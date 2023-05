La seule offre Google Pixel Fold est d’au moins 700 $ de réduction

Le Pixel Fold est cher, il n’y a pas moyen de contourner cela. Comme la série Galaxy Fold de Samsung, un gros pliable qui va du téléphone à la tablette coûte beaucoup d’argent à fabriquer et cela signifie qu’il faudra beaucoup d’argent pour l’acheter. Nous recherchons donc tous un accord Pixel Fold pour essayer de faire nôtre le premier pliable de Google. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de remises en ce moment, seul Google le vendant vraiment. Il y en a un, cependant.

Google Fi a le Pixel Fold up en pré-commande et ils vous offriront jusqu’à 1 000 $ de réduction si vous vous en engagez. Et quand je dis « s’engager », je ne veux pas nécessairement dire s’engager envers l’appareil. C’est une donnée. je veux dire plutôt commettre à Google Fi, car si vous acceptez cette offre, ils veulent que vous restiez pendant 2 ans (24 mois). Il s’agit d’un contrat de 2 ans pour vous offrir un Pixel Fold avec une grosse remise.

Heureusement, la liste des téléphones que vous pouvez échanger pour obtenir entre 800 $ et 1 000 $ de réduction est assez longue. Mais aussi, si vous n’avez pas de téléphone à échanger, ils vous offriront quand même 700 $ de rabais. C’est une très bonne affaire !

Maintenant, quand je dis « 1 000 $ de rabais » ou « 700 $ de rabais », nous parlons d’un gros rabais étalé sur 24 mois sous forme de crédit de facture. C’est comme toutes les offres que Verizon ou AT&T exécuteraient, mais au lieu de vous enfermer pendant 3 ans, c’est 2. C’est plus proche du style de remise de T-Mobile.

D’accord, ça commence à s’intéresser ? Voici la liste des téléphones que vous pouvez échanger et ce qu’ils valent :

Appareils éligibles permettant de récupérer 1 000 USD : POMME : iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max SAMSUNG : Galaxy Z Fold4

Appareils éligibles permettant de récupérer 900 $ : POMME : iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini SAMSUNG : Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy Z Flip4

Appareils éligibles permettant de récupérer 800 $ : POMME : iPhone 11, iPhone 11P, iPhone 11P Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone XS Max GOOGLE : Pixel 6 Pro ONE PLUS : 10 Pro SAMSUNG : Galaxy Fold, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G



Les autres conditions ici impliquent l’activation immédiate du Fold, le maintien d’une ligne de service complète active pendant 24 mois, l’obtention de remboursements sur votre carte de crédit (et la réception de crédits de facture), etc. conditions complètes de la promotion ici.

Achetez l’offre Pixel Fold de Google Fi

OFFRE ALTERNATIVE: Le Google Store est le seul autre endroit où acheter le Pixel Fold en ce moment. Ils n’offrent peut-être pas de réduction, mais si vous en achetez un, ils vous offriront au moins une montre Pixel gratuite à l’achat. Pas terrible – pas génial non plus. | Lien Google Store