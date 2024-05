La session du Parlement français interrompue alors qu’un député brandit le drapeau palestinien (VIDEO) — RT World News

Le législateur a été suspendu pendant 15 jours et son salaire a été réduit pendant deux mois.

Une session de l’Assemblée nationale française a été interrompue mardi après qu’un député se soit levé et ait brandi un drapeau palestinien lors d’un débat sur la question de savoir si Paris devait reconnaître un État palestinien. Sébastien Delogu, député de La France Insoumise (LFI), a été suspendu pour 15 jours et son salaire parlementaire a été réduit de moitié pour une durée de deux mois. L’homme politique a été escorté hors de la chambre, tandis que certains législateurs l’ont applaudi. L’accident s’est produit alors que le ministre du Commerce Franck Riester répondait à une question d’un autre membre de LFI, cherchant à clarifier la position du gouvernement français sur la création d’un Etat palestinien et appelant à la rupture des liens économiques avec Israël. La protestation contre le drapeau a été dénoncée par la présidente de l’Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a qualifié le comportement de Delogu « tolérable ». La chaîne française BFM TV a cité Delogu disant qu’il « a brandi le drapeau au sein de la plus grande institution française parce que… des enfants sont massacrés avec des armes françaises. » Le conflit au Parlement français a eu lieu le jour même où le gouvernement espagnol a officiellement reconnu la Palestine comme État indépendant. La reconnaissance officielle de l’État palestinien par la Norvège et l’Irlande est également entrée en vigueur mardi. EN SAVOIR PLUS:

L’UE doit faire un choix concernant Israël – Borrell Les mesures diplomatiques prises par les trois États européens interviennent à un moment d’intenses combats à Gaza, alors qu’Israël poursuit ses opérations terrestres dans la ville frontalière de Rafah. Au cours des dernières semaines, les autorités israéliennes ont constaté un déclin constant du soutien occidental, en raison du nombre croissant de morts résultant de l’offensive de Tsahal. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’une solution à deux États devait être trouvée pour résoudre le conflit. Toutefois, le chef de l’Etat a déclaré que Paris ne devrait pas reconnaître un Etat palestinien dans un contexte de « émotionnel » contexte.

