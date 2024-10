La seule chose qui a aidé Ina Garten et Jeffrey à rester mariés pendant 56 ans

Depuis le début de son émission en 2002, Ina Garten a enchanté les Américains avec ses recettes rustiques, ses dîners intimes et son utilisation de la « bonne huile d’olive ». Au centre de cet instantané idyllique de la vie de Garten se trouve son mari Jeffrey. Entrant toujours au moment où la table est mise, Jeffrey se présente comme le mari à la voix douce et solidaire qui aime clairement sa femme. Dans ses nouveaux mémoires « Be Ready When the Luck Happens », Garten, 76 ans, révèle que son mariage avec Jeffrey était au bord de la dissolution. En fait, ils se sont séparés à la demande de Garten pendant une brève période dans les années 1970. Lorsque Jeffrey lui a demandé ce qu’il pouvait faire pour la reconquérir, Garten a répondu une chose : suivre une thérapie.

« Partout, les femmes repensaient leurs rôles et responsabilités »

La rupture a commencé lorsque Garten a acheté un magasin d’alimentation spécialisé à Westhampton, New York. Elle n’avait aucune expérience dans l’industrie alimentaire et n’avait jamais dirigé d’entreprise. Son emploi précédent consistait à travailler sur les budgets politiques à la Maison Blanche. Même si Jeffrey soutenait ses ambitions, il s’attendait également à ce qu’elle remplisse le rôle traditionnel d’épouse, écrit-elle dans son livre. « Je serais l’épouse, responsable de tout ce qui est domestique, et Jeffrey serait « l’homme » qui aiderait de temps en temps », écrit-elle. « Ce n’étaient pas les tâches stupides qui me dérangeaient ; c’était le sentiment de ne pas être un partenaire égal. » Elle souligne que l’attitude de Jeffrey était partagée par la plupart des hommes dans les années 1970. Et Garten se rendait compte que même si les portes professionnelles étaient plus nombreuses que jamais ouvertes aux femmes, cela ne la déchargeait pas, elle et ses pairs, de leurs tâches domestiques. « Partout dans le monde, les femmes repensaient leurs rôles et leurs responsabilités », écrit Garten. « Oui, nous avons eu de nouvelles opportunités dans les années 1970, mais nous avons commencé à comprendre que nous devions les ajouter à tout ce que nous faisions dans nos rôles traditionnels. Il ne s’agissait pas de tout avoir, c’était faire tout ça. » Elle a essayé de négliger les tâches ménagères afin d’envoyer à Jeffrey le message qu’elle souhaitait un changement dans la dynamique du partenariat, mais il n’a pas compris. Finalement, elle a demandé la séparation. « Je n’ai pas dit si c’était pour maintenant… ou pour toujours », écrit-elle. Jeffrey a répondu en disant que si elle sentait qu’elle avait besoin d’être seule, il respecterait ses souhaits. Il est parti retourner travailler à Washington DC cet été-là. Lorsque les deux se sont reconnectés, Jeffrey a demandé s’il pouvait faire quelque chose, ce à quoi elle a répondu « une thérapie ». Il y est allé dès le lendemain, écrit-elle. Et cela a sauvé leur mariage.

« Il y a différents types de ruptures et différentes intentions derrière elles »

Les ruptures sont souvent considérées comme une dernière tentative vouée à l’échec pour sauver un partenariat en difficulté. Mais certaines séparations peuvent en réalité renforcer une relation, explique Lisa Marie Bobby, psychologue relationnelle et fondatrice de Growing Self Counselling & Coaching à Denver. « Il y a différents types de ruptures et différentes intentions derrière elles », dit-elle. Certaines ruptures sont alimentées par le malheur et une incapacité à fonctionner. Ces appels de Bobby « Je ne peux pas faire ça » font des pauses. Celle que Garten et Jeffrey ont prise semble être davantage une « séparation thérapeutique », dit-elle. « L’intention est d’avoir besoin d’un peu d’espace pour clarifier ce que vous voulez et aussi d’un peu d’espace pour travailler sur vous-même et sur votre relation, mais vous devez sortir de ce qui ressemble actuellement à un cycle relationnel négatif », dit-elle. Les relations en difficulté peuvent souvent retarder la croissance. Appuyer sur pause peut éliminer un facteur de stress et aider à voir ce dont on a besoin et comment le communiquer à un partenaire.

« Si nous travaillions vers le même objectif, nous pourrions changer les choses ensemble »