La seule « politique climatique » du Parti républicain est en fait mauvaise pour l’environnement

Lorsque le représentant Scott Perry (R-PA) a interrogé l’envoyé américain pour le climat John Kerry lors d’une audience de surveillance en juillet – un mois qui est devenu le plus chaud jamais enregistré – il a évité que le pays soit en proie à des vagues de chaleur répétées, des incendies et un saison des ouragans imminente. Au cours d’un interrogatoire de six minutes, le président du House Freedom Caucus a affirmé que Kerry voulait faire payer aux contribuables « un quadrillion de dollars pour résoudre un problème qui n’existe pas » et l’a accusé, ainsi que des milliers de scientifiques et les 195 gouvernements signés sur le climat de Paris. accord, de « griffage ».

Kerry secoua la tête lorsque Perry conclut. « C’est une déclaration assez choquante », a-t-il dit, « que vous croyez que tous les scientifiques du monde sont des escrocs. »

Le choc de l’attaque chargée d’émotion a peut-être été le point. « Il y a une longue histoire de négationnistes du climat qui s’attaquent au messager ainsi qu’au message », a déclaré à Vox Geoffrey Supran, professeur agrégé à l’Université de Miami qui étudie la désinformation climatique. « Plus il est difficile de démanteler le message, plus il est facile de s’en prendre aux personnes qui le communiquent le plus. »

Le déni collectif du changement climatique au sein du Parti républicain n’est pas nouveau. Mais l’échange Perry-Kerry illustre à quel point les affirmations du GOP deviennent de plus en plus audacieuses – à mesure que les signaux du changement climatique causé par l’homme deviennent d’autant plus apparents.

Enregistrer la chaleur ? « Normal »: « Il fait chaud, chaud, chaud d’accord », a déclaré Laura Ingraham dans son émission Fox News. « Après tout, nous sommes au milieu d’une saison appelée » été « . » changement climatique causé par l’homme.)

Feux de forêt? « La nature se consume naturellement tous les 11 ans avec des incendies de forêt catastrophiques », a déclaré le sénateur Markwayne Mullin (R-OK). « C’est un feu de forêt. » (Vérification des faits : la gravité des incendies de forêt tels que les incendies historiques au Canada cette année sont alimentés par des conditions complexes, notamment la gestion forestière et la sécheresse amorcée par le changement climatique.)

Des ouragans plus forts ? Juste une partie de la vie: « C’est quelque chose qui fait partie de la vie dans le Sunshine State », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dans une interview à Fox News. « J’ai toujours rejeté la politisation de la météo. » (Vérification des faits : le changement climatique entraîne le réchauffement des eaux océaniques, qui alimentent des ouragans et des typhons plus dévastateurs.)

Plus d’Américains sont touchés par le changement climatique; 62% de tous les électeurs reconnaissent que le changement climatique est causé par l’activité humaine, selon un sondage Gallup de ce printemps. Pourtant, le déni du changement climatique n’est pas seulement bien vivant dans le GOP, il est devenu « beaucoup plus insidieux et polarisant », a déclaré John Cook, un chercheur de l’Université de Melbourne qui a suivi la voie de la désinformation climatique en ligne à l’aide de l’intelligence artificielle.

Voici ce qui a aggravé le déni du changement climatique.

Le déni du changement climatique devient plus personnel

Les Américains se soucient de plus en plus du changement climatique, à moins que vous ne demandiez à la base électorale républicaine. L’obsession du GOP selon laquelle les élites libérales veulent aggraver le mode de vie de la personne moyenne par l’action climatique a érodé le soutien de leurs électeurs aux solutions et la conviction que la planète se réchauffe. Les chefs de parti et les candidats à la présidence ont insisté, à tort, sur le fait que les solutions climatiques des démocrates signifieront l’interdiction des machines à laver, des hamburgers et des cuisinières à gaz et que le «wokeism» sans relâche s’est infiltré dans le monde de l’entreprise.

C’est une tactique effrayante utile, utilisée pour retarder l’action. Supran, qui a mené des recherches sur les publicités historiques de l’industrie pétrolière, a découvert que celles des années 1990 « utilisaient la même rhétorique, avec des formulations différentes : « Plus de SUV, plus de conduite libre » » pour éviter les nouvelles normes d’efficacité énergétique.

« Cela joue dans ce récit élitiste, que ce sont les élites et qu’elles ne sont pas comme nous et qu’elles essaient de nous dire tous ces changements culturels qu’elles essaient de provoquer », a expliqué Bob Inglis, un républicain et ancien sudiste. Membre du Congrès de Caroline qui dirige maintenant le groupe de défense RepublicEn pour promouvoir des solutions climatiques parmi les conservateurs. Inglis a déclaré qu’il était utile pour les politiciens qui vendent des doutes sur le changement climatique de donner l’impression que les personnes qui soutiennent les solutions « ont la tête dans les nuages ​​en essayant de résoudre des problèmes dont nous autres, les gens pratiques, n’avons pas besoin ».

Inglis a souligné le problème avec ce récit. « Le problème avec le changement climatique, c’est que nous le vivons tous en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous au milieu de ça. »

Le parti fait du climat un enjeu de guerre culturelle

Les républicains ont passé des années à marteler ce message à l’électorat et cela a fait une différence majeure pour l’électeur républicain moyen. La recherche montre que les signaux des politiciens du GOP ont un impact sur la façon dont les électeurs voient la question.

