Wilkinson a fait des progrès significatifs dans son rétablissement et qu’il a été libéré de l’hôpital d’Austin vendredi », a déclaré le porte-parole dans un communiqué cité par ABC News.

« Cette étape marque un moment d’immense soulagement et de gratitude pour Ian et toute la famille Wilkinson », indique le communiqué, exigeant la confidentialité.

« La famille Wilkinson souhaite exprimer ses sincères remerciements aux hôpitaux Leongatha, Dandenong et Austin pour leur dévouement inébranlable et leurs soins exceptionnels qui ont joué un rôle central dans le rétablissement d’Ian.

« L’expertise et la compassion de l’équipe médicale ont été une source de réconfort et d’espoir tout au long de ce voyage.

Erin Patterson sanglote lors d’une interview (Actualités Internationales)

Alors que les détectives des homicides enquêtent sur les trois décès, Mme Patterson, qui a servi le plat, est restée en liberté. Au moment de l’incident, elle a nié avoir intentionnellement empoisonné les invités, ajoutant qu’elle aussi était tombée malade après avoir mangé le déjeuner.

Également suspecte dans cette affaire, Mme Patterson a déclaré qu’elle avait acheté les champignons dans une épicerie asiatique de Melbourne, mais qu’elle ne se souvenait pas de l’endroit exact.

« Je suis maintenant dévasté à l’idée que ces champignons puissent avoir contribué à la maladie dont souffrent mes proches », a déclaré l’homme de 48 ans. « J’ai vraiment envie de répéter que je n’avais absolument aucune raison de blesser ces gens que j’aimais. »

Don et Gail Patterson sont morts après avoir mangé des champignons empoisonnés au domicile d’Erin Patterson à Victoria, en Australie, le 29 juillet. (Fourni)

Mme Patternson a également exprimé sa frustration face à la représentation « injuste » donnée par les médias.

« J’ai perdu mes beaux-parents, mes enfants ont perdu leurs grands-parents et j’ai été dépeinte comme une méchante sorcière », a-t-elle déclaré.

« Les médias m’empêchent de vivre dans cette ville. Je ne peux pas recevoir d’amis. Les médias sont présents dans la maison où se trouvent mes enfants. Les médias sont chez ma sœur donc je ne peux pas y aller. C’est injuste. »

Plus tôt dimanche, lorsque Mme Patterson a été approchée par le journal australien 7 News pour des commentaires suite à la sortie de l’hôpital de M. Wilkinson, elle a crié : « Non. S’en aller. »

L’église baptiste de Korumburra a organisé un service pour célébrer la nouvelle de son rétablissement, auquel de nombreuses personnes, dont l’ex-mari de Mme Patterson, Simon Patterson, se sont présentées.

« Nous avons tous des questions, mais j’espère qu’elles trouveront une réponse », a déclaré Trevor Shaw, de l’église, à 7 News.

« La vérité éclatera et alors nous pourrons tous, dans un sens, nous détendre car alors il y aura une certaine clôture. »