La seule assiette que Keir Starmer a préparée cette semaine était pleine de patatas bravas à Majorque

El Bore-ado

GRÈVES, sécheresse, factures d’énergie massives, un NHS en panne et une récession imminente.

N’importe qui pourrait être pardonné de fuir le pays pour une petite pause.

Vous auriez peut-être pensé que Sir Keir Starmer traînerait pour défendre les petites gens pendant cette crise épique du coût de la vie

Sauf, peut-être, l’homme qui veut être Premier ministre.

Au lieu de cela, la seule assiette qu’il a préparée cette semaine était pleine de patatas bravas alors qu’il vérifiait le Costa vivant à Majorque.

Sir Beer a peut-être remarqué que ses cervezas étaient un peu plus chères cette année.

Bronzé et reposé, il s’est finalement présenté hier à ce chaudron des préoccupations des travailleurs, le Edinburgh Fringe Festival.

De manière grandiose, il a affirmé que le Parti travailliste proposait des solutions à la crise depuis au moins 12 mois.

Dans un vieux rechapage fatigué, il a cité son plan pour isoler chaque maison en Grande-Bretagne.

Une fois de plus, il a omis de mentionner que rendre chaque maison neutre en carbone coûterait bien plus de 600 milliards de livres sterling et prendrait des décennies à réaliser.

Sa seule autre offre a été une taxe sur les bénéfices exceptionnels, récemment et à contrecœur reprise sous une forme limitée par les conservateurs.

Cela peut ressembler aux années 1970 en ce moment.

Mais tout ce que Starmer a à offrir – comme son prédécesseur Gordon Brown suggérant de nationaliser les entreprises énergétiques – est un retour aux principes socialistes discrédités de cette terrible décennie.

Accordez-nous une pause…

Horreur salmane

Il était sur scène à New York pour participer à une conférence sur la liberté d’expression et expliquer pourquoi l’Amérique est un asile sûr pour les exilés et les traqués.

Mais hier soir, Salman Rushdie s’est battu pour la vie après une agression publique choquante.

Trois décennies après que l’ayatollah iranien a émis la fatwa qui l’a laissé à jamais regarder par-dessus son épaule, il semble que les mollahs fous l’aient finalement atteint.

Car ne vous y trompez pas, quels que soient les motifs tordus du couteau responsable, l’idéologie tordue des dirigeants iraniens est à l’origine de cette attaque terroriste choquante et méprisable.

Nous prions pour que M. Rushdie puisse les défier une fois de plus.

Malheur Biden

CE week-end marque un an depuis la trahison écœurante de Sleepy Joe Biden envers le peuple afghan.

Sa trahison a laissé 600 parachutistes britanniques héroïques au sec alors que l’évacuation massive chaotique se déroulait autour d’eux.

Et quelles en ont été les conséquences ?

Les femmes et les filles ont été privées de leurs droits fondamentaux et de l’éducation et ont provoqué un effondrement économique total.

Et un régime taliban meurtrier qui ne s’intéresse qu’à le restaurer en tant que berceau du terrorisme international.

Que le nom de Kaboul soit gravé à jamais sur la tombe de Biden.