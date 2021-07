Les médias sociaux regorgent de contenu divertissant, et certaines de ces vidéos présentent les singeries des animaux de compagnie et des animaux pour souvent attirer l’attention. Une de ces vidéos d’un chien faisant de l’exercice a surpris les internautes. Le clip qui a été partagé sur Reddit montre un chien allongé sur le sol et tenant un jouet avec sa patte avant, tout comme un humain, alors qu’il effectue l’entraînement. On peut aussi le voir allongé sur le sol. Partagé il y a un jour, le clip a rassemblé plus de 17 100 votes positifs et des tonnes de commentaires. Le clip adorable a laissé tout le monde amusé. Les internautes n’arrêtent pas d’en parler. Un utilisateur a commenté : « Je parie que c’était son jouet préféré. N’est-ce pas ? Un autre utilisateur a écrit : « J’adore regarder ce chien jouer avec son jouet ! » Un troisième a écrit : « On dirait qu’ils ont remarqué qu’ils étaient filmés et qu’ils ont été gênés !

Ce n’est pas la première fois qu’un chien est vu en train de faire des actes aussi amusants. Plus tôt, la vidéo d’un berger australien nommé Tesla faisant un support mural est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le chien peut être vu en train d’effectuer l’exercice avec le support d’un mur. Elle peut également être vue rejointe par un autre chien, Tycho. Le clip a été partagé par une page Instagram Tesla & Tycho. Le message est sous-titré : « Un peu de plaisir lors d’une promenade matinale. »

Depuis son partage en ligne, le clip a été visionné des milliers de fois. Les utilisateurs ont inondé la section des commentaires de leurs réactions. Un utilisateur a commenté : « Maintenant, faites-leur simplement twerk sur le mur !!! MDR!!!! » Un autre a ajouté : « Je pense que Tesla faisait semblant d’être allergique à cette astuce ou à Tycho. »

La page Instagram Tesla et Tycho est dédiée à ce duo de chiens et partage souvent des photos et des vidéos d’eux sur leur page.

