La serveuse appelle l’homme qui lui a donné un pourboire avant la date et l’a demandé plus tard

Les premières dates peuvent se détériorer pour tenter d’impressionner votre partenaire malgré des efforts extravagants pour les convaincre. Une telle histoire embarrassante a été partagée par une femme sur Reddit à propos d’un homme qui a été appelé par elle alors qu’il prétendait être incroyablement généreux devant son rendez-vous en laissant un « gros pourboire », seulement pour revenir et demander qu’il le soit. revenu.

Raconter l’histoire sur Forum Tales From Your Server sur Reddit, la femme a écrit qu’un mec est venu avec son rendez-vous à son restaurant. La serveuse l’a décrit comme «l’image de la courtoisie et des bonnes manières», «le client de rêve» parce qu’il la complimentait et la remerciait chaque fois qu’elle les servait. Elle a en outre expliqué que le gars semblait être d’humeur festive alors qu’il demandait le meilleur vin de qualité, tandis que son rendez-vous avait commandé l’entrée la plus chère de la journée. Ce n’était pas ça, il a même commandé un de tous les apéritifs pour qu’elle goûte »quand elle ne pouvait pas se décider.

À la fin de la soirée, le gars a insisté pour payer la totalité de la facture malgré son rendez-vous demandant des chèques séparés. «Oh tu te moques de moi? Ensemble, définitivement ensemble », dit-il à son rendez-vous en donnant sa carte de crédit à la serveuse.

La facture s’élevait à 289,00 $ (environ Rs 21 000) et le gars a également laissé un pourboire de 100 $ sans réfléchir. Il l’a également remerciée pour le service, déclarant que les serveurs étaient «sous-estimés».

Quelques instants plus tard après leur départ, l’homme est revenu en informant son rendez-vous qu’il avait laissé quelque chose à l’intérieur. Alors que la porte se fermait, il « sans la moindre nuance de honte ou de gêne » a demandé à la serveuse de « marquer le pourboire à vingt dollars. » Il a également mentionné qu’il ne faisait que jouer le jeu pour le rendez-vous.

La femme a déclaré qu’elle ne pouvait pas faire de scène au milieu de l’œuvre, alors lui a demandé à nouveau s’il souhaitait modifier le pourboire de cent dollars à vingt dollars. Elle a noté qu’elle n’a pas montré un «soupçon de mécontentement» dans sa voix mais que l’homme «a riposté extrêmement hostile». Il l’a également avertie que si elle garde un cent sur vingt, il contesterait tout le repas, ce qui aurait a atterri la dame en difficulté.

La serveuse voulait alerter son rendez-vous pour ses comportements «extrêmement manipulateurs» mais ne pouvait rien faire. Cependant, elle a vu qu’il n’avait pas signé le nouveau reçu, alors elle s’est précipitée dans la rue pour les attraper et après avoir raconté tout l’incident de réduction des pourboires devant son rendez-vous, elle lui a demandé de remplir un autre reçu pour le nouveau. le total.

Alors que l’homme a agi surpris au début, il a accepté et signé le reçu plus tard.

