La SEULE et unique fois où la reine a enfreint le protocole royal après que la monarchie a été secouée par la mort tragique de la princesse Diana

Une PETITE silhouette en noir baissa la tête au passage du carrosse portant le cercueil de Diana, princesse de Galles.

C’était la première et la seule fois où la reine s’inclinait en public devant une autre personne. Il a enfreint tout protocole, toutes les règles.

La reine et le prince Philip inspectent les hommages floraux laissés à Diana devant le palais de Buckingham après sa mort Crédit : Fonctionnalités Rex

Sa Majesté s’est adressée à la nation à la télévision la veille des funérailles après avoir été critiquée pour ne pas être revenue à Londres plus tôt Crédit : Magnum Photos

Et ce n’était pas seulement le souverain qui reconnaissait Diana. C’était la souveraine qui reconnaissait son peuple.

La semaine qui a suivi la mort de Diana le 31 août 1997 a été une semaine qui a changé la monarchie. Jamais auparavant Sa Majesté n’avait fait face à une telle colère de la part d’un pays en deuil qui ne pouvait pas comprendre son apparente froideur – tristement symbolisée par le drapeau du palais de Buckingham qui ne volait pas en berne.

Pour une fois, la reine n’avait pas mis son devoir en premier. Pour une fois, sa priorité était d’être grand-mère.

Mais à la fin de ces premiers jours vertigineux, elle a également reconnu son rôle public.

À la fin de la semaine, elle a capturé l’ambiance nationale dans une émission télévisée émouvante, puis est sortie du palais de Buckingham pour rejoindre la foule qui regardait le cercueil de Diana en route vers l’abbaye de Westminster. Et elle s’inclina.

La reine était à Balmoral avec sa famille, y compris ses petits-fils William et Harry, lorsque la nouvelle est arrivée par un appel de Paris à 4 h 15 que Diana était morte.

Les médecins n’avaient pas été en mesure de sauver la femme de 36 ans des blessures infligées lorsqu’une voiture dans laquelle elle se trouvait, conduite par un Français hors limite Henri Paul, s’était écrasée quelques heures plus tôt.

Les premières pensées de la reine étaient pour les garçons de Diana. William avait 15 ans, Harry seulement 12 ans. Ils dormaient et il a été décidé qu’ils ne devraient pas être réveillés immédiatement. Entre-temps, Sa Majesté – toujours en robe de chambre – a ordonné au personnel de ne pas allumer les radios ou les téléviseurs au cas où les princes les entendraient. Les journaux devaient être cachés.

Les garçons devaient apprendre la tragédie en paix. Ils devaient être autorisés à pleurer une mère, pas une superstar.

Charles les a réveillés et a annoncé la nouvelle juste après 7 heures du matin. Une heure plus tard, le père angoissé a rencontré la reine pour décider quoi faire ensuite.

Charles voulait se rendre à Paris pour récupérer le corps de Diana, malgré le divorce du couple un an auparavant après sa séparation en 1992.

La reine croyait qu’il était plus important qu’il reste à Balmoral avec ses fils.

À ce stade, on prétend qu’un écuyer a interrompu: “Préférez-vous, madame, que le corps de la princesse de Galles soit ramené à la maison dans une camionnette Harrods?”

C’était la première voix en colère contre la reine pour sa réaction à la mort. Ce ne serait pas le dernier.

Charles a réussi. Mais d’abord, a décrété la reine, la famille irait à l’église comme d’habitude. La foi, après tout, était ce qui avait toujours donné la force à la famille. Ainsi, la première fois que le monde a vu William et Harry endeuillés en ce terrible dimanche matin, ce sont leurs petits visages blancs qui ont été conduits à l’église Crathie dans l’Aberdeenshire.

Diana n’a pas été mentionnée pendant le service.

Pendant ce temps, le Premier ministre Tony Blair s’était rendu à son propre service religieux local à Trimdon, dans le comté de Durham, et avait fait une déclaration qui avait été diffusée en direct dans le monde entier.

Il a déclaré: “Elle était la princesse du peuple et c’est ainsi qu’elle restera.”

Ses paroles ont parfaitement capté l’ambiance du public.

