En plus de divaguer sur le dogecoin et les voyages spatiaux, le patron de Tesla Elon Musk est très populaire pour alléger Twitter souvent avec ses tweets (lire: mèmes). Jeudi, cependant, Musk a partagé une adorable photo de son fils d’un an penché sur une page de magazine contenant un article « Lockheed A-12 ». le bambin lisait de tels magazines plutôt que de faire des choses pour bébé.

En plus de la photo, Musk a écrit: « Un peu de lecture avec lil X »,

Twitterati a réagi à la publication et a rendu la photo virale avec plus de 117 000 likes et environ 5,1 000 retweets jusqu’à présent.

L’un des utilisateurs a déclaré que son fils trouvait en fait pourquoi « A-12 » était à la fin du nom.

En fait il trouve pourquoi « A-12 » est à la fin de son nom..!?Et il est à la première étape de la recherche : « Beginning of the A-12 » little X ❤️ pic.twitter.com/FR3VvxNYEY– Urvish (@ UrvishP167) 15 juillet 2021

Un autre a souligné que le bébé voulait tellement lire «Thomas le train».

Ce bébé veut tellement lire Thomas le train et tu lui fais découvrir les avions de la Seconde Guerre mondiale, frère — Dan, divinité de Dips (@DipDeity) 14 juillet 2021

D’autre part, la société aérospatiale Lockheed Martin a suggéré à l’enfant d’un an d’explorer quelques lectures.

Le fils de Musk X Æ A-12, qui est né le 4 mai de l’année dernière au milieu de la première vague de la pandémie de coronavirus, a laissé beaucoup de gens se gratter la tête et se creuser la tête sur la bonne façon de prononcer son nom. Beaucoup se sont même demandé ce que signifiait ce nom cryptique ressemblant à un code. Alors que le musicien canadien Grimes avait précédemment expliqué la signification de X Æ A-12, Musk sur SNL a plaisanté en disant qu’il se prononçait « Cat running through the keyboard ». La blague est venue lors de son monologue dans l’émission a fait beaucoup rire sur Internet ainsi que parmi les fans.

Plus tard, Grimes a révélé qu’elle et Musk avaient changé le nom de leur fils conformément à la loi californienne, où les noms doivent être écrits sur les certificats de naissance en utilisant les 26 lettres alphabétiques de la langue anglaise, mais des apostrophes et des tirets peuvent également être inclus. À la suite de cela dans l’acte de naissance, il est indiqué que le prénom du bébé est « X », son deuxième prénom est « AE A-XII » et son nom de famille est « Musk », selon un rapport indépendant.

•X, la variable inconnue ⚔️•Æ, mon orthographe elfique de Ai (amour &/ou Intelligence artificielle)•A-12 = précurseur de SR-17 (notre avion préféré). Pas d’armes, pas de défenses, juste de la vitesse. Super au combat, mais non violent + (A=Archange, ma chanson préférée) (⚔️ rat métallique)— Grimes (@Grimezsz) 6 mai 2020

Plus tôt cette année, Claire Elise Boucher, connue professionnellement sous le nom de Grimes, avait partagé une vidéo de leur fils jouant avec un clavier portable. Grimes a fêté son 33e anniversaire le 17 mars et le musicien a écrit que le gamin, tout de 10 mois, avait surpris sa mère avec une boucle sur son clavier.

Le chanteur a écrit : « C’est mon anniversaire !!! Aussi lil X a fait une boucle sur mon clavier ? Probablement un accident, mais il a joué un super feu tout à l’heure. »

