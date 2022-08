La seule fonctionnalité géniale de Google Docs que vous n’utilisez pas (probablement)

Google Docs, comme vous le savez probablement déjà, est fantastique. Non seulement il s’agit d’une alternative gratuite à la suite Office de Microsoft, mais il est également étroitement intégré à Google Drive, qui est également beaucoup plus convivial que la concurrence de Dropbox et OneDrive.

Docs peut ne pas correspondre à Office pour toutes les fonctionnalités, mais il dispose toujours d’un large éventail d’outils au-delà des bases qui vous facilitent la vie. Et il y en a un en particulier qui peut accélérer votre frappe et économiser vos doigts dans le processus. C’est l’un des secrets les mieux gardés de Google Docs : la saisie vocale.

Comme son nom l’indique, la saisie vocale est un logiciel de dictée intégré à Google Docs. Non seulement il vous permet de dicter du contenu directement dans un document, mais il dispose également d’un éventail de commandes vocales pour vous aider à créer et à modifier du texte.

Cela peut être un outil incroyablement utile si, par exemple, vous n’êtes pas un dactylographe particulièrement rapide ; vous devez transcrire le texte d’une conversation audio ou, comme moi, souffrir de RSI et avoir du mal à taper du tout de temps en temps. En fait, en raison de mon état, j’ai essayé toutes les offres de dictée vocale les plus populaires – Dragon Dictate, Microsoft Office, Siri d’Apple, etc. – mais je reviens toujours aux services de Google (à la fois Assistant et saisie vocale), car c’est juste semble le plus facile à utiliser et parvient à comprendre ce que je dis avec une grande précision.

La meilleure partie est qu’il est entièrement gratuit et fonctionne sur pratiquement tous les appareils qui exécutent Google Docs, y compris les PC, les Mac, les téléphones, les Chromebooks et les tablettes.

Comment utiliser la saisie vocale dans Google Docs ?

C’est très facile à dicter dans Docs. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir un document dans Google Docs, cliquez sur l’option Outils dans la barre de menus et dans la liste déroulante qui apparaît, sélectionnez Saisie vocale.

Fonderie

Vous verrez maintenant une boîte apparaître avec une icône de microphone à l’intérieur. Il s’agit de la commande permettant d’activer ou de désactiver la saisie vocale. Juste au-dessus du microphone, il y a aussi un menu déroulant à partir duquel vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser. Il y en a beaucoup, mais les commandes vocales (comme les différents outils d’édition) ne sont prises en charge qu’en anglais.

Fonderie

La saisie vocale utilisera le microphone intégré à votre appareil, mais vous pouvez également brancher des microphones externes, ce qui pourrait améliorer la précision, surtout si vous êtes dans un environnement bruyant.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à dicter, assurez-vous que le curseur se trouve là où vous le souhaitez dans le document, puis cliquez sur l’icône du microphone pour qu’il devienne rouge, indiquant que la saisie vocale est en direct.

Fonderie

Maintenant, prononcez les mots que vous souhaitez voir apparaître dans le document et ils devraient apparaître dans le document. Lorsque vous souhaitez faire une pause pour composer votre prochaine phrase, ou éventuellement modifier les erreurs qui sont apparues, cliquez simplement sur l’icône pour qu’elle revienne à son état gris (pas d’enregistrement).

Ponctuation

Évidemment, en plus des mots simples, votre document aura besoin de ponctuation. Vous pouvez également le dire, et voici quelques-unes des commandes les plus courantes et les plus utiles.

Pendant la dictée, vous pouvez dire une virgule, un point d’interrogation, deux points, un point d’exclamation, un point (ou un point pour ceux du Royaume-Uni) et à peu près n’importe quelle autre commande de ponctuation standard à laquelle vous pourriez vous attendre.

Voici les commandes de ponctuation disponibles en saisie vocale :

Point / Point

Virgule

Point d’interrogation

Point d’exclamation

Nouvelle ligne

Nouveau paragraphe

Côlon

Point-virgule

Ouvrir/fermer le support

Ouvrir/fermer le guillemet

Ouvrir/fermer le devis unique

Trait d’union

Se précipiter

Em-tiret

Arobase

Hashtag

Barre oblique

Barre oblique inverse

Souligner

Esperluette

Astérisque

Ellipse

Ouvrir/fermer le crochet

Ouvrir/fermer les accolades

Modifier le texte avec la saisie vocale

Si vous souhaitez modifier ce que vous venez de dicter, ou simplement modifier ou corriger un document existant, vous pouvez utiliser un certain nombre de commandes pour le faire. La commande « sélectionner » est une commande puissante qui vous permet de mettre en surbrillance des mots spécifiques, des phrases ou même des paragraphes entiers.

Supposons que vous ayez mal orthographié un mot et que vous vouliez le changer rapidement. Cliquez sur l’icône du microphone pour qu’elle devienne rouge, puis dites “Sélectionner [word]’ puis tapez ou répétez le mot pour le modifier. Il en va de même pour le déplacement de texte. Si vous voulez déplacer un paragraphe, placez simplement le curseur dans ce bloc de texte, dites “sélectionner le paragraphe”, puis vous pouvez utiliser les commandes copier ou couper (comme vous le feriez normalement avec la saisie), déplacez le curseur là où vous voulez que le texte à emporter, puis dites “coller le paragraphe”.

Fonderie

Vous pouvez utiliser diverses commandes de formatage de la même manière, telles que Gras, Italique, Souligné, et même ajuster la taille, la police ou la couleur du texte.

Cela peut prendre un peu de temps pour s’y habituer, mais une fois que vous êtes habitué à interagir avec la saisie vocale, cela peut être un moyen très rapide et facile de travailler avec des documents. La fonctionnalité est également disponible dans Google Slides, vous pouvez donc créer des présentations sans avoir à vous fier à votre frappe.

Vous pouvez trouver une liste complète des fonctionnalités et des commandes sur la page officielle de Google Voice Typing.

Histoires liées

Conseils Google Docs que tout le monde devrait connaître

Modules complémentaires utiles pour Google Docs

Comment utiliser Google Docs, Sheets et Slides hors ligne