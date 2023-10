Au cours des 63 dernières années, les Américains ont connu 13 présidents mais seulement trois commissaires de la NFL. Pete Rozelle était le visionnaire du tabagisme à la chaîne qui a consolidé le football professionnel en un sport conçu pour la télévision des années 1960 aux années 80. Paul Tagliabue était le pragmatique de la fin de siècle qui a élargi la portée du jeu et s’est battu pour la diversité et l’inclusion. Roger Goodell? C’est le hack politique blond avec une emprise sur le bureau comme un étau.

Mercredi, la NFL a annoncé que son plus haut dirigeant avait accepté une prolongation de contrat jusqu’en 2027, étendant ainsi la durée totale du mandat de Goodell, qui a débuté en 2006, à au moins 21 ans. C’est quatre de plus que Tagliabue, son ancien patron et mentor, et neuf ans de plus que celui de Goodell. son propre père a siégé au Congrès. « Assez simple, honnêtement », c’est ainsi que le joueur de 64 ans a caractérisé ses négociations de prolongation avec les 32 propriétaires de la ligue, « juste une question d’y arriver, franchement ».

Il était tout aussi blasé en décrivant son plan de jeu pour la ligue à l’avenir, un programme qu’il a présenté aux propriétaires. « Lorsque nous avons parlé du plan à long terme, nous avons dit : « C’est ton plan à long terme' », bourdonna-t-il d’un ton typiquement ennuyeux. conférence de presse. « Il y a beaucoup de défis à relever, mais il y a aussi beaucoup d’opportunités pour nous. »

Voilà Goodell en un mot : oblique, sans intérêt et totalement redevable à la cabale qui l’a mis au pouvoir. Il a été un fidèle serviteur, ramenant non pas une mais deux franchises à Los Angeles, garantissant ainsi la paix du travail avec les joueurs. jusqu’en 2030 et une extension des droits TV qui pourrait bien planer plus de 120 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. L’impact sur les valeurs de l’équipe pendant le règne de Goodell n’est pas moins démesuré. Lorsque les Vikings du Minnesota ont changé de mains juste avant que Goodell ne prenne ses fonctions de commissaire, le prix de clôture était de 600 millions de dollars ; plus tôt cette année, les Washington Commanders se sont vendus 10 fois plus cher. « Il a tellement fait pour la ligue avec la stabilité », a déclaré le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay. en mai. « C’est un travail difficile, mais il a travaillé très dur pour la NFL et son succès. »

La servilité chauve de Goodell a fait de lui un homme très riche. On pense que sa dernière prolongation de contrat en 2017 l’aurait payé 40 millions de dollars par an, ou sur ce que Dak Prescott fait au quarterback des Cowboys de Dallas. La nouvelle prolongation – apparemment, un package encore plus avantageux lié à la prospérité économique continue de la ligue – met Goodell sur la bonne voie pour 700 millions de dollars de revenus de carrière, ce qui le rend effectivement aussi riche que certains de ses patrons propriétaires « les plus pauvres ». Lorsqu’ils se sont réunis l’année dernière pour déterminer s’ils devaient continuer à payer Goodell, une altercation a éclaté entre Jerry Jones, humble intendant de la franchise sportive la plus précieuse au monde, et le propriétaire des New England Patriots et président du comité de rémunération de la NFL, Bob Kraft.

Ses collègues commissaires sportifs appartiennent à une race différente. Adam Silver de la NBA est plus étroitement lié aux joueurs. Les puristes du baseball sont convaincus que Rob Manfred de la MLB est un saboteur. Goodel, quant à lui, est un gestionnaire de marque éhonté qui valorise avant tout l’image de la ligue. Si vous le laissez vous le dire, le football de la NFL n’est pas carrément dangereux, ni trop masculin ou ultra-conservateur ; il s’agit plutôt d’un lien sain qui lie les familles, les communautés et un fragile patchwork national. La popularité éternelle de la NFL semble le soutenir.

Rien qu’en termes d’audience, la ligue est un monstre d’audience, plus regardée que n’importe quel discours présidentiel ou cérémonie de remise de prix, et de loin – le Super Bowl a attiré de manière fiable plus de 100 millions de téléspectateurs. depuis 2009. Alors que David Zaslav de Warner Bros et Bob Iger de Disney transpirent face à des publics fragmentés et à l’érosion de leurs parts de marché, et que les dirigeants de monopoles sportifs rivaux luttent pour garder les yeux formés, Goodell a tiré parti d’un historique 17e match de saison régulière des joueurs, a marqué un rapide 110 millions de dollars de Peacock pour une diffusion unique des séries éliminatoires et a suivi le rythme de la demande constante de football. Au début de son mandat, il s’était fixé comme objectif ambitieux de porter la NFL à 25 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2027. Et même si Goodell semble pour l’instant n’être qu’une question de Il manque 6 milliards de dollars de cet objectif, compte tenu du taux de croissance actuel de la ligue et de ses engagements financiers existants, il pourrait s’en rapprocher.

