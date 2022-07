La seule moissonneuse de boue du baseball et plus encore : la semaine en articles commentés

Julia Whelan est la voix féminine apaisante et assurée derrière le thriller de Gillian Flynn “Gone Girl”, les mémoires de Tara Westover “Educated” et plus de 400 autres livres audio, ainsi que les versions narrées de nombreux articles pour New York, The New Yorker et d’autres magazines. .

Ancienne enfant actrice, Whelan avait 15 ans lorsqu’elle a été choisie pour le drame ABC “Once and Again”, la suite d’Edward Zwick et Marshall Herskovitz à “Thirtysomething”. Puis, alors qu’elle avait elle-même la trentaine, Whelan a découvert qu’elle pouvait mieux combiner bonheur personnel et réussite professionnelle si elle déplaçait ses performances de la scène à la page.

Elle est devenue l’une des narratrices les plus populaires d’Audible, a déclaré Diana Dapito, responsable du contenu grand public de la société audio. “Vous avez beaucoup de moments d’allée avec Julia”, a-t-elle dit, ce qui signifie que vous ne pouvez pas éteindre la voiture et arrêter d’écouter, même une fois que vous êtes arrivé à la maison.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Tiffany Hsu