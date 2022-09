Pedro Sanchez dit que son pays a été confronté à des défis majeurs, tels que la pandémie et les conséquences du conflit en Ukraine

Le gouvernement espagnol a dû faire face à un certain nombre de situations critiques au cours des dernières années, comme la pire pandémie du siècle dernier, et tout sauf une invasion de zombies, a déclaré mardi le Premier ministre Pedro Sanchez lors d’un entretien avec TVE.

Sanchez a expliqué que depuis qu’il a pris ses fonctions en 2018, son gouvernement a dû faire face à une avalanche de problèmes tels que la pandémie de Covid-19, l’éruption du volcan de La Palma, la tempête Filomena, le monkeypox, ainsi que le conflit en Ukraine et la suite conséquences économiques.

Interrogé sur le faible nombre de sondages pour son gouvernement, le dirigeant espagnol a déclaré qu’il comprenait la frustration et la colère du peuple et qu’il s’efforçait de “Retournez ces sondages.”

De tous les États de l’UE qui ont subi des hausses de prix au cours de l’année écoulée, l’Espagne a été particulièrement touchée par les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus et du conflit en Ukraine. Comme l’a rapporté l’Institut national des statistiques espagnol, l’inflation à la consommation dans le pays a bondi à 10,7 % en juillet, tandis que les prix de l’électricité ont augmenté de 49 %, du carburant et du gaz de 23,9 % et des produits d’épicerie de 13,5 % au cours des 12 derniers mois.

LIRE LA SUITE: L’Espagne formera des troupes ukrainiennes – médias

En ce qui concerne les scénarios apocalyptiques, le gouvernement espagnol a précédemment déclaré qu’il n’avait mis en place aucun protocole pour une apocalypse zombie, contrairement à des pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont officiellement confirmé avoir mis en place des plans d’urgence.