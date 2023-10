La seule chose que les trompettes et les Swifties ont en commun

Le fandom n’est généralement pas un concept appliqué à la politique. Mais comme Swift et d’autres superstars de la musique, Trump a réussi à cultiver non seulement une base de soutien, mais aussi une identité tribale avec sa propre culture – une communauté qui peut même transcender l’homme en son centre. Pour une célébrité, ce genre de fandom est un moyen puissant d’attirer l’amour, l’attention et l’argent. (Le film « Eras Tour » de Swift sera presque certainement un blockbuster lors de sa sortie la semaine prochaine.) Pour les fans, c’est un raccourci vers la communauté.

Le monde des fans de football sans bière a convergé avec la passion pétillante des groupies de Taylor Swift. | Jason Hanna/Getty Images

Quiconque a assisté à une étape de l’Eras ​​Tour, en tant que Swiftie passionné ou observateur occasionnel, connaît le pouvoir d’une expérience collective avec les fans. Un spectacle Swift est en partie un concert, en partie une soirée costumée, en partie un revival sous tente avec des paillettes. Écouter de la musique fait partie de l’objectif, tout comme chanter mot à mot avec les inconnus à vos côtés. Lynn Zubernis, psychologue clinicienne et professeur à l’Université de West Chester et auteur de plusieurs livres sur la culture des fans, parle du fandom en termes physiques : « l’effervescence collective » que l’on ressent lors d’un joyeux événement de groupe ; la « réussite indirecte » qui affecte la chimie de votre cerveau. Lorsque votre équipe marque un touché ou que votre célébrité préférée reçoit une ovation, vous bénéficiez également d’un regain d’hormones.

C’est parce que l’identité de groupe qui fait vivre le fandom s’est développée comme un impératif biologique, dit-elle. « À l’époque, dans un sens évolutionniste, si vous n’apparteniez pas à un groupe, vous alliez mourir. Nous sommes donc très motivés à l’idée de trouver un groupe de personnes partageant les mêmes idées auxquelles appartenir.

Lorsque j’ai parlé à Zubernis, elle venait de rentrer à Philadelphie d’une convention pour les fans de la longue émission télévisée « Supernatural ». Dans un hôtel Marriott à l’extérieur de Washington DC, 1 500 personnes s’étaient rassemblées pour revivre des épisodes et disséquer l’histoire fictive de la série, leur passion étant restée intacte même si la série n’était plus diffusée depuis des années. Chaque fois qu’elle regarde la couverture des rassemblements de Trump à la télévision, m’a dit Zubernis, elle s’émerveille de la façon dont les partisans de Trump se comportent comme ces congressistes. Les chapeaux MAGA et les équipements Trump ressemblent à une sorte de cosplay politique. Les affiches stylisées qui montrent Trump comme un type musclé de GI Joe, combattant physiquement pour l’Amérique, fonctionnent un peu comme une fan fiction.

Ces connexions de fans, toujours puissantes, le deviennent encore plus, grâce aux changements technologiques qui facilitent la connexion et à un besoin de convivialité post-pandémique. Tout cela s’ajoute à une culture qui soutient et dynamise non seulement des icônes culturelles comme Swift, mais aussi des personnalités politiques comme Trump. La dynamique fans-célébrités génère un manuel de jeu pour les nouvelles générations de pop stars et de politiciens, garantissant pratiquement que les superfans – et les éléments les plus toxiques de la culture des superfans – deviendront une force encore plus grande en politique dans les années à venir.

Il faut un certain type de célébrité pour dessiner un superfan – quelqu’un qui mélange compétence et talent avec un message puissant et résonnant. Swift le fait en partie à travers ses chansons brutalement honnêtes sur le chagrin et le doute de soi, des thèmes universels qui pénètrent directement dans l’âme des adolescentes. Daniel Cavicchi, historien à la Rhode Island School of Design, a écrit un livre sur les fans de Bruce Springsteen qui se sont connectés à sa musique dans les années 1980 et 1990 : une grande tente de croyants qui, quelles que soient leurs convictions politiques, ont découvert que Springsteen parlait à leurs Américains. expérience.

