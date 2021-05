La seule fois où vous devriez utiliser votre argent de retraite

Plus de 25% des Américains prévoyaient d’exploiter leur 401 (k) en 2020.

Ce sera presque toujours une mauvaise idée, selon un expert financier et animateur d’une émission de radio Chris Hogan.

« Le seul moment où vous voulez vraiment toucher votre 401 (k) est d’empêcher la faillite ou la forclusion », a déclaré Hogan.

Retirer de l’argent de vos comptes de retraite dans la plupart des autres situations vous empêche de profiter des rebondissements du marché, a déclaré Hogan.

Regardez cette vidéo pour découvrir les quatre mouvements que Hogan recommande à tout le monde de faire pour protéger leur 401 (k).

