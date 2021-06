« La seule fois où j’ai eu peur de ma vie d’adulte »: Logan Paul dit qu’il craignait de se faire tirer dessus lors d’une intense mêlée « Gotcha Hat »

Pour le meilleur ou pour le pire, le terme « Gotcha Hat » est entré dans le jargon des combats professionnels depuis que le YouTuber devenu boxeur Jake a suscité la colère considérable de Mayweather lorsqu’il a volé le chapeau du boxeur 50-0 lors d’un échange verbal tendu dans le cadre d’un événement de presse pour promouvoir le combat d’exhibition de Mayweather dimanche avec Logan.

Le jeune Paul, qui poursuivra sa carrière de boxeur débutant à la fin de l’été contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley, a immédiatement été défié par Mayweather et des membres de son entourage, déclenchant une bagarre au cours de laquelle Mayweather a porté plusieurs coups sur l’ancienne star de Disney – tout en être filmé en train de menacer de « tuer » son rival.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Jake Paul (@jakepaul)

Ces commentaires ont été rejetés par la plupart comme n’étant guère plus qu’un échange de chaleur du moment. Mais comme Logan Paul l’a dit avant son combat avec l’icône du ring de 44 ans, la menace l’a laissé plus que inquiet pour sa sécurité et celle de son frère.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Logan Paul (@loganpaul)

« Probablement la seule fois où j’ai eu peur dans ma vie d’adulte, c’est quand Jake a pris le chapeau de Floyd et j’avais peur qu’il se fasse tirer dessus ou quelque chose comme ça.« , a déclaré Logan au Times. « Ou j’allais me faire tirer dessus en essayant de le protéger.

« Quand un homme avec les ressources que Floyd Mayweather a, dit: « Je vais tuer cet enfoiré », c’est une menace de mort.

« La sécurité monte. [People get] Jake et moi étions tout le temps confus. Donc si c’est le problème de Jake, c’est maintenant mon problème aussi. »

Rarement Mayweather, habituellement tempéré, a perdu son sang-froid aussi ouvertement dans un lieu public qu’il l’a fait à cette occasion, tentant d’initier plusieurs confrontations physiques avec Jake Paul alors que la sécurité de l’événement a du mal à l’intercepter.

On l’a également entendu proférer d’autres menaces contre Paul, en disant : « Je ne sais pas avec qui il pense jouer, mais je ne joue à aucun putain de jeux.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Floyd Mayweather (@floydmayweather)

« Je vais te faire foutre. Je ne joue pas à des jeux de merde, » il ajouta.

Mayweather aura l’occasion de tenir ces promesses lorsqu’il montera sur le ring avec Logan, certains prédisant qu’il éliminera ses frustrations sur un membre des frères Paul avant de passer au suivant.

Pour ce faire, le boxeur invaincu devra surmonter un inconvénient de taille important. Mayweather a fait pencher la balance à 155 livres même pour le combat, tandis que Paul est entré à seulement une demi-livre sous la limite de 190 livres.

« Je suis déjà venu ici, je sais ce qu’il faut« , a déclaré Mayweather lors de la pesée. « J’ai combattu tous les styles différents que vous pouvez éventuellement combattre. La taille ne gagne pas les combats, le poids ne gagne pas les combats – les combats gagnent les combats, et je peux me battre. »