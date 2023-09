La session d’automne du Parlement commence par l’abordabilité et la sécurité

L’abordabilité a été la principale question du printemps, de l’été, et devrait maintenant rester au centre des préoccupations cet automne, alors que les députés reviennent de leurs circonscriptions à Ottawa pour lancer la séance d’automne lundi.

Après que le premier ministre Justin Trudeau a promis une série de nouvelles mesures générées lors de réunions avec son caucus fraîchement constitué, la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a donné le coup d’envoi de la période de 11 semaines jusqu’aux vacances de Noël en promettant que les libéraux se concentrent carrément sur les préoccupations des Canadiens. .

« Il y a beaucoup de travail à faire pour les Canadiens », a déclaré Gould. « Ils veulent que nous travaillions ensemble et non que nous jouions à des jeux partisans. Nous sommes déterminés à le faire… Nous allons de l’avant avec des actions qui amélioreront la vie des gens que nous représentons tous.

Gould, qui a été nommé à ce poste en juillet, a déclaré que le gouvernement présenterait «imminemment» une législation pour mettre en œuvre l’élimination promise de la TPS sur les nouvelles constructions locatives, les prolongations d’urgence des prêts aux entreprises et les réformes du droit de la concurrence.

Avec ce projet de loi contenant quelques propositions politiques qui semblent refléter deux arguments soutenus par l’opposition, les lignes de bataille ont clairement été tracées, le chef conservateur Pierre Poilievre accusant les libéraux de braconner essentiellement son argument sur la TPS, bien qu’il s’agisse d’une élection abandonnée de Trudeau. engagement.

Gould a mis Poilievre au défi – dont le parti a passé l’été largement en tête des sondages – de travailler avec le gouvernement pour adopter le prochain projet de loi du gouvernement « au lieu d’avoir une crise de colère dans le coin ».

Elle a déclaré cela aux côtés du ministre du Logement, Sean Fraser, qui, quelques minutes auparavant, avait qualifié le plan de logement de Poilievre de « poignée d’idées qui semblent franchement avoir été retirées de Google ».

QUELLES SONT LES PRIORITÉS DE L’OPPOSITION ?

Les partis d’opposition sont revenus dans la capitale après avoir été interpellés par les Canadiens alors qu’ils parcouraient le pays et participaient à des événements dans leurs circonscriptions au cours des deux derniers mois, entendant directement les défis auxquels les électeurs sont confrontés et ce qui les préoccupe quant à l’avenir du pays.

Alors que l’inflation persiste et que les Canadiens continuent de ressentir les effets du pincement à la caisse et alors qu’ils font le plein de leurs réservoirs d’essence, la seule chose sur laquelle tous les partis s’accordent à l’automne est la question dominante de la saison. Là où ils cherchent tous à se différencier, c’est sur la manière dont ils aborderont l’abordabilité.

Comme Poilievre l’a déclaré lors de son discours d’ouverture au congrès conservateur, il a signalé que ce que les Canadiens verront de son parti cet automne sera un contraste « frappant » avec la « coalition imprudente » des libéraux et des néo-démocrates.

S’appuyant sur sa stratégie de messagerie estivale, le parti de Poilievre vient de publier une nouvelle publicité cherchant à « ramener » ce message.

Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a déclaré à CTV News qu’à la Chambre, son parti « utilisera tous les outils parlementaires disponibles pour souligner la misère que Trudeau inflige aux Canadiens après huit ans au pouvoir ».

Singh a déclaré qu’il se dirige vers l’automne résolument concentré sur la résistance aux sociétés les plus rentables du Canada, grâce à un nouveau projet de loi d’initiative parlementaire qu’il a déposé et qui vise à habiliter le Bureau de la concurrence du Canada à restreindre les pouvoirs et les pratiques des entreprises telles que les prix abusifs.

Même si ce projet de loi propose des idées politiques très similaires à celles que les libéraux présenteront bientôt, Singh a tenté de convaincre le Parlement de soutenir sa version et de voir ces mesures politiques mises en œuvre le plus rapidement possible.

« Ce que nous proposons, ce ne sont pas de nouveaux retards, mais une loi concrète… C’est une loi qui pourrait être adoptée avant que les familles ne fassent leurs courses pour le dîner de Noël », a-t-il déclaré lundi aux journalistes.