Du point de vue des propriétaires de l’équipe, on ne pouvait certainement pas rêver d’un pilier plus idéal pour cette entreprise que Goodell – le condamné à perpétuité qui a obtenu un stage avec Rozelle, alors commissaire, grâce à une campagne de rédaction de lettres à l’échelle de la ligue. Avec une taille de 5 pieds 11 pouces, il pourrait passer pour un joueur professionnel à la retraite, même s’il n’a pas joué au football après le lycée. Là où le père de Goodell, Charles, a rompu avec un Congrès belliciste tout en appeler à la fin de la guerre du VietnamRoger vit selon un seul code – « protéger le bouclier», son serment maintes fois réaffirmé de faire passer l’intérêt de la ligue avant tout.

Le plus souvent, cela signifie servir de Sapin de Noël d’entreprise façon Tom Wambsgans à partir duquel les propriétaires peuvent accrocher un assortiment de controverses. Il a absorbé une vague de critiques sur le risque de lésions cérébrales répétitives que présente ce sport et appelé à la destruction de preuves enregistrées sur vidéo de l’enquête de 2007 qui a révélé la tricherie des Patriots. La réputation de Goodell est de réserver ses jugements les plus sévères aux joueurs qui sortent des sentiers battus, c’est ainsi que l’écrivain sportif flibustier Drew Magary en est venu à le surnommer. le marteau au gingembre. Lorsque les Patriots ont fait face à d’autres allégations de tricherie en 2015, le commissaire a ostensiblement traité cela comme une décision de rattrapage, lançant le livre à la franchise et à Tom Brady – et l’affaire n’a été vraiment réglée que lorsque la plus grande ligue sportive du pays a fait pression sur ses dirigeants. le quart-arrière vedette de son procès fédéral contre eux.

Lorsque les joueurs noirs ont commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national pour protester contre le racisme systémique en 2016, Goodell s’est d’abord rangé du côté des propriétaires d’équipe, des politiciens conservateurs et des supporters de droite avant de finalement renverser le terrain. À un moment donné, Goodell a été tellement échaudé par sa réponse inégale à l’affaire de coups et blessures conjugales impliquant la star des Ravens de Baltimore, Ray Rice, que les propriétaires de l’équipe ont été divisés sur l’opportunité de l’abandonner au profit d’un consigliere de guerre plus pugnace comme Condoleeza Rice ou d’un homme d’affaires vedette comme le chef des médias de la NFL, Brian Rolapp – qui pourrait bien lui succéder à la fin.

Mais avec le temps et les belles paroles, Goodell a résisté à la tempête. Il comprend peut-être mieux que quiconque la seule chose que ses clients n’apprécient pas lorsqu’ils sont en colère : le soulagement n’est qu’à un jeu. Le joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, qui a failli mourir sur le terrain l’année dernière, aurait dû être un point d’inflexion introspectif pour la ligue. Mais lorsque Hamlin a survécu et a juré de jouer à nouveau, Goodell a eu l’occasion de célébrer la réponse médicale rapide de la ligue (sans parler du fait qu’il traîne les pieds). reporter ce match… Comparez le bilan politique de Goodell à celui de ses prédécesseurs, et vous aurez peut-être du mal à le voir suivre ses ex-patrons au Temple de la renommée du football professionnel, où les écrivains sportifs contrôlent le vote initial.

Au cours des deux dernières années seulement, la ligue a fait l’objet de deux poursuites distinctes alléguant une discrimination raciale systémique de la part du coordinateur défensif des Vikings, Brian Flores, et de l’écrivain du Temple de la renommée du football, Jim Trotter. Mais ces gros titres semblent il y a une éternité. Une fois la saison de la NFL lancée le mois dernier, les fans sont rapidement devenus obsédés par Taylor et Travis, écumant Dallas et anticipant la prochaine série de grands matchs et de controverses majeures. Pendant ce temps, Goodell continue de balayer les dégâts, de prendre les frondes et les flèches et de se prosterner devant ses 32 maîtres. Et lorsque son mandat prendra fin, l’histoire se souviendra de lui comme de l’initié ultime, celui qui a gagné beaucoup d’argent sans apporter beaucoup de différence positive dans le jeu dans son ensemble.