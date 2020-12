Le Père Noël écoute de superbes airs de Noël. | Ollyy / Shutterstock

Vous en avez assez de la musique typique des fêtes? Essayez cette liste de lecture, qui contient plus d’une semaine de morceaux.

Si vous en avez assez d’entendre la même musique de Noël maintes et maintes fois – et, avouons-le, vous l’êtes probablement – alors laissez-moi vous proposer une solution alternative pour simplement le mettre à blanc jusqu’au 26 décembre, ou chaque fois que votre épicerie locale le magasin et les stations de radio arrêtent de lire les succès des fêtes.

C’est une liste de lecture Spotify pleine de musique de Noël.

Non, non, non, écoutez-moi! Créé par le roi de Jingaling, alias Brad Ross-MacLeod, alias le blogueur derrière FaLaLaLaLaLa.com (longtemps le meilleur référentiel Internet pour discuter de la musique de Noël oubliée, et un hub qui connecte un tas d’autres sites de musique de Noël essentiels, comme Ernie, Pas Bert et Hip Christmas), ce playlist rassemble les chansons de Noël que vous connaissez, mais dans des versions que vous n’avez peut-être jamais entendues auparavant.

Car avouons-le: le problème avec la plupart des musiques de Noël est que même si vous aimez une chanson de Noël donnée, il n’y en a que deux – peut être trois versions qui sont diffusées à la radio et dans les espaces publics, encore et encore, année après année. La grande liste du roi de Jingaling combat ce problème en organisant une grande variété d’artistes et de styles musicaux pour que la fête continue.

Impressionnant, la liste contient plus de 3600 chansons – l’équivalent d’une semaine complète de musique. Il s’appelle FaLaLaLaLa GRANDE GRANDE Liste aléatoire des variétés de Noël; voici comment le roi lui-même l’a décrit lorsqu’il l’a lancé en 2018:

Il penche fortement vers la musique classique des années 40 aux années 70; crooners et divas classiques, orchestres de «belle musique», groupes vocaux et combos «Now Sound». Mais je voulais un peu plus de variété donc il y a du jazz, du rock classique, une touche d’électro subtile, une saveur internationale, etc. Je voulais un équilibre entre nostalgique et familier avec un peu de moderne et d’inattendu. Comme je l’ai écouté ces derniers jours, j’ai l’impression que c’est un bon mélange et même je suis surpris par une chanson de temps en temps.

Le roi de Jingaling a écouté plus de musique de Noël que presque quiconque à ma connaissance. Comme il le mentionne dans l’extrait ci-dessus, ses goûts se tournent vers la seconde moitié du 20e siècle, mais il a inclus une grande variété de musique. Il y a un « Little Drummer Boy » infusé de disco, une variété de morceaux de la bibliothèque Seeburg (un concurrent facile à écouter au plus célèbre Muzak), et même des chansons d’artistes que vous avoir entendu parler, comme les Jackson Five et Perry Como et Harry Connick, Jr.

Donc, que vous ayez une fête virtuelle des Fêtes à assister, des cadeaux à emballer ou des achats de dernière minute à faire, mettez cette liste de lecture. Cela rendra votre journée encore plus joyeuse, sans vous pousser à attendre désespérément les jours froids et enneigés de janvier et leur manque décidé de chansons de Noël.

FaLaLaLaLa GREAT BIG Christmas Variety Shuffle List est streaming sur Spotify.