Le lendemain, l’équipe du Premier ministre exhortait la famille royale à parler à la nation. Mais ils ont tenu bon. Comme un courtisan a pris d’assaut: “Ce n’est pas une campagne électorale sanglante.”

Encore une fois, pour des raisons d’intimité et pour les garçons, la reine a décidé que les funérailles de Diana devraient être une petite affaire de famille à Windsor.

Charles n’était pas d’accord. Il craignait déjà que le public, qui avait pris parti pour Diana pendant leur mariage troublé, ne se retourne encore plus contre lui.

Il a insisté pour des funérailles à grande échelle à l’abbaye de Westminster.

La reine était désespérément divisée, en particulier quant à l’implication des jeunes princes.

Comme William l’a dit à la BBC en 2017 : “Je pense que ce fut une décision très difficile à prendre pour ma grand-mère. Elle se sentait très déchirée entre être la grand-mère de William et Harry et son rôle de reine.

Alors que la dispute funéraire continuait de faire rage deux jours après sa mort le mardi, des rumeurs commençaient sur la raison pour laquelle les drapeaux sur tous les bâtiments gouvernementaux volaient en berne – mais pas du palais de Buckingham. Le protocole royal stipulait que le seul drapeau jamais arboré au-dessus du palais était l’étendard royal, et uniquement lorsque le souverain était en résidence. Ce drapeau représentait la monarchie et n’a donc jamais été abaissé.

Comme l’expliqua plus tard le courtisan Sir Malcolm Ross : “Elle n’a pas abaissé l’étendard royal à la mort de son père.”

Mais le public ne se souciait pas du protocole.

Le prince Philip, le prince William, la reine, le prince Harry et le prince Charles de l’époque inspectent les hommages floraux à Diana laissés à Balmoral en août 1997 Crédit : Getty

Le drapeau de l’Union au sommet de Buckingham Palace a volé en berne pour les funérailles de Diana Crédit : AP : Associated Press

Comme Tony Blair l’a dit plus tard : « Il était très difficile de déterminer exactement ce que la reine pensait à ce moment-là.

“Je pense qu’elle était résistante à tout ce qui la frappait comme fausse ou la frappait comme un événement de relations publiques face à quelque chose qui était une profonde tragédie personnelle.”

MAIS la profondeur des sentiments de la nation – et comment le chagrin se transformait en rage contre le monarque – devenait finalement apparente même à Balmoral.

Mercredi, l’éditorial du Sun fulminait : « Pas un mot n’est sorti d’une lèvre royale, pas une larme n’a été versée en public d’un œil royal. C’est comme si personne dans la famille royale n’avait d’âme.

Le lendemain, le numéro était en première page du Sun avec le titre : « Où est notre reine ? Où est son drapeau ?

Le journal avait été inondé de près de 42 000 appels téléphoniques sur la question, de nombreux lecteurs dénonçant personnellement la reine. L’éditorial du jour déclarait: «Laissez Charles, William et Harry pleurer ensemble dans les Highlands écossais solitaires.

« Nous pouvons comprendre cela. Mais la place de la reine est avec le peuple. Ce même jeudi, le conseiller du Premier ministre, Alastair Campbell, a été choqué par l’ambiance dans les rues alors qu’il se dirigeait vers la réunion funéraire quotidienne.

Tony Blair et le prince Charles ont dit à la reine que si elle ne faisait aucun geste, elle risquait d’être huée lors des funérailles.

Elle était perplexe. C’était le public qu’elle avait fidèlement servi chaque jour de son règne.

Enfin, plus tard ce jeudi, la reine a publié une déclaration, une étape rare à l’époque.

Son attaché de presse, Geoff Crawford, se tenait devant le palais de St James, où gisait le corps de Diana, et a déclaré: «La famille royale a été blessée par des suggestions selon lesquelles elle est indifférente au chagrin du pays suite à la mort tragique de la princesse de Galles.

“La princesse était une figure nationale très appréciée, mais c’était aussi une mère dont les fils lui manquaient profondément.

“Le prince William et le prince Harry eux-mêmes veulent être avec leur père et leurs grands-parents en ce moment dans le havre de paix de Balmoral.