Mais dans les moments difficiles, les célébrités peuvent aussi être des outils de division. Cavicchi souligne l’Astor Place Riot, un incident survenu en 1849 à New York qui a balayé les fans de duels d’acteurs shakespeariens. L’un était un Américain grandiloquent qui était populaire auprès des masses – les masses aimaient Shakespeare à l’époque – et l’autre était un Anglais raffiné dont les fans célèbres comprenaient Herman Melville et Washington Irving. Les acteurs sont devenus des mandataires pour le genre de questions qui divisent les Américains aujourd’hui : la classe ouvrière contre les élites, les autochtones contre les immigrés. Et les tensions entre leurs partisans se sont transformées en violences réelles : lors d’une émeute en marge d’une représentation de Macbethune milice a été appelée, les soldats ont tiré sur la foule et 22 personnes sont mortes.

Trump, qui 172 ans plus tard se retrouvera associé à une émeute politique différente, est également un artiste, issu du monde des pages de potins et des émissions de télévision avec un instinct naturel pour se connecter avec ses partisans. Alors que la plupart des politiciens obtiennent un soutien en travaillant au sein du système ou en construisant méticuleusement une base populaire, Trump a commencé avec la gloire et l’impudeur de briser les normes sociales. Dès son entrée dans la course de 2016, il a canalisé l’anxiété – ainsi que le racisme, le sexisme et la xénophobie – que ressentaient de nombreux électeurs face à l’évolution des règles démographiques, économiques et sociales d’engagement. De nombreux partisans de Trump avaient le sentiment que « cela représente trop de changements en trop peu de temps », explique Tatishe Nteta, professeur de sciences politiques à l’Université du Massachusetts-Amherst. Les choses qu’il a prononcées qu’un politicien bourreau de travail n’oserait pas dire – y compris des insultes et des diatribes contre les femmes et les minorités – étaient précisément ce qui le faisait paraître authentique, du moins aux yeux de son public.

«Quand il est descendu l’escalier roulant et qu’il parlait, je ne me suis pas senti éclairé. J’avais l’impression que quelqu’un me parlait honnêtement et allait droit au but », m’a dit Nora Davis, une loyaliste de Trump, se souvenant de sa réaction à l’annonce de la campagne présidentielle de 2015 de Trump. Originaire de Boston qui a grandi dans une maison avec des portraits de velours de JFK et RFK, elle est devenue républicaine en quelques jours et est depuis lors une fervente. Elle n’a pas été perturbée par les scandales de Trump de l’ère 2016, comme la cassette « attrapez-les par la chatte ». «Je suis très attaché à la réalité. Les hommes parlent comme ça », m’a-t-elle dit lorsque je lui ai demandé, puis elle a évoqué l’ancien président Bill Clinton et Monica Lewinsky.

Il n’est pas facile d’être un partisan de Trump dans un État profondément bleu, c’est pourquoi les rassemblements de Trump sont devenus un lieu où Davis a trouvé une bonne volonté mutuelle. Les étrangers se sont concentrés sur les insultes que Trump lance lors de ses événements en direct, les chants de type « Lock Her Up » qu’il mène parmi ses partisans, les quolibets contre la section des médias. Les plats à emporter de Davis ressemblent davantage à la joie collective d’un concert dans un stade. Les autres fans de Trump étaient heureux de se voir, m’a-t-elle dit, et mutuellement gentils ; si quelqu’un avait l’air fatigué ou malade, quelqu’un d’autre apparaissait avec une chaise. Elle a participé à plusieurs rassemblements dans le New Hampshire au fil des ans et, le 6 janvier 2021, s’est rendue à Washington DC avec un ami pour assister au discours de Trump à l’Ellipse.

Davis n’a pas marché sur le Capitole ce jour-là, m’a-t-elle dit : Fatiguée et dégonflée, elle est retournée à son hôtel après la fin du programme de conférences. Pourtant, elle parle avec nostalgie du sentiment d’être aux côtés des fans de Trump sur le centre commercial, de voir « juste du rouge, du blanc et du bleu pour toujours ». Il n’y avait pas du tout d’espace entre une personne et une personne debout. Je veux dire, pas un pouce. Vous ne pouviez pas bouger.

