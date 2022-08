La seule façon de “gagner” la guerre contre le terrorisme est d’y mettre fin

Au cours du week-end, un drone américain a tiré un missile Hellfire qui a assassiné Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda qui avait été l’un des stratèges derrière le ciblage par le groupe terroriste de civils américains dans le monde entier. La frappe, qui, selon les États-Unis, n’a tué aucun civil, a été planifiée pendant des mois.

Il s’agissait de la première frappe américaine connue en Afghanistan depuis août 2021, lorsqu’un drone a tiré un missile qui a tué 10 civils, dont le travailleur humanitaire Zemari Ahmadi et ses sept enfants.

Les deux grèves sont indissociables. Ensemble, ils représentent l’arc de la guerre contre le terrorisme et ses risques persistants. Les États-Unis ont tellement affaibli le leadership d’Al-Qaïda que le réseau terroriste est une organisation différente et plus faible qu’elle ne l’était il y a deux décennies. Mais dans le processus, les États-Unis ont tué plus de 900 civils lors de 14 040 frappes de drones confirmées dans les années 2010, et environ 47 245 civils afghans ont été tués au cours des deux dernières décennies de guerre.

Il faut donc se demander : cela vaut-il la peine de tuer une famille de temps en temps pour avoir un Zawahiri, ou un Oussama ben Laden, tous les deux ans ?

Dans des remarques à la nation lundi, le président Joe Biden signalé que la guerre contre le terrorisme se poursuivra. “Nous réaffirmons clairement ce soir que peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront”, a-t-il déclaré.

L’autorisation légale de 2001 utilisée pour justifier une génération de morts dans des frappes de drones reste active. Et bien que l’administration Biden ait considérablement réduit les frappes de drones par rapport aux mandats de Barack Obama et de Donald Trump, elle continue de lancer des attaques contre l’Irak, la Somalie et la Syrie. Les États-Unis n’envoient plus des centaines de milliers de soldats en Afghanistan. Mais il maintient une base au Qatar pour mener ce qu’il appelle des opérations “à l’horizon” en Afghanistan selon les besoins, et a de petites présences de troupes dans un certain nombre d’autres pays.

Biden, en tant que candidat, s’était engagé à mettre fin à des guerres sans fin, et il a en effet retiré l’armée américaine d’Afghanistan l’année dernière. Mais mettre fin à la guerre contre le terrorisme signifierait supprimer les capacités du cadre juridique et de l’architecture de la guerre des drones pour garantir qu’un président de retour, Donald Trump, ou un futur dirigeant de type Trump, n’accélérera pas le programme sans surveillance.

Si la guerre contre le terrorisme, comme le suggère Biden, continue, elle ne sera pas « gagnée », tout comme le programme de liberté de George W. Bush pour le Moyen-Orient n’a jamais conquis les cœurs et les esprits. La façon de gagner la guerre contre le terrorisme est simplement d’y mettre fin – et cette semaine est aussi bonne que n’importe quelle autre.

La guerre contre le terrorisme est-elle terminée ?

Après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le Congrès a adopté une autorisation d’usage de la force militaire (AUMF) qui a permis au président de déployer les « forces armées des États-Unis contre les responsables des récents attentats lancés contre les États-Unis ». ” Pour les experts de la sécurité nationale qui ont plaidé pour l’extinction de l’autorisation, le meurtre de Zawahiri par Biden est un serre-livres naturel, bien qu’ils aient fait pression pour l’abrogation de l’AUMF bien avant cette grève.

Cette AUMF a été interprétée au sens large, pour s’attaquer aux forces affiliées à Al-Qaïda dans le monde qui ne constituent peut-être pas une menace directe pour la patrie américaine. Ces dernières années, il a servi de base à l’activité militaire américaine dans 85 pays. Son existence donne au président le pouvoir de lancer des grèves sans demander l’approbation du Congrès. Avec ces pouvoirs, quatre présidents américains successifs ont évincé les principaux acteurs d’Al-Qaïda et d’autres groupes apparentés dans des assassinats ciblés – et tué d’innombrables civils.

Zawahiri était une cible légitime sous cette AUMF, mais il a également été le dernier grand planificateur des attentats du 11 septembre dans son ensemble, ce qui en fait un moment pour mettre fin à l’AUMF. “C’est en quelque sorte la fermeture du chapitre sur la pertinence de cette autorité selon ses propres termes”, a déclaré Katherine Ebright, avocate au Brennan Center for Justice. “C’est vraiment épuisé le but de cette autorité.”

La mort de Zawahiri, d’une certaine manière, suggère que l’ère de la lutte contre les acteurs non étatiques voyous s’est estompée avec un nouvel accent sur les conflits américains avec de grandes puissances comme la Chine et la Russie. “La réalité est que les États-Unis ont décidé que le terrorisme, comme beaucoup le soutiennent depuis des décennies, est une menace à gérer, et non une menace qui dévore tout ce qu’elle était dans les années qui ont suivi le 11 septembre”, a déclaré Karen. Greenberg, directeur du centre de sécurité nationale de la Fordham School of Law, me l’a dit. “Mais cela ne répond pas aux autres questions sur l’utilisation de la grève et sur la manière dont nous allons l’utiliser à l’avenir.” Selon Greenberg, l’utilisation de l’AUMF était douteuse auparavant et devrait être fermée.