“En tant que grand-mère, la reine aide les princes à accepter leur perte.”

La déclaration annonçait également que le drapeau de l’Union – jamais auparavant arboré au-dessus de Buckingham Palace – serait mis en berne.

De plus, la reine viendrait à Londres vendredi, un jour plus tôt que prévu, pour s’adresser à la nation à la télévision.

A son arrivée, la souveraine de 71 ans a pris une décision courageuse : elle rencontrerait des foules à l’extérieur du Palais où ils avaient déposé des bouquets pour Diana. Selon la biographie de la reine d’Ingrid Seward en 2017, lorsque Sa Majesté est apparue pour la première fois en public, quelqu’un dans la foule a crié: “Il était temps aussi.”

L’un des membres du personnel de la reine a déclaré à l’écrivain: «Cela a donné un sacré tournant à la reine. . . Personne ne se souvenait d’avoir jamais vu la reine si agitée, si peu sûre d’elle.

Mais avec Philip à ses côtés, elle a continué à regarder les hommages floraux. Puis une jeune fille, Katie Jones, a remis un bouquet à la reine dans un moment qui serait considéré comme un tournant, et qui a été recréé en 2006 dans le film The Queen, avec Helen Mirren.

Les funérailles de Diana ont été la première et la seule fois où la reine s’est inclinée en public devant une autre personne Crédit : BBC

Katie a dit plus tard à la BBC: “J’agitais mes fleurs, et elle m’a demandé si je voulais qu’elle aille les déposer avec le reste des fleurs, et j’ai dit:” Non, elles sont pour vous, madame ‘.

“Elle m’a tenu la main à ce moment-là, tremblante, et elle m’a en quelque sorte interrogé et m’a dit : ‘Es-tu sûr ?’. J’étais comme, ‘Je pense que tu les mérites, je pense que tu as fait la bonne chose en restant avec tes petits-fils’.”

À 18 heures ce soir-là, la reine a diffusé à la nation depuis la salle à manger chinoise du palais de Buckingham.

Elle a annoncé: «Depuis la terrible nouvelle de dimanche dernier, nous avons vu, dans toute la Grande-Bretagne et dans le monde, une expression accablante de tristesse à la mort de Diana. Nous avons tous essayé de différentes façons de faire face.

« Il n’est pas facile d’exprimer un sentiment de perte, car le choc initial est souvent suivi d’un mélange d’autres sentiments : l’incrédulité, l’incompréhension, la colère et l’inquiétude pour ceux qui restent.

“Nous avons tous ressenti ces émotions ces derniers jours. Alors ce que je vous dis maintenant, en tant que votre reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur.

“Tout d’abord, je veux rendre hommage à Diana moi-même. C’était un être humain exceptionnel et doué. Dans les bons et les mauvais moments, elle n’a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire, ni à inspirer les autres par sa chaleur et sa gentillesse.

«Je l’admirais et la respectais – pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons.

“Cette semaine à Balmoral, nous avons tous essayé d’aider William et Harry à accepter la perte dévastatrice qu’eux et le reste d’entre nous ont subie.

“Personne qui a connu Diana ne l’oubliera jamais. Des millions d’autres qui ne l’ont jamais rencontrée, mais qui pensaient la connaître, se souviendront d’elle.

“Pour ma part, je crois qu’il y a des leçons à tirer de sa vie et de la réaction extraordinaire et émouvante à sa mort. Je partage votre détermination à chérir sa mémoire.

“J’espère que demain, où que nous soyons, nous pourrons tous nous joindre pour exprimer notre chagrin face à la perte de Diana et notre gratitude pour sa vie trop courte.”

Comme l’a écrit un commentateur par la suite : “Ses paroles ont peut-être sauvé son règne.”

Le lendemain matin, elle a franchi les portes du palais pour attendre et regarder le cercueil drapé du drapeau de Diana être transporté à l’abbaye de Westminster. Comme l’a noté le commentateur de la BBC, David Dimbleby, la décision était “un autre écart par rapport à tout protocole connu”.

Elle se tenait à côté d’une bannière qui avait été drapée sur les balustrades du palais par une personne en deuil lisant: “Diana: princesse de l’amour.”

Et elle s’inclina.