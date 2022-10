La seule chance de Liz Truss est que son plan économique porte ses fruits – le premier des paquets de paie

Arrêter ou grandir

Étant donné à quel point la croissance économique est vitale pour notre avenir, toute la Grande-Bretagne devrait soutenir l’accent mis par Liz Truss sur elle. Un tel soutien généralisé semble une perspective lointaine.

Après le fiasco fiscal de 45p et une conférence de parti agitée, le Premier ministre se retrouve moins populaire que Boris à son plus bas niveau et avec ses conservateurs à des kilomètres de retard dans les sondages.

Pour autant, son grand discours était une esquisse solide de sa stratégie et une embrouille habile de la «coalition anti-croissance» de la gauche restante qui croit que le Brexit Grande-Bretagne est désespérément voué au déclin.

Truss, comme Keir Starmer, n’est pas un interprète fluide. Mais son élaboration des lignes de bataille politiques a frappé à la maison : de son côté, des travailleurs ambitieux qui ont soif de baisses d’impôts et de moins de réglementation et qui en ont assez des grèves et des écoloons qui bloquent les routes.

De l’autre, le Labour, ses collègues syndiqués, les fans de Twitter et les médias qui détestent le Brexit, tous attachés au statu quo de la redistribution de notre richesse nationale en diminution.

C’était grand sur la philosophie et léger sur les détails. Mais cela avait encore plus de poids que l’effort sans vision de Starmer la semaine dernière.

Nous espérons que Truss a réussi à galvaniser ses députés d’arrière-ban paniqués après des jours de rébellion ouverte à Birmingham. La « protestation » de deux idiots ricaneurs de Greenpeace l’a aidée.

Et, franchement, si un programme favorable à la croissance et à faible fiscalité ne peut pas unir les conservateurs, qu’est-ce qui peut le faire ?

Notre crainte est que si de nombreux électeurs SONT des aspirations, comme le dit le Premier ministre, trop d’entre eux ne le sont pas. Des millions de personnes ont désormais envie de travailler, séduites par des années de socialisme léger :

D’énormes dépenses publiques, financées par des impôts élevés et de vastes plans de sauvetage de l’État qu’ils tiennent désormais pour acquis. De plus, de nombreux électeurs conservateurs traditionnels sont désormais des NIMBY à tendance libérale-démocrate allergiques aux perturbations et à la croissance. Truss peut-il leur parler ?

Sa seule chance est que son plan porte ses fruits – d’abord dans des paquets de salaire, puis dans des villes et des villes visiblement rénovées.

Le temps est court, les obstacles énormes.

dopants réveillés

LA gauche éveillée aime prétendre qu’elle n’est rien de plus que simplement politiquement correcte.

Si seulement c’était vrai. Le politiquement correct raisonnable a contribué à moderniser les attitudes.

L’éveil – le maintien de l’ordre agressif et obsessionnel d’un langage et d’un comportement déjà modérés pour éviter une offense principalement imaginaire – est un fléau omniprésent.

L’édit de la Local Government Association à la page 15 serait un exemple hilarant s’il n’avait pas été envoyé en tant que conseils fermes aux conseils du pays.

Les mamans et les papas doivent être renommés “parents biologiques”. Les migrants économiques venus chercher du travail ne peuvent pas être des « migrants économiques ».

Les immigrés ici en situation irrégulière ne peuvent pas être des « immigrés illégaux ».

Les sans-abri ne peuvent même pas être « sans-abri ». Quoi, alors ? “Hébergement différent” ? Non! Après tout, non seulement les personnes handicapées ne peuvent pas être “handicapées”, mais elles ne peuvent pas non plus être “handicapées différemment”.

Si l’un de ces fonds de cale a réellement amélioré des vies, il pourrait avoir un certain mérite. Ce ne sera pas le cas.

Combien cela a-t-il coûté aux contribuables pour que des extrémistes signalant la vertu sement la confusion parmi le personnel exaspéré du conseil ?