De nombreux membres progressistes du Congrès ont fait pression pour mettre fin à l’AUMF, et il est maintenant question de la remplacer par quelque chose de plus étroit. En attendant, cela pourrait continuer à justifier le meurtre de Zawahiri – ou une cible qui finit par être une famille sans pertinence. L’AUMF est la base juridique nationale américaine pour la frappe de drones, mais Samuel Moyn, professeur de droit à Yale et auteur de Humane : comment les États-Unis ont abandonné la paix et réinventé la guerrea déclaré qu’il pourrait également avoir violé le droit international, étant donné que les experts pensent qu’il est peu probable que le gouvernement taliban afghan ait consenti à la frappe.

Le maintien de ces pouvoirs a des implications mondiales. Moyn craint que l’administration Biden ne se réserve le “droit mal acquis” de traquer les terroristes indéfiniment, d’une manière illégale en vertu du droit international. “La normalisation des assassinats ciblés, c’est-à-dire le meurtre de personnes sur des champs de bataille brûlants, est la chose la plus sinistre”, m’a-t-il dit. « Les États-Unis l’ont normalisé et ont prétendu que c’était légal. Cela signifie que n’importe quel autre État, comme la Russie qui empoisonne les gens, peut prétendre qu’il agit simplement en état de légitime défense.

Cela peut conduire à ce que l’armée israélienne a appelé « tondre l’herbe » : une tactique consistant à mener des attaques semi-régulières contre des cellules terroristes présumées – dans leur cas, à Gaza – pour éliminer les dirigeants et les nouveaux groupes militants, tuer des non-combattants et détruire des civils. infrastructures dans le processus. Mais tondre la pelouse, presque par définition, ne s’attaque pas aux causes profondes du terrorisme. L’herbe repousse, indéfiniment.

Les répercussions d’une guerre durable contre le terrorisme

Al-Qaïda est maintenant une version affaiblie de lui-même, mais dans un aspect troublant des remarques de Biden, il a suggéré que les États-Unis considèrent al-Qaïda comme restant un combattant légitime, sur le même plan qu’une superpuissance dans une guerre en cours. Biden a déclaré qu’il “autorisait une frappe de précision qui le retirerait du champ de bataille une fois pour toutes”. En disant que Zawahiri était sur le « champ de bataille », Biden, peut-être par inadvertance, a fourni à al-Qaïda une victoire symbolique de propagande pour un groupe de moins en moins puissant pour menacer les États-Unis.

Biden n’a pas répondu aux conditions politiques et socio-économiques en Afghanistan et dans plusieurs autres pays de la région au sens large, qui ne se sont pas améliorées – et dans certains cas ont été aggravées par la guerre de deux décennies des États-Unis contre le terrorisme.

Ces conditions ont des conséquences. Le Guardian a détaillé “la piste de la torture jusqu’au 11 septembre”. Zawahiri a grandi au Caire et a rejoint un groupe terroriste à l’adolescence. Il a été pris dans un coup de filet après l’assassinat en 1981 du président égyptien Anouar Sadate, dont un groupe terroriste auquel Zawahiri était affilié a revendiqué la responsabilité. Une question qui demeure est de savoir si son séjour dans une prison égyptienne et la torture que Zawahiri aurait subie ont contribué à sa radicalisation supplémentaire.

Aujourd’hui, des dizaines de milliers de prisonniers politiques se trouvent dans les prisons égyptiennes, et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a réprimé les agents politiques des Frères musulmans et toute personne vaguement liée à eux, avec des procès de masse sévères, des exécutions de masse et, semble-t-il, des tortures généralisées dans prisons.

Ce sont les circonstances mêmes qui peuvent aider conduire à une nouvelle génération de Zawahiris.

Il existe également d’autres conditions qui perpétuent la croissance de groupes comme al-Qaïda. Le journaliste de longue date du Moyen-Orient, Rami Khouri, affirme que même sans Zawahiri, il est inévitable que les groupes terroristes se divisent et se regroupent en raison de problèmes de société plus profonds non résolus. “Le problème est que vous avez des millions et des millions, des dizaines ou des centaines de millions de personnes vivant dans des conditions inacceptables de pauvreté, de dénuement, de gouvernements autoritaires, et ils n’ont aucun espoir”, a-t-il déclaré à Al-Jazeera. « Les personnes qui souffrent de ces groupes [like al-Qaeda] sont les peuples du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud et de l’Afrique.

Pour Arash Azizzada, un cinéaste américain d’origine afghane qui a cofondé le groupe de défense progressiste Afghans for a Better Tomorrow, la frappe de drones est un signe que l’Amérique est piégée dans un cycle de contre-terrorisme continu qui ignore le peuple afghan.

Voici notre déclaration en réponse aux derniers rapports faisant état d’une frappe de drone américain à Kaboul, en Afghanistan. Nous continuerons de surveiller la situation. Comme toujours, nous condamnons le recours aux frappes de drones militaires en Afghanistan et au-delà.#EndDroneStrikes pic.twitter.com/drJ9P3UEGr — Afghans pour un avenir meilleur (@AfghansTomorrow) 1 août 2022

“Les Américains devraient réaliser qu’il y a un coût à continuer à s’engager dans la guerre contre le terrorisme”, m’a-t-il dit. “Après des années d’occupation et d’implication brutales des Américains, il vient de passer 20 ans à investir dans un endroit comme l’Afghanistan, et la situation du pays est pire qu’elle ne l’était en 2001.”

Depuis le retrait américain et l’ascension du gouvernement taliban, le pays est aux prises avec des conditions de famine et une crise financière exacerbée par le gel américain des avoirs de la banque centrale afghane.

Comme me l’a dit Azizzada, “l’Amérique et l’administration Biden peuvent et doivent faire plus pour soulager la douleur et la souffrance dans un endroit comme l’Afghanistan”.