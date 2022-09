La session du CIO à Mumbai est reportée, le dernier avertissement est adressé à l’IOA concernant la gouvernance et les élections retardées

Les conflits internes au sein de l’Association olympique indienne (AIO), qui ont entraîné des poursuites judiciaires et des élections retardées, ont conduit la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) à reporter la 140e Session du CIO qui se tiendra à Mumbai de mai 2023 à septembre/octobre en la même année et menaça de suspendre à nouveau l’Inde du mouvement olympique.

La commission exécutive du CIO (CE), lors d’une réunion jeudi, a également lancé un dernier avertissement aux parties prenantes indiennes pour qu’elles résolvent leurs différends internes en cours, leurs lacunes en matière de gouvernance et les affaires judiciaires en cours en raison desquelles les élections, qui se tiendront en décembre 2021, ont été retardé.

Au cas où les parties prenantes indiennes ne parviendraient pas à résoudre ces problèmes mis en évidence par la CE, le CIO a déclaré qu’il “n’hésitera pas à suspendre le Comité National Olympique (CNO)”.

Si le CIO franchit le pas extrême, ce sera la deuxième fois que l’Inde traversera une telle situation ces derniers temps après avoir été suspendue pour des raisons similaires entre 2012 et 2014.

L’AIO est actuellement divisée en deux factions – l’une dirigée par Narinder Dhruv Batra, qui a dû quitter son poste de président sur décision de justice, et l’autre qui doit allégeance au secrétaire général Rajeev Mehta.

Le ministère des Sports est également dans le coup car il est intéressé à avoir un dirigeant du BJP à la barre, tout comme il a réussi à le faire dans la Fédération indienne de football (AIFF).

Compte tenu de la situation actuelle, la CE du CIO a également décidé de reporter la 140e Session du CIO qui se tiendra en mai-juin 2023 à Mumbai à septembre/octobre 2023, a informé le CIO lors d’une conférence de presse après la réunion de la CE hybride à Lausanne jeudi.

Le CIO a donné à l’Association olympique indienne du temps jusqu’à la prochaine réunion de la commission exécutive du CIO en décembre 2022 pour mettre de l’ordre dans sa maison sur les querelles internes, résoudre les problèmes liés à la gouvernance, organiser des élections conformément à la Charte olympique et également régler les diverses affaires judiciaires avant ce.

Dans le cas où l’IOA n’est pas en mesure de satisfaire le CIO sur l’un ou l’ensemble de ces points, le CIO suspendra l’Inde du mouvement olympique et ses sportifs ne seront pas autorisés à participer à des compétitions internationales sous le drapeau et les couleurs nationales.

“Compte tenu des conflits internes en cours, des lacunes en matière de gouvernance et des poursuites judiciaires en cours, le CE a décidé d’émettre un dernier avertissement et d’envisager la suspension immédiate du CNO indien lors de la prochaine réunion du CE en décembre 2022 si, d’ici là, le CNO de L’Inde n’est pas en mesure de :

“1. traiter et résoudre ses problèmes de gouvernance à la satisfaction du CIO, dans l’intérêt du sport et des athlètes ; et

« 2. fonctionner correctement par le biais de ses organes directeurs, à savoir le comité exécutif et l’assemblée générale, et remplir ses obligations, notamment en organisant ses élections quadriennales conformément à la Charte olympique », a déclaré le CIO dans un communiqué publié après la réunion de la CE.

“Compte tenu de la situation incertaine, la Session du CIO qui devait avoir lieu à Mumbai en mai 2023, a été reportée à septembre/octobre 2023. En fonction des décisions prises lors de sa prochaine réunion en décembre 2022 concernant le CNO indien, le La CE du CIO décidera si la Session du CIO en 2023 doit être maintenue en Inde ou être déplacée », a déclaré le CIO.

Afin de convenir d’une solution constructive et d’établir une feuille de route menant aux élections du CNO, le CIO organisera une réunion conjointe avec toutes les parties concernées plus tard ce mois-ci à Lausanne. La composition de la délégation indienne pour cette réunion n’est pas encore décidée, a informé le CIO.

Le CIO a également déclaré qu’il ne reconnaît aucun président par intérim nommé par le tribunal ou tout autre organe et qu’il communiquera avec le secrétaire général de l’organe en place jusqu’à ce que le nouvel organe dûment élu soit mis en place.

