J’espère sincèrement que la seule bonne chose à venir de la mort du prince Philip est que Harry mette fin à sa querelle avec William.

La meilleure façon de signaler la paix à la maison de Windsor serait que les frères, avec Catherine, marchent ensemble derrière le cercueil samedi.

Le prince Harry et William doivent mettre leur différend de côté à un moment aussi difficile Crédits: Getty

Les frères doivent se regrouper lors des funérailles du prince Philip samedi Crédit: AFP

Personne ne serait plus heureux que la reine de voir cette rupture enfin terminée.

Mais si la duchesse de Cambridge acceptera que cela se produise est une autre affaire.

On me dit qu’il n’y a maintenant aucun amour perdu entre Catherine et Meghan et peut-être que la fracture est trop profonde et brute pour guérir.

De toutes les déclarations trompeuses que Meghan a faites à la télévision, alors que le prince Philip était malade à l’hôpital, c’est son insulte que la famille royale est raciste qui a le plus irrité la famille – et c’était totalement, totalement faux.

Mais je crois que le mal qui a été fait peut être guéri pendant qu’Harry est ici sans sa femme.

Le fossé entre Meghan et Kate est peut-être trop profond pour guérir, mais Harry peut sûrement aplanir les choses avec les Cambridges Crédit: AFP

S’ils peuvent guérir leur relation maintenant, l’ambiance lorsque les frères se retrouveront pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana en juillet sera meilleure.

Peut-être que d’ici là, ils auront mis leurs différences de côté et recommencé à se séparer du micky au lieu de marquer des points.

La vie est courte et, espérons-le, Harry passera son bras autour de Wills et dira: « Je suis désolé. »

Arthur Edwards est le photographe royal du Sun