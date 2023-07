« La seule option de Kane est Manchester United » – Jermaine Jenas sur l’endroit où le capitaine anglais devrait aller cet été

La saga Harry Kane devrait dominer les gros titres tout au long de cet été, le capitaine anglais ayant à cœur de s’éloigner des Spurs.

Mais l’ancien joueur de Tottenham Hotspur, Jermaine Jenas, pense que Kane a en fait très peu d’options à sa disposition, malgré sa capacité qui fait de lui une perspective alléchante pour les clubs d’élite européens.

« Harry s’est mis dans une situation où il s’est presque causé son propre problème, à cause de l’importance pour lui d’être le meilleur buteur de la Premier League », a déclaré Jenas. Thé avec Timbsy dit. « Il est venu si loin et il n’est qu’à environ 50 buts impairs. S’il bouge et reste dans le Prem, il ne peut pas aller à Arsenal, Chelsea se mordrait la main mais Daniel Levy ne traitera plus jamais avec Chelsea après tout le danger et Willian, c’est pourquoi vous ne voyez plus cette transaction se produire.Liverpool a Nunez et City a Haaland.Donc, Manchester United est sa seule option.

Pourtant, Jenas pense également qu’un déménagement à United n’a guère de sens en termes d’argenterie. « Est-ce que United va gagner le championnat l’année prochaine ? Non », déclare l’ancien milieu de terrain anglais. « Alors pourquoi vas-tu là-bas? De l’argent? Les Spurs lui donneront tout ce qu’il veut. Il a déjà une fortune. S’il se retourne et dit que je veux 350 / 400 000 £ par semaine, je ne vois pas d’endroit où cela ne ça n’arrivera pas. »

Alors que Kane a également été lié à un déménagement au Bayern Munich, Jenas pense que quitter la Premier League n’aurait de sens que si un autre club étranger appelait.

« Kane est plus proche de Karim Benzema que quiconque auquel je puisse penser en termes de liaison, mais Benzema a été un Dieu au Real Madrid », a déclaré Jenas. « Si l’opportunité se présentait pour Harry Kane d’aller au Real Madrid, si j’étais Harry Kane, j’irais là-bas, purement et simplement parce qu’il sera toujours connu comme un Dieu de la Premier League, mais il mérite d’avoir la cerise sur le gâteau. , obtenir un titre de champion. Avez-vous vu cette équipe ? C’est une équipe jeune. Ils sont irréels. Imaginez que le propriétaire vienne vers vous, il a deux achats. Je reçois Jude Bellingham et je vous prends. Automatiquement vous’ re va ‘cette équipe va gagner la Ligue des Champions’.

« Il a donc des options, mais je ne le vois tout simplement pas partir. Il devrait, mais il ne quitte pas la Premier League. Et s’il ne quitte pas la Premier League, sa seule option est d’aller à Man United. »

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Ten Hag veut un nouvel attaquant. L’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund et Randal Kolo Muani de Francfort ont tous deux été liés, tandis que Mohammed Kudus jeC’est aussi un autre nom qui fait le tour. Kim Min-jae est sérieusement liéealors que Monture de maçon apparaît sur le point de signer. Incroyablement, Neymar a également été lié.

United a également été aurait un intérêt pour le milieu de terrain américain Taylor Boothalors que Adrian Rabiot a été liéaussi.