La seule façon d’obtenir une société plus sûre est de donner des renforts aux policiers

DÉVOILANT le nouveau « Plan de lutte contre la criminalité » du gouvernement, le Premier ministre Boris Johnson s’est engagé à « moins de crimes, moins de victimes et une société plus sûre ». Un objectif admirable, je suis sûr que vous en conviendrez.

Les classements pour les appels d’urgence, l’utilisation accrue d’étiquettes électroniques pour les cambrioleurs, les voleurs et les voleurs, et l’utilisation accrue des contrôles et des fouilles étaient quelques-unes des mesures qui ont fait la une des journaux.

La seule façon d’obtenir une société plus sûre est de donner du renfort aux policiers, déclare Robert Rinder Crédit : Alamy

Boris Johnson a promis « moins de crimes, moins de victimes et une société plus sûre » Crédit : Getty

Eh bien, je ne fais pas de politique. Mais je sais que ce qui comptera en fin de compte, c’est de savoir si ces politiques – aussi bienvenues soient-elles – feront réellement une différence pour les personnes les plus susceptibles d’être les victimes d’actes criminels.

Depuis le point de l’année, les gouvernements de toutes les couleurs ont fait la queue pour jurer d’être « durs contre le crime ».

Pourtant, j’ai suffisamment d’expérience en tant qu’avocat criminel pour savoir que cela ne fait généralement pas une énorme différence.

Donc, si cette nouvelle tranche de mesures doit réellement faire du bien, la police aura besoin du soutien du gouvernement pour faire une démonstration de force réelle et déterminée, pour s’ancrer dans les communautés et pour arrêter le crime avant qu’il ne se produise.

Tout d’abord, la bonne nouvelle.

Dans la plupart des régions du pays, la criminalité est en fait en baisse – en baisse de huit pour cent l’an dernier. Mais malheureusement, au sein de certaines communautés — celles qui sont les plus touchées par la pauvreté et les désavantages socio-économiques — la criminalité a augmenté et elle empire.

CULTURE DE GANG

Les cambriolages et les crimes au couteau sont des symptômes de la culture des gangs et de l’anarchie, qui prospèrent dans certains endroits.

Les lecteurs de Sun sont suffisamment intelligents pour savoir que la « dureté » n’est pas la seule réponse. Et en effet, il n’y a pas de solutions faciles.

Mais il y a un point de départ simple — et c’est notre police.

En fin de compte, quelle que soit votre stratégie criminelle, elle doit être mise en œuvre par la police locale – et elle ne peut le faire qu’avec le soutien et le respect appropriés.

La grande majorité de nos policiers sont travailleurs, courageux et dévoués à protéger les plus vulnérables. Ils sont plus diversifiés que jamais – cela compte, car cela signifie qu’ils représentent très littéralement les personnes qu’ils servent – ​​ils sont plus engagés que jamais envers leurs communautés. Ils veulent faire partie de la solution.

Mais il ne devrait pas appartenir aux personnes vivant dans les banlieues verdoyantes, qui sont les moins susceptibles d’être victimes d’actes criminels, de décider de la manière dont la police doit être effectuée.

L’utilisation accrue de l’interpellation et de la fouille a été l’une des mesures qui ont fait la une des journaux Crédit : Getty Images – Getty

Cela doit venir des communautés où le crime se produit, et oui, d’où viennent les criminels.

Nous devons permettre aux impuissants d’avoir une voix réelle et significative.

Si ces communautés exigent un arrêt et une fouille, parce que le crime au couteau terrorise leur quartier et envoie leurs enfants à l’hôpital, alors pourquoi un libéral privilégié et aisé devrait-il prétendre que c’est discriminatoire ?

S’il y a des violences causées par les gangs, des agressions appauvrissant et terrifiant davantage des personnes déjà en difficulté, et si les gens ne se sentent plus en sécurité chez eux la nuit, alors il ne suffit pas de mettre quelques bobbys sur le rythme.

