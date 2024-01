La série Xiaomi Redmi Note 13 est là : toutes les différences expliquées

La marque Redmi démarre l’année 2024 en beauté avec cinq nouveaux modèles de la nouvelle série Redmi Note 13.

Les cinq modèles partagent un facteur de forme similaire de 6,7 pouces, des écrans AMOLED de 120 Hz et une batterie d’environ 5 000 mAh, et offrent tous un excellent rapport qualité-prix.

Comme toujours, Xiaomi ne vendra PAS ces modèles aux États-Unis, mais ils sont officiellement disponibles dans la plupart des pays d’Europe continentale et sur divers autres marchés à travers le monde.

Mais quelles sont les différences entre les modèles ?

Tout d’abord, vous disposez de deux Redmi Note 13 très abordables (non-Pro) modèles équipés d’un appareil photo principal de 108 MP, puis vous obtenez trois Redmi Note 13 plus avancés Pro modèles dotés d’un appareil photo principal de 200 MP et de processeurs et d’une charge plus rapides.

Commençons par un aperçu de…

Spécifications du Redmi Note 13

Comme vous pouvez le voir, nous avons deux modèles 4G dans la gamme, le Redmi Note 13 et le Redmi Note 13 Pro, tandis que les modèles restants – marqués de 5G dans leurs noms – ont une connectivité plus rapide.

Vous pouvez déjà repérer certaines des différences dans le tableau des spécifications ci-dessus, mais approfondissons et voyons ce que ces différences signifient dans la vraie vie.

Différences de conception de la série Redmi Note 13

Avec une taille d’écran de 6,7 pouces, ces cinq téléphones ont une empreinte physique similaire, et cette empreinte est… grande.

Mais vous pouvez voir à quel point le décor de l’appareil photo et le style au dos sont différents pour chaque modèle.

De plus, alors que quatre des modèles ont un dos plat et un écran plat, le Redmi Note 13 Pro+ 5G est livré avec un dos incurvé et un écran incurvé. C’est également le seul à ne pas disposer de prise casque 3,5 mm.

Vous pouvez trouver les critiques des différents modèles, que nous détaillons ci-dessous :

Différences de performances de la série Redmi Note 13

Chacun de ces cinq téléphones possède un chipset différent et dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir comment cela affecte les performances.

Performances du processeur

Comme vous pouvez le constater, les performances font un grand bond avec les deux modèles les plus chers et ceux que nous recommandons aux utilisateurs expérimentés et aux joueurs.

Nous effectuerons très prochainement des tests pour les versions non-Pro et nous vous tiendrons au courant des résultats au cours des prochains jours.

Différences de qualité de l’appareil photo Redmi Note 13

Malgré les caméras similaires, la qualité et les fonctionnalités réelles de la caméra diffèrent beaucoup.

Par exemple, le modèle Redmi Note 13 Pro ne prend pas en charge l’enregistrement vidéo 4K malgré le même capteur d’appareil photo de 200 MP que le Note 13 Pro 5G et le Note 13 Pro+ 5G.

Les modèles Pro, qui sont tous équipés d’un appareil photo de 200 MP, promettent une qualité « sans perte » avec un zoom 2X et 4X, tandis que les versions non Pro, équipées d’un appareil photo de 108 MP, offrent un zoom « sans perte » 3X.

Les niveaux de bruit et la clarté des images diffèrent également en fonction du traitement du chipset de chaque modèle, et vous obtenez la photo la plus nette avec le modèle le plus cher.

Mais une chose que partagent les cinq modèles est un appareil photo macro 2MP avec des détails médiocres et peu utile.

Redmi Note 13 Différences de vitesse de charge

Les cinq téléphones ont une charge qui serait qualifiée de « très rapide », mais vous pouvez voir les niveaux ici.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G avec la charge rapide de 120 W fait exploser le reste de l’eau. Nous voulons dire une charge complète en 25 minutes ? Fou!

L’un des modèles est-il sur votre radar ? Et pourquoi achèteriez-vous un téléphone Redmi plutôt que celui de la concurrence ? Faites le nous savoir dans les commentaires!