Le leader parlementaire du NPD, Peter Julian, a déclaré à CTV News que son parti demanderait des comptes aux PDG, en tirant parti de leur accord d’offre et de confiance pour voir les libéraux faire davantage pour améliorer l’abordabilité du logement et s’assurer qu’ils donnent suite à la législation sur l’assurance-médicaments.

L’édifice du Centre de la Colline du Parlement est photographié alors que les députés reviennent à la Chambre des communes à Ottawa le lundi 18 septembre 2023, après les vacances d’été. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

Du côté du Bloc Québécois, le chef Yves-François Blanchet a affirmé que son parti avait trois priorités cette saison : la lutte aux changements climatiques ; le coût de la vie et du logement des personnes âgées ; et une immigration respectueuse de la capacité de service du Québec.

Le Parti vert a une liste de priorités plus longue, mais elle comprend : des investissements fédéraux « importants » dans le logement ; « désinfecter » les compagnies pétrolières et « re-sauvagement » les forêts incendiées ; lutter contre les politiques de division ; et le renforcement des mécanismes de sécurité alimentaire.

« Alors que les Canadiens se remettent d’un été infernal d’évacuations liées aux incendies, d’augmentations de loyer, de nourriture inabordable et de divisions toxiques, la classe politique responsable de la situation désastreuse du Canada revient aujourd’hui à la Chambre des communes », a déclaré le parti dans un communiqué. « Les Verts se battront pour mettre fin à la politique prévisible du statu quo. »

LE LOGEMENT DOMINE QP, LE PROJET DE LOI SUR LA BAIL DÉBAT

Comme prévu, la question dominante lors de la période de questions inaugurale de la saison – voir Trudeau affronter Poilievre pour la première fois depuis des mois – était l’abordabilité du logement.

« Monsieur le Président, après l’été qu’ont connu ces libéraux, même le premier ministre doit admettre qu’il n’en vaut pas la peine. Huit ans après avoir promis de rendre le logement plus abordable, il a doublé le coût… Puis il a déclaré que le logement n’était pas son affaire. Et puis il a paniqué lorsqu’il a chuté dans les sondages et a recyclé des promesses qu’il avait rompues six ans plus tôt. Monsieur le Président, il lui a fallu huit ans pour provoquer cet enfer immobilier, combien de temps lui faudra-t-il pour y remédier ? » demanda Poilievre.

En réponse, Trudeau a expliqué comment les libéraux travaillent avec les municipalités pour augmenter l’offre de logements.

« Nous y parvenons en réduisant les formalités administratives, en corrigeant les politiques de zonage obsolètes et en construisant plus de logements plus rapidement », a déclaré Trudeau. « Les querelles du chef de l’opposition ne contribueront pas à la construction de maisons, contrairement à notre plan. »

Quant aux autres priorités législatives de la minorité libérale cet automne, le débat de lundi sur la réforme du cautionnement du projet de loi C-48, ciblant les récidivistes violents et renversant le fardeau de la preuve, a donné quelques indications.

« Vous verrez que cette séance sera axée sur l’abordabilité et la sécurité publique », a déclaré Gould.

Au cours du débat, les députés conservateurs ont évoqué à tour de rôle, comme leur chef l’a fait tout l’été, la hausse de la criminalité signalée au Canada, en soulignant des cas spécifiques où des criminels présumés ont récidivé alors qu’ils étaient en liberté sous caution.

Gould a également indiqué que la « Loi canadienne sur l’assurance-médicaments » – la loi promise depuis longtemps établissant un cadre pour un régime national d’assurance-médicaments – sera déposée cette séance, dans le but d’aboutir à un troisième et dernier vote avant les Fêtes.

En plus de progresser sur les textes législatifs en suspens, les ministres ont également signalé que de nouvelles réformes du droit du travail visant à interdire le recours à des travailleurs de remplacement, ainsi que le projet de loi sur la sécurité en ligne visant à lutter contre les contenus préjudiciables, devraient être déposés dans les prochains mois.

Et, juste au moment où commençait l’enquête publique sur l’ingérence étrangère au Canada – la question qui était au premier plan avant l’ajournement de la Chambre pour l’été – la période de questions de lundi a été suivie d’une rare déclaration de Trudeau.

Lors de son discours, il a informé la Chambre que depuis des semaines, les agences de sécurité canadiennes « poursuivent activement des allégations crédibles d’un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien » et le meurtre d’un citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar.

Réunissant tous les partis d’opposition dans la consternation, il est probable que ce développement majeur en matière de sécurité nationale dominera les discussions à la Chambre dans les jours à venir.