J’ai été agressé plus tôt cette année et j’ai ressenti toute la fureur, l’impuissance et la détresse qui accompagnent le fait d’être victime d’un crime.

Mais je suis incroyablement privilégié – mon téléphone était assuré et pouvait être facilement remplacé.

Tourner la table LES MESURES dans la répression du crime comprennent : Tableaux de classement des temps de réponse aux appels 101 et 999 des forces de police ;

Une plateforme nationale en ligne pour permettre au public de contacter les flics ;

Un projet pilote avec la police du Grand Manchester pour tester les avantages de l’envoi d’un agent à chaque cambriolage signalé ;

Plus d’officiers pour s’occuper des enfants absents ;

Lutte plus dure contre les gangs de drogue des comtés ;

Quelque 17 millions de livres sterling pour exhorter les jeunes d’A&E blessés à l’arme blanche à éviter la violence

Plus de service communautaire effectué dans les rues de Grande-Bretagne afin que le public puisse voir que justice est rendue

Des pouvoirs d’arrêt et de recherche supplémentaires renforcés à nouveau

Les cambrioleurs et les voleurs tagués 24h/24

Pour moi, être agressé était un inconvénient, mais pour beaucoup, cela peut être une catastrophe financière et émotionnelle.

L’agression est souvent considérée comme un crime commun et insoluble, si peu est fait. Mais c’est un symptôme de l’anarchie plus large dans nos rues.

Tant que la police n’aura pas maîtrisé cette petite partie de l’activité des gangs organisés, elle n’aura aucune chance d’éliminer les problèmes plus vastes.

Évidemment, cela n’arrivera pas tant que le respect de nos policiers ne sera pas revenu. Maintenant, je sais très bien que la police n’est pas parfaite.

Ils ont échoué et échoueront encore, plusieurs fois. Leurs innombrables échecs existent aux yeux de tous.

Mais nous entendons rarement parler des milliers de cas où ils réussissent — agissant au nom des victimes, résolvant des crimes et protégeant leurs communautés.

TRAVAIL INCROYABLE

Récemment, j’ai parlé à des policiers nouvellement recrutés au poste de police d’Islington, près de chez moi à Londres.

J’ai été accueillie par une salle pleine de jeunes policières, dont beaucoup de femmes de couleur, qui ont exprimé avec émotion leur désir de se joindre au service de police pour participer à une nouvelle conversation et résoudre les problèmes au sein de leurs propres communautés.

Nous avons la possibilité de capitaliser sur la passion d’agents comme eux et de créer une force de police efficace et adaptée à notre société moderne. Mais on ne peut pas parler de crime sans parler aussi des causes du crime (et oui, j’ai dit que je déteste les slogans mais supportez-moi).

Quand je parle aux gens de certains des cas que j’ai défendus en tant qu’avocat pénaliste, ils disent souvent qu’il faut enfermer les criminels et jeter la clé.

Maintenant, je n’ai plus de cœur qui saigne. Les criminels violents devraient aller en prison, point final. Mais après des décennies de pratique du droit, je sais que dans la grande majorité des cas, les criminels ont connu la pauvreté, ou des troubles d’apprentissage, ou un manque d’opportunités, ou une pénurie de modèles, ou tout ce qui précède.

Il y a des gens qui font un travail incroyable pour changer cela, mais ils ont besoin de plus de soutien de la part du gouvernement.

Si nous voulons sérieusement réduire la criminalité, nous devons également être sérieux à ce sujet.

J’applaudis donc les objectifs de Boris Johnson et j’espère que tout le monde, quelles que soient les circonstances, connaîtra la «société plus sûre» qu’il souhaite.

Mais nous n’y arriverons pas tant que nous n’aurons pas défendu notre police, renforcé ses rangs avec les 20 000 agents supplémentaires promis et apprécié le travail qu’ils font.