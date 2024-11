La seule scène de film que Tom Hanks a refusé de tourner

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

La romance entre Steven Spielberg et Tom Hanks dure depuis près de 40 ans, mais cela ne signifie pas qu’ils seront toujours d’accord.

Les acteurs et les réalisateurs ont tout le temps des désaccords, et même s’il est sans aucun doute bénéfique pour des amis proches et des collaborateurs réguliers comme Spielberg et Hanks de développer un raccourci qui les rapproche toujours plus de la formation d’un esprit de ruche, ils ne vont pas se plier aux attentes de l’autre. caprice.

Le duo a collaboré sur The Money Pit, Joe Versus the Volcano, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux, The Terminal, The Post, Band of Brothers, The Pacificet Maîtres de l’Air à divers titres en tant qu’interprètes, producteurs, scénaristes et réalisateurs, ils se connaissent donc évidemment par cœur.

Cependant, Spielberg a fini par commettre une erreur en oubliant de séparer l’artiste de l’art lors du tournage de son classique de la Seconde Guerre mondiale, après s’être convaincu que la mythologie de Hanks « Mr Nice Guy » devrait avoir une incidence sur la direction de l’instituteur. -personnage devenu soldat qu’il jouait dans le film.

John Miller aurait pu bénéficier de plus de poids, de gravité et de relativité du fait qu’il était joué par l’une des stars les plus populaires et les plus sympathiques de l’industrie, mais en fin de compte, il était un soldat qui avait été déployé. sur le champ de bataille pour survivre à tout prix et récupérer le personnage principal de Matt Damon, et l’élimination des forces ennemies était une partie inévitable de l’accord.

Spielberg n’était pas convaincu à l’idée de donner une arme à Hanks et de lui permettre d’abattre plus de personnes dans un seul film qu’il n’en a jamais fait dans toute sa carrière, mais le double lauréat d’un Oscar a mis le pied à terre et a catégoriquement refusé. tourner la scène si elle ne devait pas être fidèle au personnage.

« Sur Il faut sauver le soldat RyanSteven Spielberg a déclaré : « Je ne pense pas que je veuille voir John Miller tirer avec son arme et tuer des Allemands », a déclaré Hanks. Le New York Times. «Je lui ai dit : ‘Je suis désolé, Steven. Vous n’allez pas m’amener jusqu’ici et me transformer en un autre gars simplement parce que vous ne voulez pas que Tom Hanks tue des soldats.

Le cinéaste était peut-être hésitant à l’idée de décrire Hanks comme un tueur, mais c’est ce que les soldats devaient faire. La star avait également travaillé pendant les camps d’entraînement ardu qui ont mis l’ensemble en forme, et le fait qu’il était considéré comme un phare de salubrité et de positivité n’a guère été pris en compte dans la façon dont il a abordé le rôle.

Mais cela a presque été le cas pour Spielberg, et lorsque Hanks l’a informé qu’il n’allait pas tourner la scène en utilisant une autre méthode que celle présentée dans le scénario, le réalisateur a rapidement abandonné son idée de donner à Miller de Hanks une orientation plus pacifiste. .

