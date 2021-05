La série Xiaomi Redmi Note atteint 200 millions de ventes

Xiaomi a annoncé aujourd’hui une étape très impressionnante: la société a vendu 200 millions de téléphones Redmi Note à travers le monde. La série est le best-seller du fabricant depuis l’arrivée du premier Redmi Note en mars 2014 et a été la force motrice qui a poussé Xiaomi à la troisième place au monde.

La société a également annoncé que la Chine obtiendrait enfin la série Note 10 le 26 mai et que le pays pourrait également obtenir un nouvel appareil, selon une affiche officielle sur Weibo.







Affiches Xiaomi sur le jalon 200M, l’arrivée de la note 10 et les ventes de la note 9

Le téléphone, représenté sur l’image, a trois caméras, alignées verticalement. Bien qu’il puisse ressembler au Redmi Note 10 5G ordinaire, le flash à double LED est en fait positionné légèrement plus haut, ce qui suggère une conception interne différente et probablement plus de changements. Nous devrons simplement attendre la semaine prochaine pour avoir plus de détails.

Alors que Redmi se prépare au lancement local du Note 10, son PDG a révélé une autre étape importante: 45,2 millions de téléphones Note 9 ont été vendus dans le monde entier, soit plus de 20% du montant total de 200 millions vendus depuis 2014.

Cela en dit long sur la popularité croissante de la marque abordable de Xiaomi et nous ne pouvons que supposer qu’elle ira plus haut étant donné le fait que le Redmi Note 10 Pro et ses frères et sœurs font partie des offres les plus populaires de cette année.

Source 1 • Source 2 • Source 3 | Via 1 • Via 2