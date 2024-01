La « seule foire d’art et de design véritablement encyclopédique » aux États-Unis débute ce week-end à New York

Le Winter Show s’ouvre ce vendredi au Park Avenue Armory à New York pour son 70e anniversaire en mettant en lumière ses origines avec une exposition d’Americana qui comprend plusieurs anciens exposants.

« Dès le début, l’épine dorsale du spectacle reposait en grande partie sur du matériel américain », explique Helen Allen, directrice exécutive du Winter Show. « Nous sommes très impatients de mettre en valeur nos collègues qui représentent vraiment la crème de la crème de ce genre de revendeurs Americana. »

L’exposition, organisée par Alexandra Kirtley, conservatrice des arts décoratifs américains au Philadelphia Museum of Art, et conçue par les architectes Frederick Fisher & Partners, comprendra des meubles, des œuvres d’art et des pièces décoratives emblématiques de l’histoire du design américain.

Les objets présentés vont d’un highboy en cerisier de la reine Anne fabriqué en 1765-75 pour une famille du Connecticut, présenté par Nathan Liverant & Son de Colchester, Connecticut, à un aigle en acajou serrant le canon d’un canon de Pennsylvanie, fabriqué vers 1850- 65, et présenté par les galeries Hirschl & Adler de New York, qui exposent au salon pour sa 49e année. Il existe également des peintures, dont un portrait de Phillip Titus Heartt de Troy, New York, datant d’environ 1815, exposées par Olde Hope Antiques de New York.

Pourtant, la foire annuelle offre bien plus que l’Americana avec un large éventail d’œuvres d’art et d’art décoratif, de design et d’antiquités s’étendant du troisième siècle à aujourd’hui, démontrant « l’artisanat et l’artisanat » à travers les âges, dit Allen.

Publicité – Faites défiler pour continuer



« Nous sommes la seule foire véritablement encyclopédique d’Amérique », dit-elle. « Nous avons un mélange phénoménal de tout, depuis les antiquités jusqu’à nos jours, sur une myriade de supports différents. Qu’il s’agisse de sculpture, de peintures, d’arts décoratifs, de meubles ou de verre et de céramique, nous couvrons vraiment toute la gamme.

Le Winter Show, qui se déroule jusqu’au dimanche 28 janvier, est une tradition annuelle depuis 1954 en tant que collecte de fonds pour East Side House Settlement, une organisation communautaire au service du sud du Bronx et d’une partie du nord de Manhattan. La foire se tient généralement au Park Avenue Armory, sauf interruptions résultant de la pandémie et du 11 septembre.

Une particularité de la foire est un processus de vérification qui implique que chaque objet exposé soit examiné pour son authenticité, sa date et son état par plus de 120 experts dans 30 domaines différents de l’art, du design et des antiquités.

Publicité – Faites défiler pour continuer



« Qu’il s’agisse du montage Ormolu (une technique de dorure), de l’exportation chinoise, des peintures du XIXe siècle ou des livres rares, nous avons des experts dans chaque domaine », explique Allen.

Les revendeurs doivent décrire avec précision chaque article sur les étiquettes destinées aux visiteurs, et s’ils doivent remplacer un article qui a été vendu, il doit passer par le même processus de vérification avant de pouvoir être exposé, dit-elle. La valeur de tout cet examen minutieux devrait être évidente dans chaque stand sur le terrain.

« Lorsque vous regardez chacun de ces objets individuels, c’est la qualité de l’artisanat et la qualité de la production des artistes qui font que les œuvres exposées se démarquent particulièrement », explique Allen.

Publicité – Faites défiler pour continuer



La valeur de la qualité, du savoir-faire et de la collection est intégrée à la programmation et aux événements spéciaux tout au long de la foire. Parmi ceux-ci, il y aura une table ronde sur la collection Americana à 16 heures vendredi, à laquelle participera le collectionneur Joe Gromacki, un avocat de Chicago, et une discussion à 15 heures samedi sur « Une dynastie de collectionneurs : la famille Rockefeller », animée par la galeriste Joan B. Mirviss, qui expose au Winter Show depuis 44 ans.

Et bien sûr, il y a toutes les offres des revendeurs individuels à explorer. Les 49 ans de participation de Hirschl & Adler à la foire sont impressionnants, tout comme les 66 ans de Ralph M. Chait Galleries ou les 65 ans de Old Print Shop, ces deux derniers étant basés à New York. A La Vieille Russie, également new-yorkaise, expose à la foire depuis 53 ans. Au total, 30 des plus de 70 exposants participants sont présents au salon depuis au moins 10 ans.

L’une des choses préférées d’Allen est que « chaque stand donne toujours l’impression d’être son propre petit univers ».

Publicité – Faites défiler pour continuer



La galerie Lillian Nassau de New York présente une sculpture, celle d’Augustus Saint-Gaudens Diane de la Tour1899, réalisé à partir du dessin original d’une girouette en bronze doré pour la tour du Madison Square Garden en 1891, tandis que Peter Harrington de Londres présentera des documents et autres éphémères ayant appartenu à Winston Churchill en plus d’une première édition de l’ouvrage d’Herman Melville. La baleine (Moby Dick)qui a été créé avant sa première impression en Amérique.

Red Fox Fine Art de Middleburg, en Virginie, présente un tableau de 1820 de Ben Marshall, Courses : un gentleman et un palefrenier avec des lévriersqui appartenait aux collections d’Andrew Mellon et Paul Mellon, tandis que Milord Antiquités de Montréal, possède un laiton gravé à l’acide et patiné de 1965. Table basse Forêt éternelle par Philip et Kelvin Laverne.

Le Winter Show dure plus longtemps que la plupart des foires, couvrant deux week-ends au lieu d’un, pour coïncider avec les ventes aux enchères Americana qui ont lieu chez Christie’s et Sotheby’s à New York, et pour offrir de nombreuses opportunités aux conservateurs, architectes d’intérieur et collectionneurs qui viennent de partout dans le monde, dit Allen. De nombreux revendeurs vendent régulièrement tout au long du salon, et pas seulement le jour de l’ouverture.

C’est aussi avant tout une collecte de fonds, qui mobilise une diversité de sponsors et de partenaires événementiels, design et culturels, dont beaucoup travaillent sur le salon depuis de nombreuses années, une longévité qui en a fait « davantage une affaire de famille, “, dit Allen.

« Ce n’est pas seulement parce que nous sommes une merveilleuse foire réunissant certains des meilleurs concessionnaires au monde, c’est aussi parce que nous collectons des fonds importants pour soutenir les programmes et la mission d’East Side House », dit-elle. “Cela aide à promouvoir ce facteur de bien-être.”

Le spectacle d’hiver se déroule du vendredi 19 janvier au dimanche 28 janvier avec des heures d’admission variables. Billets pour événements spéciaux y compris une soirée d’ouverture le jeudi 18 janvier, une soirée jeunes collectionneurs le jeudi 25 janvier et une soirée des connaisseurs le vendredi 26 janvier. Tous les bénéfices des billets profitent directement à East Side House.

…