La seule co-star qui a fait oublier à Margot Robbie qu’elle jouait

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

C’est une position enviable pour toute étoile montante, mais le plus grand défi auquel Margot Robbie a été confrontée après avoir décroché son rôle révolutionnaire était d’éviter d’être à jamais cataloguée comme une bombe blonde sensuelle.

L’actrice avait à peine fait ses premiers pas à Hollywood qu’elle est sortie d’une relative obscurité et a décroché la troisième place dans le film de Martin Scorsese. Le loup de Wall Streetoù la majorité de ses scènes se sont déroulées face à la mégastar de longue date Leonardo DiCaprio.

Ce n’était que le quatrième long métrage dans lequel elle apparaissait et sa première production américaine, et pourtant, elle tenait tête à l’un des meilleurs acteurs de leur génération dans une ode débauchée à la démesure réalisée par l’un des plus grands acteurs du cinéma de tous les temps. cinéastes. C’était un défi de taille, mais elle l’a relevé avec brio.

Les performances ne font pas beaucoup plus de stars que Le loup de Wall Streetde Naomi Lapaglia, ce qui a instantanément fait de Robbie l’un des nouveaux produits les plus en vogue de l’industrie. Une décennie plus tard, elle est une productrice puissante avec des nominations aux Oscars des deux côtés de la caméra, une ascension rapide qui a commencé lorsqu’elle a dû sauter dans le train DiCaprio/Scorsese qui roulait à toute vapeur depuis des années avant elle. même monté à bord.

« Je devrais suivre ce qu’ils venaient d’établir sans paroles », a-t-elle admis. Globe et Mail. « Ils ont cet élan. Ils sont comme une boule de neige qui continue de rouler. Robbie était un phénomène aux côtés de DiCaprio dans leurs scènes survoltées ensemble, et elle s’est tellement investie dans son personnage et dans sa performance qu’elle a complètement oublié qu’elle jouait.

« C’est honnêtement l’acteur le plus talentueux que j’ai rencontré », a-t-elle déclaré. « Je ne sais vraiment pas comment l’expliquer. Il est tellement crédible que j’oublie que j’agis quand j’agis en face de lui. Je n’ai jamais vécu ça avec quelqu’un d’autre. Ce fut un moment révélateur pour un nouveau venu dont le rôle le plus notable à l’époque était soit de plus de 300 épisodes de Voisins ou la série éphémère Panaméricainmais elle s’en est formidablement acquittée.

Même si DiCaprio minimiserait probablement sa position en tant que talent générationnel, étant donné son dédain de longue date pour jouer au jeu des célébrités, c’est un surnom avec lequel il est difficile de discuter. Après tout, non seulement il a passé 30 ans à réaliser des tours à élimination directe dans une gamme de films couvrant plusieurs genres, mais de nombreux collègues avec lesquels il a travaillé au cours de son parcours l’ont considéré comme l’un des meilleurs du secteur.

Le pouvoir de star de Robbie n’a cessé de se renforcer depuis Le loup de Wall Street et ne montre aucun signe de ralentissement vers le bas, mais elle ne pourra peut-être jamais reproduire cette expérience qu’elle a eue avec DiCaprio lorsque Scorsese a appelé à l’action, et le couple a laissé les étincelles voler.

Sujets connexes