Facebook a été accusé d’avoir systématiquement discriminé les citoyens américains dans un procès intenté par le ministère de la Justice, qui a accusé le géant de la technologie de donner la priorité aux titulaires de visa temporaire parrainés par l’entreprise pour 2600 publications.

La plateforme de médias sociaux « créé intentionnellement« Un système d’embauche biaisé dans lequel les titulaires de visa temporaires – travailleurs immigrés Facebook »voulait parrainer des cartes vertes« – ont eu la préférence sur »travailleurs américains qualifiés», Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice publié jeudi. Le ministère a intenté une action en justice exigeant des arriérés de salaire pour les Américains qui n’ont pas pu trouver un emploi chez Facebook en raison de son comportement prétendument discriminatoire.

L’agence a passé deux ans à sonder les pratiques d’embauche de Facebook et affirme que l’entreprise a exclu des citoyens américains qualifiés et capables pour au moins 2600 postes, selon le procureur général adjoint de la division des droits civils Eric Dreiband. « Notre message à tous les employeurs – y compris ceux du secteur technologique – est clair: vous ne pouvez pas préférer illégalement recruter, envisager ou embaucher des titulaires de visa temporaires plutôt que des travailleurs américains., » il a dit.

Le DoJ demande des sanctions civiles, « des arriérés de salaire au nom de travailleurs américains refusés d’un emploi chez Facebook« En raison de la discrimination alléguée, et »d’autres secours pour s’assurer que Facebook arrête les violations présumées.«

Les pratiques d’embauche discriminatoires ont persisté du début de 2018 au 18 septembre 2019, selon le procès. Pour s’assurer que les Américains ne postulaient pas aux postes en question, Facebook aurait évité de publier les offres d’emploi sur son site Web des carrières, limité les candidatures au courrier physique uniquement et refusé catégoriquement les candidatures envoyées par des citoyens américains.

Une telle discrimination de rang « dissuadé les travailleurs américains»À tel point que pour 99,7% des postes pour lesquels les immigrants parrainés dans le cadre du processus permanent de certification du travail (PERM) ont été favorisés, un ou moins de travailleurs américains ont postulé. Pour un poste typique annoncé sur la page Carrières de Facebook, plus de 100 candidats soumettent leur CV.

Le procès souligne que de tels processus d’embauche discriminatoires ne font pas que blesser les citoyens américains, mais piègent également les titulaires de visa parrainés dans leur travail, car ils perdraient leur autorisation de rester dans le pays s’ils quittaient ou étaient licenciés avant d’avoir obtenu. une carte verte. Le processus PERM permet aux employeurs aux États-Unis de parrainer des titulaires de visa temporaires et de leur offrir la résidence permanente, mais seulement si l’entreprise démontre qu’il n’y a pas de citoyens américains qualifiés et disponibles prêts à occuper le poste en question.

Le DoJ a accusé Facebook de discrimination intentionnelle et généralisée qui viole également la loi sur l’immigration et la nationalité, qui interdit aux entreprises américaines de discriminer dans l’embauche en fonction de l’origine nationale et du statut de citoyenneté ou de menacer les employés non-citoyens de représailles en raison de leur statut d’immigration.

Les méga-sociétés comme Facebook ont ​​appris que le parrainage d’immigrants H1-B est un raccourci idéal pour fidéliser les employés, étant donné le temps et les efforts nécessaires pour transformer un visa parrainé par l’employeur en résidence permanente – aussi longtemps que des décennies, selon le DoJ. Environ 65% des visas H1-B sont destinés «Professions liées à l’informatique», selon Fortune, et avec Facebook, Google et Amazon sont les plus grands sponsors du programme. L’administration Trump a publié un décret en juin suspendant les nouveaux visas H1-B jusqu’à la fin de l’année.

Facebook a nié les allégations du procès dans un communiqué jeudi tout en affirmant que c’était «coopérer avec le DoJ. »