Nous pouvons mesurer l’effet de leur rhétorique dans les sondages : une récente enquête Gallup a examiné les clivages partisans sur un certain nombre de questions tous les 10 ans de 2003 à 2023. L’un des changements les plus frappants dans le sondage concernait les opinions des partis sur le réchauffement climatique et l’environnement. questions, se classant aux côtés des lois sur les armes à feu et de l’avortement comme ayant la polarisation la plus élevée. Les républicains sont devenus moins préoccupés par le réchauffement climatique, même si les effets sont devenus plus prononcés depuis 2013. Et moins de républicains pensent que le réchauffement climatique est le résultat de l’activité humaine aujourd’hui qu’il y a 20 ans.

Il y a de graves conséquences à tout cela, et l’extrême droite prévoit de traduire le déni climatique en politique fédérale officielle qui encourage les combustibles fossiles et bloque une transition énergétique propre, si Donald Trump remporte la prochaine élection présidentielle.

Le groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation a élaboré un plan de 920 pages appelé Project 2025 pour démêler tous les efforts des États-Unis jusqu’à présent pour lutter contre le changement climatique. Il s’agit d’un démantèlement méthodique et systématique de la bureaucratie fédérale, a d’abord rapporté Politico, fermant des programmes clés de l’Agence de protection de l’environnement, réduisant les solutions climatiques et énergétiques propres, bloquant l’expansion de l’éolien et du solaire sur le réseau et confiant la surveillance de la pollution à la l’industrie des combustibles fossiles et des fonctionnaires républicains triés sur le volet.

La seule politique « climat » du GOP est en fait mauvaise pour l’environnement

Cook a découvert dans ses recherches que les républicains sont de plus en plus préoccupés par la diffusion de fausses informations sur les solutions, simplifiant grossièrement ce qui doit être fait pour éviter de lutter contre les émissions de combustibles fossiles. L’une de ces idées trompeuses est une poussée républicaine de la Chambre pour le Billion Trees Act, qui n’a pas été soumis au vote.

Lorsque le représentant Bruce Westerman (R-AR) a proposé pour la première fois le Billion Trees Act en 2020, les écologistes ont déclaré que le projet de loi « augmenterait considérablement l’exploitation forestière dans les forêts fédérales américaines, convertirait des millions d’acres en plantations d’arbres industrielles, augmenterait les émissions de carbone, augmenterait le risque d’incendie de forêt, et nuire à la faune et aux bassins versants. L’idée était un loup déguisé en brebis, accordant effectivement aux bûcherons plus d’allocations tant qu’ils plantaient des semis qui sont à des décennies de fournir des avantages climatiques.

Mais le GOP est venu défendre l’idée en tant que plan climatique. « Nous devons mieux gérer nos forêts pour que notre environnement soit plus fort », a déclaré le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA). McCarthy a proposé de planter des arbres afin que les États-Unis puissent se concentrer sur leur industrie du gaz naturel, l’un des principaux pollueurs de méthane au monde. « Remplaçons le gaz naturel russe par le gaz naturel américain, et n’ayons pas seulement un monde plus propre, ayons un monde plus sûr », a-t-il déclaré.

Trump était en faveur d’une initiative sur les arbres lorsqu’il était président, même lorsqu’il démantelait l’action du gouvernement sur le changement climatique. Et d’autres grands négationnistes du climat se sont concentrés sur la «gestion forestière» ou l’industrie du bois comme une solution facile à l’aggravation des incendies de forêt. Dans une mairie de CNN en juin, le candidat à la présidentielle Mike Pence a déclaré : « Nous devons être en mesure de dire à certains écologistes radicaux qu’il faut récolter des arbres dans la forêt pour maintenir la forêt en bonne santé.

Planter un billion d’arbres pour nous sauver du changement climatique n’est pas une proposition sérieuse en soi. Les auteurs de l’étude de 2019 qui a inspiré le point de discussion du GOP ont eux-mêmes déclaré que la plantation d’arbres à elle seule n’éliminait pas « le besoin urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

Comme l’a dit Inglis, « les arbres peuvent faire partie de la solution, mais ils ne sont pas une solution à l’échelle du problème. … Ce que nous recherchons, c’est une solution mondiale au défi du changement climatique.» Le groupe d’Inglis préconise ce qu’il appelle une approche conservatrice qui s’attaque à l’ampleur du problème, une taxe sur le carbone sans incidence sur les revenus ainsi qu’un ajustement fiscal aux frontières qui fonctionne dans toute l’économie.

L’idée du GOP de planter plus d’arbres peut sembler anodine par rapport à appeler le changement climatique un canular, mais le résultat est le même. Ils essaieront « tout ce qui pousse le problème en aval », a déclaré Supran, pour arrêter une action plus immédiate. Invariablement, l’inertie sur le changement climatique profite au statu quo – qui se trouve justement profiter aux industries des combustibles fossiles, un bienfaiteur majeur du Parti républicain.

« Il y a tellement de discussions mais si peu d’engagement à l’action à la fois du GOP et des intérêts des combustibles fossiles », a déclaré Supran. « J’ai l’impression que nous sommes dans une sorte de zone crépusculaire, les points de discussion tournent en rond. Le résultat final est le même qu’il a toujours été, c’est-à-dire une action terne.