C’est ce besoin de présence d’autres partisans de Trump qui a conduit l’amie de Davis, Patty Jaworski, à créer Massachusetts Women for Trump en 2019. Même à Cape Cod, l’une des régions les plus conservatrices de l’État, elle avait reçu des regards sales lorsqu’elle y est allée. dehors pour manger avec un chapeau Trump et a trouvé des notes désagréables laissées sur sa voiture qui arboraient un autocollant de pare-chocs Trump. (L’une d’entre elles a dit : « Les gens intelligents ne soutiennent pas Trump » ; Jaworski a voulu répondre que son mari avait un doctorat.) Former une sorte de fan club était un moyen de se sentir « en sécurité dans le nombre », m’a-t-elle dit : ils organisaient des manifestations, se rassemblant sur un rond-point qui menait à Cape Cod, suscitant un mélange de remarques, de regards renfrognés et de klaxons de soutien. Ils ont eu des conversations de groupe sur l’application Messenger, sans hausser les sourcils ni commentaires moqueurs et sans les tensions qu’ils ressentaient à propos de parents et d’amis qui détestaient Trump. « C’était un endroit où l’on pouvait être fier de lui et le soutenir », a déclaré Jaworski, « sans aucune sorte de condamnation ».

Et c’est devenu une source de motivation et d’amitié distincte de Trump lui-même – un autre phénomène de fandom. Les relations de groupe avec les autres supporters ne nourrissent pas seulement l’expérience des fans, dit Cavicchi ; finalement, ils devenir l’expérience des fans. « La célébrité suscite la communauté », dit-il. « La communauté arrive après. C’est, pour la plupart des fans, ce qui est le plus puissant et le plus durable.

Si les fans allaient autrefois à un concert ou à une convention quelques fois par an au maximum pour retrouver cette unité, ils peuvent désormais puiser dans la lance à incendie toutes les heures, ou toutes les minutes. Grâce aux réseaux sociaux, il est plus facile que jamais de se connecter à une communauté. Il est également plus facile que jamais de transformer cette communauté en foule. La culture Stan – le harcèlement en ligne que les fans pratiquent au nom des icônes de la culture pop – est devenue une force si vicieuse qu’un magazine australien sur la culture pop commencé à poster certains articles de manière anonyme, pour la protection de ses auteurs. Même les Swifties participent à l’action. En 2020, lorsque le magazine musical Fourche a publié une critique de l’album « Folklore » de Swift – elle était extrêmement positive, mais n’a obtenu qu’une note de 8 sur 10 – un sous-ensemble féroce de fans de Swift a doxxé et menacé le critique pendant des semaines. Cet été, une critique pour Insider j’ai reçu des menaces de mort après avoir écrit que la tournée de Beyoncé était meilleure que celle de Swift.

Ce type de vengeance puise dans les racines évolutives du fandom, dit Zubernis. Lorsque vous vous sentez en danger ou en difficulté, une menace à l’identité du groupe peut ressembler à une question de survie. Et même si tous les fans ne deviennent pas des trolls, elle soupçonne que la colère des fans envers les transgresseurs perçus pourrait augmenter. Le stress résiduel de la pandémie, un flux constant de mauvaises nouvelles et d’anxiété sociale, ont « intensifié notre animosité à l’extérieur du groupe. Parce que nous voulons vraiment avoir cette perception de sécurité », dit-elle. Et le sentiment d’être en difficulté rend ces liens avec les fans encore plus forts.

Les fans de Swift ont prouvé qu’ils la suivraient partout où elle irait, même dans un stade de football. Les fans de Trump ? Ils le suivront jusqu’aux urnes. Les sondages ont montré de manière constante que les fans de Trump ne le quittent pas, dit Nteta. Ils se connectent à son charisme. Ils estiment que les élections de 2020 étaient illégitimes. Ils pensent que ses problèmes juridiques sont politiquement motivés. Et, comme le font les célébrités, Trump sait comment alimenter la flamme. Sa photo d’identité provocante, prise en août à la prison du comté de Fulton, est un artefact parfait, dit Nteta, qui résume la personnalité combattante qui lui a valu le soutien en premier lieu. « Il se connecte avec ses partisans, il se connecte avec ses électeurs et il leur donne ce qu’ils veulent », dit Nteta à propos de la photo flagrante. « Il est à l’image de sa marque lorsqu’il s’agit de qui il est. »

Et avec l’artefact vient le merch. Désormais, les fans de Trump peuvent obtenir une photo d’identité sur des autocollants et des tasses à café, la porter en public sur des T-shirts, l’utiliser pour montrer leur allégeance, l’utiliser pour se retrouver.

Nous avons tous vu ce que ces puissantes connexions peuvent apporter : une victoire bouleversée le jour des élections, une tournée de concerts qui a littéralement insufflé une nouvelle vie aux économies locales, une attaque sans précédent contre le Capitole. Lorsque les fandoms sont au sommet de leur puissance, ils sont capables de beaucoup de choses.