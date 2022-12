La serveuse de Hooters, 21 ans, accusée de meurtre “d’effusion de sang massive” supplie de payer une caution avec de l’argent Onlyfans

Une serveuse de HOOTERS accusée d’avoir encouragé un meurtre vicieux a supplié un juge de réduire sa caution afin qu’elle puisse le payer avec de l’argent OnlyFans.

Ashley Esselborn, 21 ans, est soupçonnée d’avoir applaudi le passage à tabac meurtrier de Zachary Wood en mai dernier, et fait maintenant face à une lourde caution de 100 000 $.

Ashley Esselborn a travaillé comme serveuse chez Hooters, aux États-Unis Crédit : Instagram/@ashley.esselborn

Esselborn a été inculpé de meurtre au premier degré et a été accusé d’avoir été présent lors d’un meurtre Crédit : KFDX Channel 3 News

Sur la photo, Zachary Wood, l’homme qui a été brutalement assassiné par un groupe de voyous en mai Crédit: Maison funéraire Owens & Brumley

Cependant, la serveuse a plaidé devant le tribunal pour que la somme soit abaissée à 50 000 $ (40 330 £), qu’elle a dit qu’elle couvrirait avec l’argent gagné grâce à son contenu classé X.

En parallèle, l’employée de Hooters facture 12 $ par mois (9 £) pour un contenu racé et a révélé au tribunal qu’elle avait gagné plus de 8 000 $ (6 400 £) avec son compte OnlyFans.

Esselborn a dit au juge qu’elle utiliserait ce revenu pour rembourser sa caution.

Elle a été inculpée de meurtre au premier degré après avoir prétendument applaudi tandis que Ronnie Lang, 18 ans, et William Bell, 28 ans, et Payton Collier, 27 ans ont brutalement battu Zachary Wood avec leurs pieds, leurs poings et une batte de baseball.

Esselborn a également été accusé d’être présent lors du meurtre de Wichita Falls, au Texas, qui a été décrit par la police comme un “événement de saignée massive”.

Les enquêteurs ont déclaré que le groupe aurait attaqué Wood, 23 ans, après avoir été convaincu qu’il avait volé de la drogue et de l’argent au groupe alors qu’ils séjournaient chez lui.

Esselborn aurait applaudi l’attaque brutale alors que Collier a admis à la police que la femme avait crié à Wood, exigeant de savoir où se trouvaient les objets volés pendant qu’il était attaqué.

La caution du suspect a déjà été réduite de 1 million de dollars (840 000 £), mais le juge a rejeté sa dernière demande.

Le mannequin OnlyFans a avoué à la police qu’elle était présente lors de l’attaque et a aidé à se débarrasser des objets sanglants.

Sur les quatre suspects, Lang a plaidé coupable du meurtre en septembre et purge actuellement une peine de 50 ans de prison.

Bell a été libéré moyennant une caution de 200 000 $ (161 000 £) et Lang reste en prison avec une caution de 500 000 $ (404 000 £).

Les accusés restants se sont tous vu proposer des accords de plaidoyer.

Le modèle OnlyFans fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré Crédit : Instagram/@ashley.esselborn

Ashley était connue pour gagner de l’argent pour le contenu racé sur OnlyFans Crédit : Instagram/@ashley.esselborn

Ronnie Lang reste derrière les barreaux Crédit : Service de police de la ville de Wichita Falls

Payton Collier purge une peine de 50 ans après avoir avoué le meurtre de Wood Crédit : Service de police de la ville de Wichita Falls