L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques s’est vivement intéressée à la guerre civile en Syrie et a accusé le président Bashar Assad d’avoir déployé des armes chimiques contre son propre peuple à plusieurs reprises. Ses conclusions ont été utilisées à deux reprises pour justifier l’action militaire américaine contre la Syrie, et un nouveau rapport de l’OIAC a révélé lundi «Motifs raisonnables» soupçonner qu’un hélicoptère de l’armée syrienne a largué des armes chimiques sur la ville de Saraqib en 2018.

Les rapports de l’OIAC sont une bonne nouvelle pour les interventionnistes occidentaux, mais l’organisation n’est pas sans critiques.

Mick Wallace, un député européen irlandais, en fait partie. Lorsque le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias, s’est adressé jeudi à la sous-commission de la sécurité et de la défense du Parlement européen, Wallace a accusé l’OIAC d’avoir écrasé les preuves qu’Assad n’était peut-être pas à l’origine d’une attaque particulièrement odieuse de 2018 à Douma, près de Damas.

«Pourquoi n’écoutez-vous pas les appels de personnalités internationales de renom … pour rencontrer tous les enquêteurs?» Wallace a demandé à Arias. «Ce problème ne disparaît pas. Allez-vous étudier tous les aspects de manière transparente? «

Il est loin d’être une manivelle solitaire. Les témoignages des dénonciateurs et les documents internes suggèrent que l’OIAC a supprimé «Informations clés sur les analyses chimiques, les consultations toxicologiques, les études balistiques et les témoignages» relative à l’attaque de Douma, afin de « Favoriser une conclusion prédéterminée, » selon les mots d’un panel de sceptiques. Un article scientifique contestant la conclusion de l’OIAC a été mis de côté à la suite d’un tollé de Bellingcat, et un directeur de l’OIAC craignait que ce soit la vérité à sortir, cela pourrait aider la Russie, un allié d’Assad. En outre, si plusieurs lanceurs d’alerte se sont manifestés pour contester les conclusions de l’OIAC, d’autres ont été « Effrayé dans le silence, » un réclamé l’année dernière.

Wallace a également accusé Arias d’ignorer un «Fausse fuite», adressé à la BBC et à Bellingcat, affilié à l’OTAN, qui, selon lui, a été utilisé pour discréditer l’ancien directeur général de l’OIAC, José Bustani, qui n’est pas d’accord avec le blâme d’Arias sur Assad pour l’attaque de Douma.