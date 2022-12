La série Xiaomi Redmi Note 12 sera bientôt lancée en Inde

Le Redmi de Xiaomi a dévoilé la série Note 12 en octobre, qui est actuellement exclusive à la Chine. Mais cela est sur le point de changer puisque la branche indienne de Redmi a annoncé aujourd’hui que la série Note 12 sera bientôt lancée en Inde.

La série Redmi Note 12 se compose de quatre smartphones – Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ et Redmi Note 12 Discovery (alias Explorer). À en juger par l’image partagée par Redmi, il semble que la marque chinoise apportera trois smartphones Note 12 en Inde.

Redmi n’a mentionné aucun nom, mais une inspection plus approfondie de l’affiche suggère que le modèle vanille ne sera pas lancé en Inde. C’est parce que le Note 12 a une configuration à double caméra à l’arrière avec flash circulaire, tandis que d’autres dans la gamme comportent des caméras arrière triples avec des modules flash de différentes formes. Et les trois téléphones que nous voyons sur la photo disposent tous de configurations à triple caméra.

L’héritage est sur le point d’obtenir 12 𝚋𝚒𝚐𝚐𝚎𝚛, 𝚏𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛, 𝚊𝚗𝚍 𝚂𝚄𝙿𝙴𝚁 incroyable avec le téléphone le plus remarquable de l’année. ♥️ La #RedmiNote12 La série 5G n’est pas seulement une note, c’est le #SuperNote. 🤩 Recevez une notification: https://t.co/bSN7VljgxA pic.twitter.com/xDCmTKZwgU – Redmi Inde (@RedmiIndia) 7 décembre 2022

Les Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro + et Note 12 Discovery sont des smartphones alimentés par Dimensity 1080 avec des différences dans les départements de l'appareil photo, de la batterie et de la mémoire, l'édition Discovery étant livrée avec un appareil photo principal de 200 MP et une charge filaire de 210 W. Vous pouvez vérifier leur comparaison de spécifications ici.













Le vanilla Note 12, quant à lui, est alimenté par le SoC Snapdragon 4 Gen 1 et est livré avec un appareil photo à résolution inférieure et une vitesse de charge plus lente. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées du Redmi Note 12 ici.